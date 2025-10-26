Blocaj politic în Kosovo, după ce Parlamentul a respins confirmarea actualului interimar Albin Kurti în funcţia de prim-ministru
UNIMEDIA, 26 octombrie 2025 18:20
Parlamentul din Kosovo a respins confirmarea lui Albin Kurti în funcţia de prim-ministru, o decizie ce măreşte probabilitatea convocării de alegeri anticipate pentru ieşirea din blocajul politic rezultat după scrutinul neconcludent din februarie, transmite agenția Reuters, citată de g4media.ro.
Pentru îmbunătățirea serviciilor prestate clienţilor, Premier Energy anunţă că luni, 27 octombrie, vor avea loc lucrări programate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice.
Blocaj politic în Kosovo, după ce Parlamentul a respins confirmarea actualului interimar Albin Kurti în funcţia de prim-ministru
Doliu în satul Teleșeu: Directorul gimnaziului „Ion Creangă” s-a stins viață la 35 de ani: „Prea devreme, mult prea trist…” # UNIMEDIA
Directorul gimnaziului „Ion Creangă” din satul Teleșeu, raionul Orhei, Sergiu Opaeț, s-a stins din viață la 35 de ani. Mesajele de condoleanță au împânzit rețelele sociale.
SUA trimit nave în Caraibe. Sosirea USS Gravely marchează creșterea presiunii asupra guvernului lui Maduro # UNIMEDIA
O navă de război americană lansatoare de rachete, USS Gravely, a sosit duminică în Trinidad-Tobago, mic arhipelag situat la circa 10 km de Venezuela, în contextul în care Trump accentuează presiunea asupra lui Maduro, scrie protv.ro.
(video) Cynthia Elisoa, la un pas să se încurce cu un bărbat căsătorit: „Trebuie să îți spun ție tot ce fac?!” # UNIMEDIA
„Moldoveanca” din Madagascar, influencera Cynthia Elisoa, a dezvăluit că a fost curtată de un bărbat care insista să o convingă să iasă cu el. Ea a decis să-i ofere o șansă, însă lucrurile nu au mers cum trebuie și a aflat că bărbatul era, de fapt, căsătorit.
Cancelarul Austriei, reacție dură față de țările care cer excluderea Israelului de la Eurovision: „Ar fi o greșeală fatală” # UNIMEDIA
Cancelarul austriac Christian Stocker a respins categoric orice sugestie de a interzice participarea Israelului la Concursul Eurovision, în contextul în care țara sa se pregătește să găzduiască următoarea ediție a competiției în 2026, transmite Reuters, citată de hotnews.ro.
(video) Câți bani i-ar fi solicitat Caras lui Daniel Rachier ca să participe la proiectul „Pe patru roți”: „Mie mi-ar fi rușine să cer așa sumă” # UNIMEDIA
Vloggerul Daniel Rachier, realizatorul proiectului „Pe patru roți”, a dezvăluit că sportivul Victor Muntean, cunoscut în mediul online drept „Caras” i-ar fi cerut 150 de euro ca să participe la show. „Așa o sumă mică… mie mi-ar fi rușine să o cer”, a menționat creatorul de conținut la emisiunea „Tinerii care împing Moldova înainte”, marca UNIMEDIA.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, poartă mereu aceleași două inele, unul dintre ele părând să înfățișeze un cap de leu. În cadrul unei conferințe de presă, oficialul a fost întrebat de jurnaliști de unde îl are.
Ultima oră! Alexandru Munteanu anunță primele nume din Cabinetul de miniștri: Cristian Jardan la Cultură, Emil Ceban la Sănătate # UNIMEDIA
Alexandru Munteanu, desemnat oficial candidat la funcția de premier al Republicii Moldova, a anunțat primele nume din viitorul Cabinet de miniștri.
Slovacia se retrage din programele UE pentru Ucraina. Premierul Fico refuză orice implicare în ajutorul militar # UNIMEDIA
Slovacia nu va participa la niciun program al Uniunii Europene care vizează finanţarea ajutorului militar pentru Ucraina în lupta sa împotriva invaziei Rusiei, a declarat duminică premierul Robert Fico, conform Reuters, citată de protv.ro.
Ultima oră! Alexandru Munteanu anunță primele nume din Cabinetul de miniștri: Cristian Jardan la Ministerul Culturii, Emil Ceban la Sănătate
Alexandru Munteanu, desemnat oficial candidat la funcția de premier al Republicii Moldova, a anunțat primele numele din noul Cabinet de miniștri.
