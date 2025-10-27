Oficial | Noul Guvern al R. Moldova va definitiva problema închiderii Centrului Rus de Știință și Cultură de la Chișinău „în primele ședințe”
Moldova1, 27 octombrie 2025 22:30
Noul Guvern al R. Moldova, care ar putea fi învestit până la sfârșitul săptămânii curente, va propune, chiar „în primele ședințe” ale sale, un proiect de denunțare a acordului în baza căruia funcționează Centrul Rus de Știință și Cultură în Republica Moldova, anunță vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe. Oficialul a precizat, pe 27 octombrie, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că decizia va fi urmată un vot în Parlament, de un decret al șefului statului, precum și de notificarea oficială a părții ruse.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 5 minute
22:50
Premierul desemnat, consultări cu reprezentanții confederațiilor sindicale: „Să îmbunătățim nivelul de trai al cetățenilor” # Moldova1
Reducerea muncii nedeclarate și modalitățile prin care pot fi atrași mai mulți tineri în câmpul muncii au fost principalele subiecte de la discuțiile premierului desemnat Alexandru Munteanu purtate luni, 27 octombrie, cu reprezentanții confederațiilor sindicale din R. Moldova. Tot pe parcursul zilei de astăzi, premierul desemnat a discutat cu societatea civilă, precum și cu specialiștii de la mai multe asociații din domeniul agriculturii.
Acum 30 minute
22:30
Oficial | Noul Guvern al R. Moldova va definitiva problema închiderii Centrului Rus de Știință și Cultură de la Chișinău „în primele ședințe” # Moldova1
Noul Guvern al R. Moldova, care ar putea fi învestit până la sfârșitul săptămânii curente, va propune, chiar „în primele ședințe” ale sale, un proiect de denunțare a acordului în baza căruia funcționează Centrul Rus de Știință și Cultură în Republica Moldova, anunță vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe. Oficialul a precizat, pe 27 octombrie, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că decizia va fi urmată un vot în Parlament, de un decret al șefului statului, precum și de notificarea oficială a părții ruse.
Acum o oră
22:00
Peste 100 de milioane de dolari pierderi după atacurile la o farmacie și o cafenea de la Kiev # Moldova1
Atacurile cu rachete rusești asupra Kievului din weekend au distrus depozitul unuia dintre cei mai mari distribuitori farmaceutici și o unitate de producție a unui lanț de cafenele, provocând pierderi de peste 100 de milioane de dolari, potrivit rapoartelor.
Acum 2 ore
21:20
Premierul desemnat, în discuție cu reprezentanții confederațiilor sindicale: „Să îmbunătățim nivelul de trai al cetățenilor” # Moldova1
Reducerea muncii nedeclarate și modalitățile prin care pot fi atrași mai mulți tineri în câmpul muncii - despre aceasta a discutat premierul desemnat Alexandru Munteanu, luni, 27 octombrie, cu reprezentanții confederațiilor sindicale. Tot pe parcursul zilei de astăzi, premierul desemnat a mai purtat discuții cu societatea civilă, precum și cu specialiștii de la mai multe asociații din domeniul agriculturii.
21:20
Locuitorii orașului Ialoveni au sărbătorit hramul cu muzică, dansuri și bucate tradiționale. Unii au revenit de peste hotare pentru a petrece alături de rude și prieteni. Gospodinele au recunoscut că au stat ore bune la bucătărie, pentru a-i primi pe oaspeți cum se cuvine.
Acum 4 ore
20:50
Luptătorul moldovean de stil liber Eugeniu Mihalcean a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de tineret „sub 23 de ani”, care s-au desfășurat la Novi Sad, în Serbia. Compatriotul nostru a evoluat în concursul categoriei de greutate de până la 86 de kilograme.
20:20
Șeful diplomației R. Moldova nu exclude că se va regăsi în viitorul Guvern: „Lista întregului Cabinet va fi făcută publică în următoarele zile” # Moldova1
Vicepremierul în exercițiu, Mihai Popșoi, ministrul Afacerilor Externe, nu exclude că va face parte din componența Guvernului condus de premierul desemnat Alexandru Munteanu. „Nu exclud un asemenea scenariu”, a declarat șeful diplomației moldovenești luni-seară, 27 octombrie, la emisiunea „ÎN CONTEXT” de la Moldova 1.
