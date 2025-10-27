Oficial | Noul Guvern al R. Moldova va definitiva problema închiderii Centrului Rus de Știință și Cultură de la Chișinău „în primele ședințe”

Noul Guvern al R. Moldova, care ar putea fi învestit până la sfârșitul săptămânii curente, va propune, chiar „în primele ședințe” ale sale, un proiect de denunțare a acordului în baza căruia funcționează Centrul Rus de Știință și Cultură în Republica Moldova, anunță vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe. Oficialul a precizat, pe 27 octombrie, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, că decizia va fi urmată un vot în Parlament, de un decret al șefului statului, precum și de notificarea oficială a părții ruse.

