Blocaj politic în Kosovo, după ce Parlamentul a respins confirmarea actualului interimar Albin Kurti în funcţia de prim-ministru

Andrei Spînu declară că nu este supărat pentru faptul că s-a văzut nevoit să plece din Guvern și din Partidul Acțiune și Solidaritate pe motiv că „avea o imagine publică negativă” și care afecta formațiunea de la guvernare. Fostul ministru vrea să creadă că este într-o relație de „prietenie îndepărtată” cu foștii să colegi - un termen nou-inventat de Andrei Spînu.