19:10
Deputații PSRM nu vor vota Guvernul Munteanu, dar cei ai Blocului „Alternativa” cer programul de guvernare # Moldova1
Viitorul Guvern, condus de Alexandru Munteanu, candidatura formațiunii majoritare din Parlament la funcția de premier, ar putea fi învestit vineri, 31 octombrie. Fracțiunea parlamentară a socialiștilor anunță că nu va vota viitorul Cabinet de miniștri, în timp ce deputații Blocului „Alternativa” nu au decis deocamdată cum vor proceda la ședința de vineri a Parlamentului.
Acum 6 ore
18:30
Frontiera Lituania–Belarus, închisă temporar: operatorii de transport internațional, avertizați să-și replanifice rutele # Moldova1
Operatorii de transport rutier internațional sunt îndemnați să-și reconfigureze traseele, după ce autoritățile lituaniene au anunțat închiderea punctelor de trecere a frontierei dintre Lituania și Belarus. Potrivit Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), măsura a fost adoptată din motive de securitate națională, în contextul incidentelor repetate la frontieră provocate de baloane meteorologice suspecte provenite din Belarus.
18:20
Guvernul, învestit pe 31 octombrie. Igor Grosu: Joi, vor fi numiți vicepreședinții Parlamentului, iar vineri, va fi audiat candidatul la funcția de prim-ministru # Moldova1
Noul Guvern al R. Moldova ar putea fi învestit vineri, 31 octombrie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că vicepreședinții Legislativului și membrii Biroului permanent vor fi numiți în ședința de joi, 30 octombrie, iar vineri va fi audiat candidatul la funcția de premier și programul de guvernare al viitorului Cabinet de miniștri.
18:20
Moldova este UE! Sergiu Mîndru: „Antreprenoriatul creează locuri de muncă și comunități mai puternice” # Moldova1
Sergiu Mîndru este fondatorul Enogastronomiei Tramezzini și crede că experiențele trăite peste hotare pot deveni inspirație și resursă pentru dezvoltarea Moldovei. Pentru el, a pleca nu a însemnat rupere de rădăcini, ci descoperire, învățare și revenire cu idei noi.
18:10
Majoritatea instituțiilor și blocurilor de locuințe din Chișinău au fost conectate la agentul termic: în școli căldura va fi pornită după vacanță # Moldova1
Rând pe rând, clădirile din municipiul Chișinău sunt conectate la agentul termic, însă sute de blocuri de apartamente, case particulare și agenți economici încă nu beneficiază de căldură. Potrivit datelor Termoelectrica, agentul termic ajunge în 2.903 edificii.
17:50
După cinci ani de examinări, fostul șef PA, Viorel Morari, este achitat pe două capete de acuzare, dar recunoscut vinovat de imixtiune în actul justiției # Moldova1
Fostul șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Viorel Morari, a fost achitat pe două capete de acuzare: abuz în serviciu și fals în acte. Totodată, a fost recunoscut vinovat de imixtiune în actul justiției, decizia fiind pronunțată luni, 27 octombrie, după cinci ani de examinare a dosarului în prima instanță. În condițiile în care termenul de prescripție a expirat, Morari a fost eliberat de pedeapsă penală.
17:40
Banii concurenților electorali: între un milion și 34 de mii de lei pentru un mandat de deputat și donații de la 10 la 200.000 de lei # Moldova1
Alegerile parlamentare din 2025 au însemnat costuri diferite pentru concurenții electorali. În timp ce unele formațiuni au investit milioane de lei pentru a convinge alegătorii să le voteze, altele au ajuns în Parlament cu puțin peste 200 de mii de lei.
