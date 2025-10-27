Scumpiri de până la 85% pentru asigurarea RCA. Expert: O revenire la normalitate
Moldova1, 27 octombrie 2025 17:20
Tarifele pentru asigurarea obligatorie RCA se majorează semnificativ, după decizia Băncii Naționale de a actualiza primele de bază și coeficienții de risc. Noile tarife vor intra în vigoare pe 25 noiembrie, iar pentru unii șoferi majorarea va fi de până la 85%.
• • •
Alte ştiri de Moldova1
Acum 30 minute
17:20
Tabere de gherilă în Serbia: două persoane, inclusiv președintele raionului Râșcani, reținute pentru pregătirea destabilizărilor pe teritoriul R. Moldova # Moldova1
Două persoane, printre care președintele raionului Râșcani, au fost reținute de oamenii legii în urma perchezițiilor efectuate în dimineața zilei de 27 octombrie, în nordul Republicii Moldova. Acțiunile au avut loc în dosarul penal care vizează pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul R. Moldova, după instruiri în tabere de gherilă din Serbia.
17:20
Tarifele pentru asigurarea obligatorie RCA se majorează semnificativ, după decizia Băncii Naționale de a actualiza primele de bază și coeficienții de risc. Noile tarife vor intra în vigoare pe 25 noiembrie, iar pentru unii șoferi majorarea va fi de până la 85%.
17:10
Două persoane au fost reținute în nordul țării, în dosarul privind pregătirea destabilizărilor și dezordinilor în masă # Moldova1
Două persoane au fost reținute de oamenii legii în urma perchezițiilor efectuate în dimineața zilei de 27 octombrie, în nordul Republicii Moldova, în dosarul penal care vizează pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul țării. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, au fost efectuate percheziții în șapte locații vizând șase persoane cu vârste cuprinse între 28 și 44 de ani, domiciliate în Bălți, Sîngerei și Rîșcani.
Acum o oră
17:00
Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) a recepționat circa 2.800 de doze de vaccin antirabic – ultimul lot din acest an.
17:00
DECLARAȚIE | „Racheta rusească Burevestnik nu este o armă-minune. S-a dovedit a fi ineficientă” # Moldova1
Racheta rusească Burevestnik cu propulsie nucleară subsonică, testată de Federația Rusă, nu reprezintă o inovație revoluționară. Aceasta reia unele concepte depășite, fapt ce subliniază ineficiența tehnologiei și absurditatea integrării unui motor nuclear într-o rachetă de croazieră, a declarat expertul în securitate Artur Leșcu, la Moldova 1.
16:50
Lituania reacționează la „atacurile hibride” din Belarus: frontiera se închide, armata va doborî baloanele suspecte # Moldova1
Lituania își închide granița cu Belarus pentru o perioadă nedeterminată, pe fondul a tot mai multor incidente legate de pătrunderea în spațiul aerian lituanian a unor baloane suspecte. Anunțul a fost făcut de prim-ministra Inga Ruginienė, după ședința Comisiei pentru Securitate Națională, desfășurată pe 27 octombrie, la Vilnius.
Acum 2 ore
16:30
MAI confirmă: o anchetă a fost pornită după ce trei judecători băuți ar fi agresat un angajat al unei stații PECO # Moldova1
Trei magistrați ai Judecătoriei Soroca au ajuns în vizorul oamenilor legii după ce ar fi agresat un angajat al unei benzinării din oraș și ar fi provocat un accident rutier. Potrivit presei, incidentul a avut loc pe 9 octombrie. Ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a precizat luni, 27 octombrie, că pe acest caz a fost inițiată o anchetă.
16:20
Șoferii pot verifica, în MCabinet, încălcările din trafic înregistrate de camerele de supraveghere # Moldova1
Șoferii din R. Moldova își pot verifica în MCabinet abaterile înregistrate de camerele de supraveghere din traficul rutier, care includ informații detaliate despre data, locul, precum și fotografii cu vehiculul implicat. Accesul este permis începând cu data de 27 octombrie, anunță Inspectoratul General al Poliției.