(video) Moment inedit la sosirea lui Donald Trump în Malaezia. Președintele a dansat alături de localnici pe aeroport # UNIMEDIA
Donald Trump a sosit duminică în Malaezia pentru summitul ASEAN, unde va superviza semnarea unui acord de încetare a focului între Thailanda și Cambodgia, scrie protv.ro.
Armata Ucrainei n-a stat pe gânduri: Ce mesaj i-a transmis internaționalul moldovean, Vladislav Blănuță, după scandalul de pe Tiktok # UNIMEDIA
Internaționalul moldovean Vladislav Blănuță a provocat un adevărat scandal în Ucraina, după transferul de 2,6 milioane de euro de la FCU Craiova la Dinamo Kiev, scrie digisport.ro. Atacantul a fost acuzat de ucraineni că a distribuit materiale pro-ruse pe TikTok, în trecut, dar conflictul părea că a fost stins după ce fotbalistul a precizat că este de partea Ucrainei în războiul cu Rusia. Lucrurile nu au stat, însă, așa.
Fost director american, acuzat că a vândut secrete cibernetice Rusiei cu 1,3 milioane de dolari # UNIMEDIA
Procurorii federali din Statele Unite l-au acuzat pe Peter Williams, fost director al unui contractant guvernamental din domeniul securităţii cibernetice, că a vândut secrete comerciale unui cumpărător din Rusia pentru suma de 1,3 milioane de dolari, relatează Reuters, citată de news.ro.
Maia Sandu a participat la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București: Cu cine va mai avea întrevederi președinta # UNIMEDIA
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi, la București, la slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, alături de Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.
Fostul președinte al Republicii Moldova și actual deputat, Vladimir Voronin, a avut o reacție tensionată în timpul unei discuții cu o jurnalistă, atunci când a fost întrebat despre destrămarea Blocului electoral Patriotic. În loc să ofere clarificări, liderul comuniștilor a întrerupt întrebările reporterei. „Țîț, s-a terminat”, i-a spus acesta.
Donald Trump majorează tarifele comerciale pentru Canada. Reclama „falsă” care cita discursul lui Reagan a declanșat tensiuni # UNIMEDIA
Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că va crește cu 10% tarifele pentru Canada, intensificând tensiunile comerciale din cauza unei reclame „false” ce cita un discurs anti-tarife al lui Reagan din 1987, informează CNN, citată de protv.ro.
(video) Cine este Ulizana Malimon, moldoveanca care l-a făcut pe Tudor Chirilă să se întoarcă în primele secunde la Vocea României: „Sunt singurul care a remarcat talentul tău” # UNIMEDIA
Moldoveanca Ulizana Malimon și-a descoperit pasiunea pentru muzică încă din copilărie, dar abia la 20 de ani a decis să o transforme într-un drum serios. Acum a pășit pe scena „Vocea României” și este gata să demonstreze întregii lumi că are talent, scrie protv.ro.
Cine este „prietenul anonim” al lui Donald Trump, care a donat 130 de milioane de dolari pentru a plăti armata # UNIMEDIA
Donatorul anonim care a oferit 130 de milioane de dolari Pentagonului pentru a plăti soldaţii în timpul blocajului guvernamental a fost identificat ca fiind Timothy Mellon, miliardar şi un important susţinător financiar al preşedintelui Donald Trump, scrie adevărul.ro.
Jaful deceniului la Luvru: Au fost arestați doi suspecți. Unul dintre ei încerca să fugă în Algeria # UNIMEDIA
Doi suspecţi au fost arestaţi sâmbătă în ancheta cu privire la furtul de la Luvru, la o săptămână de la spargerea în plină zi, în centrul capitalei franceze, potrivit unor surse care confirmă o dezvăluire a revistei Paris Match, scrie adevărul.ro.
Cine ar urma să fie noul ministru al Justiției: A absolvit Academia FBI și are peste 17 ani de experiență la MAI # UNIMEDIA
Vladislav Cojuhari ar urma să fie numit în funcția de ministru al Justiției, susțin surse ale zdg.md. Acesta are o experiență aproximativ 17 ani în structurile Ministerului Afacerilor Interne (MAI), fiind în prezent secretarul general al instituției.
