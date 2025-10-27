Majoritatea instituțiilor și blocurilor locative din Chișinău au fost conectate la agentul termic: în școli căldura va fi pornită după vacanță

17:40

După cum și era de așteptat, cel mai bine s-au simțit pe saltea, sportivii care practică luptele libere. Dramatismul a atins cote maxime în finala concursului categoriei de greutate de până la 75 kilograme, acolo unde David Panfile l-a învins pe Ștefan Munteanu. Panfile și-a asigurat titlul de campion după un procedeu realizat în ultimele secunde ale confruntării.