Cantinele școlare din capitală se modernizează: MEC a investit aproximativ 58 de milioane de lei în utilaje moderne și mobilier

Primul "El Clasico" al sezonului s-a jucat la Madrid, iar gazdele au avut un început furibund. Arbitrul a acordat penalty pentru Real în minutul doi după un contact în careul catalanilor, între Yamal și Vinicius Junior, însă după verificarea VAR centralul a anulat decizia. Peste zece minute, Real a marcat prin Mbappe, dar golul a fost anulat pe motiv de offside, la fel după consultarea sistemului VAR.