(video) „У него сексуальные блоки”: Ecaterina Gușan, nora patronului Sheriff din stânga Nistrului, în centrul atenției la emisiunea Comedy Club din Federația Rusă # UNIMEDIA
Ecaterina Gușan, nora patronului echipei de fotbal din stânga Nistrului, Sheriff Tiraspol, a apărut recent în platoul emisiunii ruse Comedy Club. Aceasta a fost prezentată de moderatori drept „женщина года из Молдовы” (n.n. femeia anului din Moldova).
(video) Atac aerian asupra Kievului pentru a doua noapte la rând: Cel puțin trei morți și 29 de răniți # UNIMEDIA
Rusia a lansat un atac cu drone asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, ucigând cel puțin trei persoane și rănind cel puțin 29, dintre care șapte copii, în atacuri asupra clădirilor rezidențiale din oraș, a anunțat Serviciul de Urgență al Ucrainei, citată de hotnews.ro.
Vlad Filat către Maia Sandu: Ați fost numită „regină”, dar ați interpretat eronat această metaforă # UNIMEDIA
Fostul premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, a venit cu un mesaj public către președinta Maia Sandu. „Libertatea de exprimare nu înseamnă doar dreptul de a vorbi, ci și dreptul de a critica puterea fără frică”, a scris acesta pe rețele.
Ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, Alexei Buzu, a declarat că dacă nu există progres, înseamnă că este regres. Afirmația a fost făcută în cadrul unei emisiuni la „Vocea Basarabiei”, unde oficialul a vorbit despre realizările de la finalul mandatului său.
Pe 26 octombrie, victoria lui Ștefan cel Mare la Codrii Cosminului și inaugurarea Universității din Iași au marcat istoria.
În Republica Moldova, astăzi se preconizează condiții meteorologice variate, cu o combinație de nori și episoade de ploaie ușoară pe parcursul zilei.
Scorpionii vor primi vești care le vor aduce lacrimi de fericire, iar munca asiduă a Fecioarelor va da roade: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
Conjuncția planetară de astăzi aduce oportunități de creștere și introspecție. Fiecare semn zodiacal va resimți influența astrelor într-un mod unic, provocând arhetipurile interioare să se manifeste. Horoscopul zilnic de astăzi ar putea dezvălui indicii personalizate despre cum să navigați aceste energii.
Vrei un Mercedes sau un Ford la 4000 euro? Fisc-ul scoate la mezat mai multe bunuri confiscate # UNIMEDIA
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va organiza pe 31 octombrie 2025, ora 11:00, un concurs de comercializare a bunurilor confiscate, cu opt loturi puse în vânzare. Valoarea totală a bunurilor propuse pentru comercializare constituie 347 016 lei.
Zelenski: „Una dintre cele mai dureroase lovituri pentru Putin”. Liderul de la Kiev cere SUA să extindă sancţiunile pentru Rusia și să livreze Ucrainei rachete de tip Tomahawk # UNIMEDIA
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut, la Londra, Statelor Unite să extindă sancţiunile la întregul sector petrolier rus şi a cerut din nou să livreze Ucrainei rachete cu rază lungă de acţiune de tip Tomahawk pentru a răspunde atacurilor ruse, relatează Euronews, citat de news.ro.
Novel: România reduce contrabanda cu țigări, dar fluxurile ilicite din Republica Moldova continuă să alimenteze piața neagră # UNIMEDIA
Piața neagră a țigaretelor din România a scăzut în luna septembrie la 9,6% din totalul consumului, cel mai mic nivel din acest an, potrivit companiei de cercetare Novel Research. Cu toate acestea, produsele provenite din Republica Moldova continuă să reprezinte aproape o cincime din țigările de contrabandă vândute peste Prut.
Trei cetățeni africani au vrut să ajungă ilegal din Moldova în România, înotând: Au fost prinși în apele Prutului # UNIMEDIA
Polițiștii de frontieră români au reținut trei cetățeni africani care au încercat să traverseze înot râul Prut din Republica Moldova, cu scopul de a ajunge într-un stat din Spațiul Schengen. Persoanele, originare din Camerun, Congo și Nigeria, urmau să continue traseul ilegal în Uniunea Europeană.
(video) „Fac mai mult sport și lucrez la niște proiecte”: Andrei Spînu a dat jos din kilograme și spune cu ce s-a ocupat de când a plecat din Guvern # UNIMEDIA
Fostul fruntaș PAS, care a demisionat din Guvern și din partid, într-un moment neașteptat, Andrei Spînu, a revenit în spațiul public, la Onetv, televiziunea despre care telegramurile scriu că i-ar aparține. Oficialul a negat aceste zvonuri. Spînu a dezvăluit cu ce se ocupă de când s-a lăsat de politică și „la ce proiecte” lucrează acum.