16:10
New Jersey Devils sunt de neoprit în liga profesionistă nord-americană de hochei pe gheață. Discipolii lui Sheldon Keefe au obținut a 8-a victorie consecutivă în campionat. Devils au învins acasă pe Colorado Avalanche cu 4-3 în over-time.
16:00
Depozitul Național de Vaccinuri din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP) a recepționat circa 2800 de doze de vaccin antirabic – ultimul lot din acest an.
15:40
Cantinele școlare din capitală se modernizează: MEC a investit aproximativ 58 de milioane de lei în utilaje moderne și mobilier # Moldova1
Mai mult de jumătate din fondurile alocate pentru modernizarea cantinelor școlare din Chișinău au fost deja valorificate. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, până în prezent au fost procurate echipamente moderne și mobilier în valoare de 57.9 milioane de lei, din bugetul total de 98.6 milioane de lei prevăzut pentru acest proiect. Pentru suma rămasă, au fost lansate proceduri noi de achiziții.
Acum 4 ore
15:30
Consumatorii de servicii financiare vor avea acces la informații mai clare și complete despre produsele pe care le contractează, fie că este vorba de credite, asigurări sau depozite. Modificările legislative adoptate recent impun furnizorilor de servicii financiare să ofere documente standardizate de informare și extind competențele Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNFP) asupra companiilor de colectare a datoriilor și a intermediarilor de credit, a declarat vicepreședintele instituției, Adrian Gheorghiță, la emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
15:20
Patru poduri din raionul Taraclia necesită reabilitare. Șoferi: „Marginile se sparg din toate părțile. În curând vor cădea” # Moldova1
Patru poduri care leagă șoseaua M3 de orașul Taraclia necesită reabilitare. Obiectivele au fost construite acum aproape 50 de ani și, de atunci, nu au mai fost supuse unei reparații capitale. Autoritățile locale solicită efectuarea unei expertize privind gradul de uzură a podurilor și costul lucrărilor ce urmează să fie executate.
15:00
Moldova este UE! Alexandru Munteanu: „Respectul, siguranța și oportunitățile pentru oameni nu mai sunt doar visuri îndepărtate, ci realități pe care le putem construi aici, acasă” # Moldova1
Alexandru Munteanu, administratorul companiei ALPHATERM, este unul dintre antreprenorii care au beneficiat de programele Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Cu sprijinul acestor inițiative, el a reușit să investească în idei noi și să dezvolte o afacere locală sustenabilă
14:50
Guvernul, învestit pe 31 octombrie. Igor Grosu: Joi vor fi numiți vicepreședinții Parlamentului, iar vineri va fi audiat candidatul la funcția de prim-ministru # Moldova1
Noul Guvern al R. Moldova ar putea fi învestit vineri, 31 octombrie. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că vicepreședinții Legislativului și membrii Biroului permanent vor fi numiți în ședința de joi, 30 octombrie, iar vineri va fi audiat candidatul la funcția de premier și programul de guvernare a viitorului Cabinet de miniștri.
14:50
SURSE // Vladimir Mizdrenco, președintele raionului Râșcani, reținut în dosarul privind destabilizările în masă # Moldova1
Președintele raionului Râșcani, Vladimir Mizdrenco, și consilierul municipal Dumitru Moroșanu, ambii membri ai Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM), se numără printre persoanele vizate în descinderile efectuate de oamenii legii în cadrul dosarului privind tentativele de destabilizare în masă. Potrivit surselor Teleradio-Moldova din cadrul Inspectoratului General al Poliției, Vladimir Mizdrenco a fost reținut în urma acțiunilor de astăzi. În același dosar figurează mai multe persoane suspectate de implicare în activități ilegale.