17:40
Dosarul „furtul miliardului”: Ministerul Finanțelor va cere în instanță despăgubiri de peste 39 de milioane de dolari de la Vlad Plahotniuc # Moldova1
Statul cere despăgubiri de peste 700 de milioane de lei de la fostul deputat Vladimir Plahotniuc în dosarul „furtul miliardului". Potrivit procurorului pe caz Alexandru Cernei, Ministerul Finanțelor va depune o acțiune civilă pentru recuperarea prejudiciului. Totodată, a început audierea martorilor acuzării. În instanță au venit luni, 27 octombrie, fostul președinte al Parlamentului, Igor Corman, și fostul consilier prezidențial, Ion Păduraru.
17:20
Tabere de gherilă în Serbia: două persoane, inclusiv președintele raionului Râșcani, reținute pentru pregătirea destabilizărilor pe teritoriul R. Moldova # Moldova1
Două persoane, printre care președintele raionului Râșcani, au fost reținute de oamenii legii în urma perchezițiilor efectuate în dimineața zilei de 27 octombrie, în nordul Republicii Moldova. Acțiunile au avut loc în dosarul penal care vizează pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul R. Moldova, după instruiri în tabere de gherilă din Serbia.
17:20
Tarifele pentru asigurarea obligatorie RCA se majorează semnificativ, după decizia Băncii Naționale de a actualiza primele de bază și coeficienții de risc. Noile tarife vor intra în vigoare pe 25 noiembrie, iar pentru unii șoferi majorarea va fi de până la 85%.
17:10
Două persoane au fost reținute în nordul țării, în dosarul privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă # Moldova1
Două persoane au fost reținute de oamenii legii în urma perchezițiilor efectuate în dimineața zilei de 27 octombrie, în nordul Republicii Moldova, în dosarul penal care vizează pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul țării. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, au fost efectuate percheziții în șapte locații vizând șase persoane cu vârste cuprinse între 28 și 44 de ani, domiciliate în Bălți, Sîngerei și Rîșcani.
17:00
Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) a recepționat circa 2.800 de doze de vaccin antirabic – ultimul lot din acest an.
17:00
DECLARAȚIE | „Racheta rusească Burevestnik nu este o armă-minune. S-a dovedit a fi ineficientă” # Moldova1
Racheta rusească Burevestnik cu propulsie nucleară subsonică, testată de Federația Rusă, nu reprezintă o inovație revoluționară. Aceasta reia unele concepte depășite, fapt ce subliniază ineficiența tehnologiei și absurditatea integrării unui motor nuclear într-o rachetă de croazieră, a declarat expertul în securitate Artur Leșcu, la Moldova 1.
Acum 8 ore
16:50
Lituania reacționează la „atacurile hibride” din Belarus: frontiera se închide, armata va doborî baloanele suspecte # Moldova1
Lituania își închide granița cu Belarus pentru o perioadă nedeterminată, pe fondul a tot mai multor incidente legate de pătrunderea în spațiul aerian lituanian a unor baloane suspecte. Anunțul a fost făcut de prim-ministra Inga Ruginienė, după ședința Comisiei pentru Securitate Națională, desfășurată pe 27 octombrie, la Vilnius.
16:30
MAI confirmă: o anchetă a fost pornită după ce trei judecători băuți ar fi agresat un angajat al unei stații PECO # Moldova1
Trei magistrați ai Judecătoriei Soroca au ajuns în vizorul oamenilor legii după ce ar fi agresat un angajat al unei benzinării din oraș și ar fi provocat un accident rutier. Potrivit presei, incidentul a avut loc pe 9 octombrie. Ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a precizat luni, 27 octombrie, că pe acest caz a fost inițiată o anchetă.
16:20
Șoferii pot verifica, în MCabinet, încălcările din trafic înregistrate de camerele de supraveghere # Moldova1
Șoferii din R. Moldova își pot verifica în MCabinet abaterile înregistrate de camerele de supraveghere din traficul rutier, care includ informații detaliate despre data, locul, precum și fotografii cu vehiculul implicat. Accesul este permis începând cu data de 27 octombrie, anunță Inspectoratul General al Poliției.
16:10
New Jersey Devils sunt de neoprit în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheață. Discipolii lui Sheldon Keefe au obținut a 8-a victorie consecutivă în campionat. Devils au învins acasă pe Colorado Avalanche cu 4-3 în over-time.
