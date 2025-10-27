Peste 100 de milioane de dolari pierderi după atacurile la o farmacie și o cafenea de la Kiev

11:20

Telefona persoane, le mințea că rudele lor au provocat accidente rutiere și le cerea bani pentru a „rezolva” cazurile. Un bărbat de 34 de ani a fost condamnat la nouă ani de închisoare pentru comiterea a nouă episoade de escrocherie, prin intermediul schemei infracționale „ruda implicată în accident”, cauzând victimelor prejudicii de circa un milion de lei.