14:50
Beția i-a luat mințile: tânăr de 24 de ani, condamnat la patru ani și jumătate de închisoare pentru huliganism # Moldova1
Alcoolul l-a făcut să-și piardă controlul, iar comportamentul violent l-a adus după gratii. Un tânăr de 24 de ani, originar din raionul Fălești, a fost condamnat de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 4 ani și 6 luni de închisoare pentru huliganism.
14:40
Majoritatea instituțiilor și blocurilor locative din Chișinău au fost conectate la agentul termic: în școli căldura va fi pornită după vacanță # Moldova1
Rând pe rând, clădirile din municipiul Chișinău sunt conectate la agentul termic, însă sute de blocuri locative, case particulare și agenți economici încă nu beneficiază de căldură. Potrivit datelor Termoelectrica, agentul termic ajunge în 2.903 edificii.
14:30
MAI a descoperit peste 30 de mii de încălcări ale legislației electorale într-un singur an. Raport la final de mandat # Moldova1
Creșterea siguranței cetățenilor și digitalizarea serviciilor publice, cu respectarea drepturilor omului și a standardelor europene, rămân priorități ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI). Aceste direcții au fost menționate luni, 27 octombrie, de ministra în exercițiu, Daniella Misail-Nichitin, în cadrul evenimentului de prezentare a bilanțului de activitate al Guvernului condus de Dorin Recean. Printre principalele realizări evidențiate se numără și depistarea a peste 30 de mii de încălcări ale legislației electorale într-un singur an.
14:30
Noul Parlament, ședințe în zilele de joi și vineri: Igor Grosu, discuții cu șefii fracțiunilor parlamentare despre componența comisiilor permanente # Moldova1
Noul Parlament se grăbește să numească vicepreședinții Legislativului, membrii Biroului permanent, precum și componența numerică și nominală a comisiilor permanente. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a discutat luni, 27 octombrie, cu șefii fracțiunilor parlamentare vizavi de numirile ce urmează să aibă loc.
14:20
Premierul desemnat, întâlnire cu reprezentanții CALM: „Primarii și autoritățile locale sunt parteneri esențiali ai Guvernului” # Moldova1
Reformele din administrația publică locală, consolidarea autonomiei locale și modalitățile de atragere a mai multor profesioniști în administrația locală au fost principalele subiecte abordate luni, 27 octombrie, de premierul desemnat Alexandru Munteanu cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM). Consultările publice au avut loc la Guvern, în contextul finalizării programului de guvernare pe care viitorul Executiv urmează să-l propună Parlamentului.
14:20
Atenționări la începutul sezonului de încălzire: Instalațiile de gaz trebuie montate și verificate doar de specialiști autorizați # Moldova1
Societatea pe acțiuni Moldovagaz a emis o listă de recomandări pentru cele 12 companii de distribuție a gazelor privind informarea consumatorilor în contextul începutului sezonului de încălzire 2025-2026. Măsura vine după explozia din orașul Florești, soldată cu decesul unei persoane.
14:10
De ce a reluat Ucraina exporturile de fier vechi către regiunea transnistreană? Ambasadorul Rohovei: Toate schimburile comerciale trec prin Chișinău # Moldova1
Deși a reluat, vara trecută, exportul de fier vechi către uzina metalurgică din Râbnița, Ucraina nu are relații economice cu regiunea transnistreană, afirmă ambasadorul Ucrainei la Chișinău, Paun Rohovei. Potrivit diplomatului, toate schimburile comerciale au loc doar prin intermediul companiilor înregistrate legal în Republica Moldova, întrucât regiunea din stânga Nistrului „nu este subiect al dreptului internațional”.
14:00
Premierul desemnat continuă dialogul cu CALM: „Primarii și autoritățile locale sunt parteneri esențiali ai Guvernului” # Moldova1
Premierul desemnat Alexandru Munteanu continuă seria consultărilor publice în vederea finalizării programului de guvernare. Luni, 27 octombrie, acesta a avut o întrevedere cu reprezentanții Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), în cadrul căreia au fost discutate reformele din administrația publică locală, consolidarea autonomiei locale și modalitățile de atragere a mai multor profesioniști în administrația locală.