16:00
Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) a recepționat circa 2800 de doze de vaccin antirabic – ultimul lot din acest an.
15:40
Cantinele școlare din capitală se modernizează: MEC a investit aproximativ 58 de milioane de lei în utilaje moderne și mobilier # Moldova1
Mai mult de jumătate din fondurile alocate pentru modernizarea cantinelor școlare din Chișinău au fost deja valorificate. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, până în prezent au fost procurate echipamente moderne și mobilier în valoare de 57.9 milioane de lei, din bugetul total de 98.6 milioane de lei prevăzut pentru acest proiect. Pentru suma rămasă, au fost lansate proceduri noi de achiziții.
15:30
Consumatorii de servicii financiare vor avea acces la informații mai clare și complete despre produsele pe care le contractează, fie că este vorba de credite, asigurări sau depozite. Modificările legislative adoptate recent impun furnizorilor de servicii financiare să ofere documente standardizate de informare și extind competențele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNFP) asupra companiilor de colectare a datoriilor și a intermediarilor de credit, a declarat vicepreședintele instituției, Adrian Gheorghiță, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
15:20
Patru poduri din raionul Taraclia necesită reabilitare. Șoferi: „Marginile se sparg din toate părțile. În curând vor cădea” # Moldova1
Patru poduri care leagă șoseaua M3 de orașul Taraclia necesită reabilitare. Obiectivele au fost construite acum aproape 50 de ani și, de atunci, nu au mai fost supuse unei reparații capitale. Autoritățile locale solicită efectuarea unei expertize privind gradul de uzură a podurilor și costul lucrărilor ce urmează să fie executate.
15:00
Moldova este UE! Alexandru Munteanu: „Respectul, siguranța și oportunitățile pentru oameni nu mai sunt doar visuri îndepărtate, ci realități pe care le putem construi aici, acasă” # Moldova1
Alexandru Munteanu, administratorul companiei ALPHATERM, este unul dintre antreprenorii care au beneficiat de programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Cu sprijinul acestor inițiative, el a reușit să investească în idei noi și să dezvolte o afacere locală sustenabilă
Acum 12 ore
14:50
Guvernul, învestit pe 31 octombrie. Igor Grosu: Joi vor fi numiți vicepreședinții Parlamentului, iar vineri va fi audiat candidatul la funcția de prim-ministru # Moldova1
Noul Guvern al R. Moldova ar putea fi învestit vineri, 31 octombrie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că vicepreședinții Legislativului și membrii Biroului permanent vor fi numiți în ședința de joi, 30 octombrie, iar vineri va fi audiat candidatul la funcția de premier și programul de guvernare a viitorului Cabinet de miniștri.
14:50
SURSE // Vladimir Mizdrenco, președintele raionului Râșcani, reținut în dosarul privind destabilizările în masă # Moldova1
Președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal Dumitru Moroșanu, ambii membri ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), se numără printre persoanele vizate în descinderile efectuate de oamenii legii în cadrul dosarului privind tentativele de destabilizare în masă. Potrivit surselor Teleradio-Moldova din cadrul Inspectoratului General al Poliției, Vladimir Mizdrenco a fost reținut în urma acțiunilor de astăzi. În același dosar figurează mai multe persoane suspectate de implicare în activități ilegale.
14:50
Beția i-a luat mințile: tânăr de 24 de ani, condamnat la patru ani și jumătate de închisoare pentru huliganism # Moldova1
Alcoolul l-a făcut să-și piardă controlul, iar comportamentul violent l-a adus după gratii. Un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Fălești, a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru huliganism.
14:40
Majoritatea instituțiilor și blocurilor locative din Chișinău au fost conectate la agentul termic: în școli căldura va fi pornită după vacanță # Moldova1
Rând pe rând, clădirile din municipiul Chișinău sunt conectate la agentul termic, însă sute de blocuri locative, case particulare și agenți economici încă nu beneficiază de căldură. Potrivit datelor Termoelectrica, agentul termic ajunge în 2.903 edificii.
