Deputații PSRM nu vor vota Guvernul Munteanu, dar cei ai Blocului „Alternativa” cer programul de guvernare

Pașapoarte ale R. Moldova pentru cetățeni ruși, după care actele erau depuse la Autoritatea Națională pentru Cetățenie de la București pentru ca aceștia să obțină și cetățenia României. O schemă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu un prejudiciu de peste șase milioane de lei adus bugetului public național, a fost deconspirată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), în comun cu ofițerii Serviciului Fiscal de Stat.