14:00
Siguranța cetățenilor și digitalizarea serviciilor – prioritățile MAI. Daniella Misail-Nichitin a prezentat bilanțul de activitate # Moldova1
Creșterea siguranței populației în comunități, în spațiul public și la domiciliu, modernizarea și digitalizarea serviciilor, cu respectarea drepturilor omului și a standardelor europene rămân prioritățile Ministerului Afacerilor Interne (MAI) pentru perioada următoare. Direcțiile au fost menționate luni, 27 octombrie, de ministra în exercițiu a Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, la evenimentul de prezentare a bilanțului de activitate în Guvernul condus de Dorin Recean.
13:50
Scandalul legat de bugetul neaprobat al capitalei continuă: Primarul critică consilierii municipali, fracțiunea PSRM cere votarea bugetului pentru 2026 # Moldova1
Capitala nu va avea, nici la final de octombrie, bugetul pentru anul curent aprobat. Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, a precizat luni, 27 octombrie, la ședința serviciilor Primăriei Chișinău, că responsabilitatea revine consilierilor care, la ședința Consiliului Municipal din 15 octombrie, au exclus prin vot comun proiectul bugetului de pe ordinea de zi.
Acum 6 ore
13:30
The Telegraph: Rusia începe, în sfârșit, să cedeze, iar Putin se teme de o lovitură de stat # Moldova1
Federația Rusă rămâne fără pârghii pe măsură ce președintele american Donald Trump intensifică presiunea externă. The Telegraph remarcă, într-un editorial publicat duminică, 26 octombrie, că Kremlinul a intrat în panică și că semnele clare de slăbiciune internă devin vizibile.
13:10
Podul care leagă șoseaua Ceadîr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat. Șoferi: „Va spori siguranța rutieră” # Moldova1
Podul care leagă șoseaua Ceadîr-Lunga de orașul Taraclia va fi reparat. Autoritățile locale și șoferii vorbesc despre importanța acestui drum, unde nu s-a intervenit cu lucrări de mai bine de 50 de ani. Lucrările vor începe într-o lună și trebuie să fie gata până în primăvara anului 2027.
13:00
Schemă de vânzare a terenurilor din Chișinău la prețuri diminuate: PA contestă achitarea unui executor judecătoresc # Moldova1
Procuratura Anticorupție a contestat în instanța de apel decizia Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, prin care, la început de octombrie, l-a achitat pe un executor judecătoresc cercetat într-o schemă de deposedare a capitalei de terenuri în valoare de sute de milioane de lei. Procurorii cer casarea integrală a sentinței și condamnarea executorului la șase ani de închisoare și amendă în mărime de 350 de mii de lei.
12:30
Explozia de la Florești: a decedat proprietarul apartamentului în care s-a produs deflagrația # Moldova1
Proprietarul apartamentului din blocul de la Florești, în care s-a produs explozia de pe 25 octombrie, a decedat, noaptea trecută, pe patul de spital. A doua victimă, o adolescentă în vârstă de 17 ani, rămâne internată în spital.
12:20
Moldova este UE! Inna Cerga: „Fotografia este un ambasador puternic al identității noastre” # Moldova1
Inna Cerga este fotograf și crede că munca ei poate spune povești pe care cuvintele uneori nu le pot exprima. Pentru ea, fotografia este un exercițiu de disciplină, atenție și sensibilitate, iar rezultatul se vede în imagini care transmit emoții sincere și pun în valoare chipurile și locurile Moldovei.