14:30
MAI a descoperit peste 30 de mii de încălcări ale legislației electorale într-un singur an. Raport la final de mandat # Moldova1
Creșterea siguranței cetățenilor și digitalizarea serviciilor publice, cu respectarea drepturilor omului și a standardelor europene, rămân priorități ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Aceste direcții au fost menționate luni, 27 octombrie, de ministra în exercițiu, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul evenimentului de prezentare a bilanțului de activitate al Guvernului condus de Dorin Recean. Printre principalele realizări evidențiate se numără și depistarea a peste 30 de mii de încălcări ale legislației electorale într-un singur an.
14:30
Noul Parlament, ședințe în zilele de joi și vineri: Igor Grosu, discuții cu șefii fracțiunilor parlamentare despre componența comisiilor permanente # Moldova1
Noul Parlament se grăbește să numească vicepreședinții Legislativului, membrii Biroului permanent, precum și componența numerică și nominală a comisiilor permanente. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat luni, 27 octombrie, cu șefii fracțiunilor parlamentare vizavi de numirile ce urmează să aibă loc.
14:20
Premierul desemnat, întâlnire cu reprezentanții CALM: „Primarii și autoritățile locale sunt parteneri esențiali ai Guvernului” # Moldova1
Reformele din administrația publică locală, consolidarea autonomiei locale și modalitățile de atragere a mai multor profesioniști în administrația locală au fost principalele subiecte abordate luni, 27 octombrie, de premierul desemnat Alexandru Munteanu cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Consultările publice au avut loc la Guvern, în contextul finalizării programului de guvernare pe care viitorul Executiv urmează să-l propună Parlamentului.
14:20
Atenționări la începutul sezonului de încălzire: Instalațiile de gaz trebuie montate și verificate doar de specialiști autorizați # Moldova1
Societatea pe acțiuni Moldovagaz a emis o listă de recomandări pentru cele 12 companii de distribuție a gazelor privind informarea consumatorilor în contextul începutului sezonului de încălzire 2025-2026. Măsura vine după explozia din orașul Florești, soldată cu decesul unei persoane.
14:10
De ce a reluat Ucraina exporturile de fier vechi către regiunea transnistreană? Ambasadorul Rohovei: Toate schimburile comerciale trec prin Chișinău # Moldova1
Deși a reluat, vara trecută, exportul de fier vechi către uzina metalurgică din Râbnița, Ucraina nu are relații economice cu regiunea transnistreană, afirmă ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei. Potrivit diplomatului, toate schimburile comerciale au loc doar prin intermediul companiilor înregistrate legal în Republica Moldova, întrucât regiunea din stânga Nistrului „nu este subiect al dreptului internațional”.
14:00
Premierul desemnat continuă dialogul cu CALM: „Primarii și autoritățile locale sunt parteneri esențiali ai Guvernului” # Moldova1
Premierul desemnat Alexandru Munteanu continuă seria consultărilor publice în vederea finalizării programului de guvernare. Luni, 27 octombrie, acesta a avut o întrevedere cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), în cadrul căreia au fost discutate reformele din administrația publică locală, consolidarea autonomiei locale și modalitățile de atragere a mai multor profesioniști în administrația locală.
14:00
Siguranța cetățenilor și digitalizarea serviciilor – prioritățile MAI. Daniella Misail-Nichitin a prezentat bilanțul de activitate # Moldova1
Creșterea siguranței populației în comunități, în spațiul public și la domiciliu, modernizarea și digitalizarea serviciilor, cu respectarea drepturilor omului și a standardelor europene rămân prioritățile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru perioada următoare. Direcțiile au fost menționate luni, 27 octombrie, de ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, la evenimentul de prezentare a bilanțului de activitate în Guvernul condus de Dorin Recean.
13:50
Scandalul legat de bugetul neaprobat al capitalei continuă: Primarul critică consilierii municipali, fracțiunea PSRM cere votarea bugetului pentru 2026 # Moldova1
Capitala nu va avea, nici la final de octombrie, bugetul pentru anul curent aprobat. Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a precizat luni, 27 octombrie, la ședința serviciilor Primăriei Chișinău, că responsabilitatea revine consilierilor care, la ședința Consiliului Municipal din 15 octombrie, au exclus prin vot comun proiectul bugetului de pe ordinea de zi.