12:10
Cabinet RMN la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie: peste 3.000 de investigații vor fi efectuate anual # Moldova1
Pacienții Institutului de Neurologie și Neurochirurgie „Diomid Gherman” din Chișinău vor avea, de acum înainte, acces la investigații de rezonanță magnetică nucleară (RMN) 3 Tesla. Echipamentul, în valoare de 34.7 milioane de lei, a fost achiziționat de Ministerul Sănătății cu sprijinul Băncii Mondiale.
12:10
Sistemul Vehicle-to-Grid, testat în R. Moldova: energia stocată în vehiculele electrice va putea fi livrată în rețea # Moldova1
R. Moldova este primul stat din Parteneriatul Estic care testează tehnologii energetice curate într-un cadru reglementat, precum microrețele inteligente. Printre acestea se numără și sistemul Vehicle-to-Grid (V2G), care va permite livrarea în rețea a energiei stocate în vehiculele electrice.
11:50
Creștinii ortodocși o sărbătoresc luni, 27 octombrie, pe Sfânta Parascheva, cunoscută și ca ocrotitoarea Moldovei. În popor sărbătoarea este cunoscută și sub numele „Sfânta Vineri de Toamnă”. Această zi este marcată de o serie de obiceiuri și superstiții.
11:50
Primarul Ion Ceban își dorește să fie membru de Guvern: „Comunicarea dintre cele două instituții trebuie să fie directă” # Moldova1
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, consideră că edilul capitalei ar trebui să facă parte din componența Guvernului, potrivit practicii de până la începutul anilor 2000. Capitala are aproape un milion de locuitori și „întreține toată țara”, a declarat Ion Ceban luni, 27 octombrie, la ședința săptămânală a serviciilor Primăriei Chișinău.
Acum 8 ore
11:20
Un milion de lei timp de trei zile, prin schema „ruda implicată în accident”: Nouă ani de pușcărie pentru bărbatul care a păcălit nouă victime # Moldova1
Telefona persoane, le mințea că rudele lor au provocat accidente rutiere și le cerea bani pentru a „rezolva” cazurile. Un bărbat de 34 de ani a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie, prin intermediul schemei infracționale „ruda implicată în accident”, cauzând victimelor prejudicii de circa un milion de lei.
11:10
FCSB a obținut cea mai categorică victorie a sezonului. "Roș-albaștrii" au învins-o pe UTA Arad cu 4-0 într-un meci al etapei a 14-a a Superligii românești de fotbal și a urcat pe locul 10 în clasament.
11:00
Nume noi în Cabinetul premierului desemnat Alexandru Munteanu: cine sunt primii șase miniștri anunțați # Moldova1
Premierul desemnat Alexandru Munteanu își prezintă, rând pe rând, echipa guvernamentală pe care ar urma s-o conducă. Până la această oră, Alexandru Munteanu i-a prezentat pe potențialii miniștri Vladislav Cojuhari, Emil Ceban, Cristian Jardan, Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță.
10:40
Programul guvernamental pentru cărțile de identitate de model nou: peste 770 de mii de acte mai pot fi solicitate gratuit # Moldova1
Peste 770 de mii de cărți de identitate de model nou mai pot fi solicitate gratuit în cadrul programului guvernamental lansat în primăvara acestui an. Conform datelor prezentate de Agenția Servicii Publice (ASP), din 31 martie 2025 până în prezent, au fost depuse 224.573 de cereri pentru perfectarea cărților de identitate.
10:30
Pașapoarte românești pentru ruși, obținute pe baza unor acte false: percheziții la o companie din Chișinău # Moldova1
Pașapoarte ale R. Moldova pentru cetățeni ruși, după care actele erau depuse la Autoritatea Națională pentru Cetățenie de la București pentru ca aceștia să obțină și cetățenia României. O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de peste șase milioane de lei adus bugetului public național, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat.
10:30
Nume noi în Cabinetul premierului desemnat Alexandru Munteanu: cine sunt cei șase miniștri # Moldova1
Premierul desemnat Alexandru Munteanu a anunțat completarea echipei guvernamentale cu miniștrii Vladislav Cojuhari, Emil Ceban, Cristian Jardan, Valeriu Chiveri, Eugen Osmochescu și Andrian Gavriliță.
10:20
Pașapoarte românești pentru ruși, obținute pe baza unor acte false: companie Chișinău, prejudiciu de șase milioane de lei # Moldova1
Pașapoarte ale R. Moldova pentru cetățeni ruși, după care actele erau depuse la Autoritatea Națională pentru Cetățenie de la București pentru ca aceștia să obțină și cetățenia României. O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de peste șase milioane de lei adus bugetului public național, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat.
10:00
Acțiuni de destabilizare, pregătite în nordul R. Moldova: descinderi ale oamenilor legii la mai multe adrese # Moldova1
Oamenii legii au descins, în dimineața zilei de luni, 27 octombrie, cu percheziții la mai multe adrese din nordul R. Moldova. Acțiunile se desfășoară în cadrul unei cauze penale care vizează pregătirea destabilizărilor și a dezordinilor în masă pe teritoriul Republicii Moldova.
Acum 12 ore
09:30
ULTIMA ORĂ | Premierul desemnat a anunțat încă trei nume de miniștri din viitorul Guvern: Finanțe, Economie și Reintegrare # Moldova1
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a anunțat încă trei nume ale potențialilor vicepremieri sau miniștri din Guvernul pe care ar urma să-l conducă. Este vorba despre candidații la funcțiile de vicepremier pentru Reintegrare, ministru al Finanțelor și ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării.
09:20
Perspectivele unei noi întâlniri între dictatorul rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump depind de Washington, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, într-un interviu pentru Ultrahang, un canal maghiar de YouTube.
08:50
Program special la ASP pentru serviciile de stare civilă. Activitatea, suspendată temporar la final de octombrie # Moldova1
Agenția Servicii Publice (ASP) anunță un program special pentru prestarea serviciilor de stare civilă, în această săptămână, în contextul implementării noului Sistem informațional „Acte de stare civilă”, care va deveni funcțional din 3 noiembrie 2025.
08:50
Bolnavii de cancer pot fi tratați și la Spitalul raional Cahul: „Avem deschise cinci centre cu oncologi pregătiți” # Moldova1
Bolnavii de cancer din sudul R Moldova pot fi tratați începând de luni, 27 octombrie, la Spitalul raional Cahul. Anunțul a fost făcut de ministra în exercițiu a Ministerului Sănătății, Ala Nemerenco.
08:00
Atac cu drone asupra Moscovei și regiunilor învecinate: zeci de aparate doborâte, incendiu lângă o rafinărie # Moldova1
Peste treizeci de drone au fost lansate în direcția Moscovei în seara zilei de 26 octombrie și în noaptea de luni, 27 octombrie. Potrivit primarului capitalei ruse, Serghei Sobianin, citat de DW, toate au fost distruse de sistemele de apărare antiaeriană.
08:00
Satul Crocmaz din raionul Ștefan Vodă este un exemplu de succes al transformărilor rurale. Acestea se datorează investițiilor finanțate din programele Satul European și Satul European Express. În sat, una dintre cele mai importante realizări a fost modernizarea instituțiilor educaționale, locuri esențiale în formarea viitorului comunității încă de la vârste fragede.
07:30
Corespondență Dan Alexe // Danemarca, copiii inuit, dreptul UE și scuzele aduse groenlandezilor # Moldova1
Danemarca deține până la sfârșitul anului președinția rotativă de șase luni a Consiliului UE și, în ultimele luni și săptămâni, a trebuit să-și modifice anumite articole ale legii pentru a face față criticilor atât europene, cât și din SUA. Ultima oară când Danemarca deținuse președinția rotativă a UE fusese în urmă cu 13 ani, în anul 2012. Perioada lungă se explică prin numărul mare de membri ai UE: 27.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.