13:30
The Telegraph: Rusia începe, în sfârșit, să cedeze, iar Putin se teme de o lovitură de stat # Moldova1
Federația Rusă rămâne fără pârghii pe măsură ce președintele american Donald Trump intensifică presiunea externă. The Telegraph remarcă, într-un editorial publicat duminică, 26 octombrie, că Kremlinul a intrat în panică și că semnele clare de slăbiciune internă devin vizibile.
13:10
Podul care leagă șoseaua Ceadîr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat. Șoferi: „Va spori siguranța rutieră” # Moldova1
Podul care leagă șoseaua Ceadîr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat. Autoritățile locale și șoferii vorbesc despre importanța acestui drum, unde nu s-a intervenit cu lucrări de mai bine de 50 de ani. Lucrările vor începe într-o lună și trebuie să fie gata până în primăvara anului 2027.
13:00
Schemă de vânzare a terenurilor din Chișinău la prețuri diminuate: PA contestă achitarea unui executor judecătoresc # Moldova1
Procuratura Anticorupție a contestat în instanța de apel decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, prin care, la început de octombrie, l-a achitat pe un executor judecătoresc cercetat într-o schemă de deposedare a capitalei de terenuri în valoare de sute de milioane de lei. Procurorii cer casarea integrală a sentinței și condamnarea executorului la șase ani de închisoare și amendă în mărime de 350 de mii de lei.
12:30
Explozia de la Florești: a decedat proprietarul apartamentului în care s-a produs deflagrația # Moldova1
Proprietarul apartamentului din blocul de la Florești, în care s-a produs explozia de pe 25 octombrie, a decedat, noaptea trecută, pe patul de spital. A doua victimă, o adolescentă în vârstă de 17 ani, rămâne internată în spital.
12:20
Moldova este UE! Inna Cerga: „Fotografia este un ambasador puternic al identității noastre” # Moldova1
Inna Cerga este fotograf și crede că munca ei poate spune povești pe care cuvintele uneori nu le pot exprima. Pentru ea, fotografia este un exercițiu de disciplină, atenție și sensibilitate, iar rezultatul se vede în imagini care transmit emoții sincere și pun în valoare chipurile și locurile Moldovei.
12:10
Cabinet RMN la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie: peste 3.000 de investigații vor fi efectuate anual # Moldova1
Pacienții Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău vor avea, de acum înainte, acces la investigații de rezonanță magnetică nucleară (RMN) 3 Tesla. Echipamentul, în valoare de 34.7 milioane de lei, a fost achiziționat de Ministerul Sănătății cu sprijinul Băncii Mondiale.
12:10
Sistemul Vehicle-to-Grid, testat în R. Moldova: energia stocată în vehiculele electrice va putea fi livrată în rețea # Moldova1
R. Moldova este primul stat din Parteneriatul Estic care testează tehnologii energetice curate într-un cadru reglementat, precum microrețele inteligente. Printre acestea se numără și sistemul Vehicle-to-Grid (V2G), care va permite livrarea în rețea a energiei stocate în vehiculele electrice.
11:50
Creștinii ortodocși o sărbătoresc luni, 27 octombrie, pe Sfânta Parascheva, cunoscută și ca ocrotitoarea Moldovei. În popor sărbătoarea este cunoscută și sub numele „Sfânta Vineri de Toamnă”. Această zi este marcată de o serie de obiceiuri și superstiții.
11:50
Primarul Ion Ceban își dorește să fie membru de Guvern: „Comunicarea dintre cele două instituții trebuie să fie directă” # Moldova1
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, consideră că edilul capitalei ar trebui să facă parte din componența Guvernului, potrivit practicii de până la începutul anilor 2000. Capitala are aproape un milion de locuitori și „întreține toată țara”, a declarat Ion Ceban luni, 27 octombrie, la ședința săptămânală a serviciilor Primăriei Chișinău.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.