Contrabandă de amploare la Lipcani: 1,9 milioane de țigarete ascunse printre plante decorative, cu destinația București # UNIMEDIA
O schemă de contrabandă cu peste 1,8 milioane de țigarete a fost destructurată de ofițerii Serviciului Vamal și procurorii PCCOCS la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți-Prut. Țigările erau disimulate printre puieți decorativi și urmau să ajungă în București.
Donald Trump, turneu în Asia: Preşedintele american va avea o întâlnire crucială cu omologul chinez # UNIMEDIA
Preşedintele american Donald Trump a plecat într-un turneu important în Asia, care urmează să fie marcat de o întâlnire cu omologul său chinez Xi Jinping, cu o miză majoră pentru economia mondială, scrie observatornews.ro.
Imaginea zilei: Vladimir Plahotniuc a distribuit o postare de pe Facebook a lui Vlad Filat # UNIMEDIA
Noua pagină de facebook a fostului lider democrat, Vladimir Plahotniuc, care este încarcerat la Penitenciarul nr.13 din capitală, a distribuit ultima postare a fostului premier, Vlad Filat, în care ultimul se adresează Maiei Sandu. Plahotniuc nu a lăsat vreun comentariu și nici nu se știe dacă el însuși își administrează pagina.
Maia Sandu pleacă la București: Va participa la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului # UNIMEDIA
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, au declarat, pentru presa română, oficiali de la Chișinău.
(foto) În uniformă, fără permis și cu 216 km/h la bord: Un „polițist” s-a filmat cum gonește cu mașina și a postat imaginile pe rețele. Ce spune IGP # UNIMEDIA
Inspectoratul General al Poliției vine cu precizări în privința unor secvențe video în care un tânăr, purtând uniforma Poliției, conduce o mașină, încălcând Regulamentul Circulației Rutiere.
(video) Igor Dodon: PAS vrea să implementeze o reformă prin care consiliile raionale și primăriile mici să fie lichidate „în scopul economisirii”. Vor rămâne aproximativ 300 # UNIMEDIA
Fostul președinte Igor Dodon susține că partidul Acțiune și Solidaritate urmează să realizeze o reformă administrativ-teritorială, prin care consiliile raionale și primăriile mici ar urma să fie lichidate „în scopul economisirii”. „Din 898 de primării existente în Moldova, se propune păstrarea doar a aproximativ 250–300”, a declarat liderului PSRM la emisiunea „Vocile puterii” de la Exclusiv TV.
(foto) Au luat-o pe scurtătură și au ajuns în șanț: 7 ucraineni, răniți după ce BMW-ul cu care încercau să intre ilegal în Moldova s-a răsturnat # UNIMEDIA
Șapte persoane au fost rănite, după au încercat să ajungă ilegal cu mașina din Odesa în Moldova. La vederea grănicerilor, șoferul a accelerat, a pierdut controlul volanului și s-a răsturnat într-un șanț.
(video) „Am pierdut mult, dar n-am renunțat”: Vlad Codreanu lansează „Simt că zbor”, o piesă care inspiră libertate și curaj # UNIMEDIA
Vlad Codreanu revine cu o piesă încărcată de emoție și sens — „Simt că zbor”, un manifest al libertății interioare și al curajului de a o lua de la capăt, chiar și după cele mai grele momente, scrie shok.md.
Premierul desemnat anunță startul „consultărilor publice” pentru programul de guvernare: Cu cine a avut deja discuții # UNIMEDIA
Premierul desemnat, Alexandru Munteanu, anunță, pe rețele, că a dat startul consultărilor publice pentru viitorul program de guvernare. Primii cu care a avut discuții au fost oamenii de afaceri.
Moldoveanul din umbra dronelor ucrainene: Cum a ajuns producătorul unui talk-show, născut la Chișinău, să provoace pierderi de 12 mlrd. dolari Rusiei pe front # UNIMEDIA
De aproape trei ani, o unitate specială numită Grupul Lasar operează în cadrul Gărzii Naționale a Ucrainei (NGU). Până în prezent, nu au existat rapoarte publice despre aceasta. Jurnaliștii de la Forbes au făcut o descoperire uimitoare, scrie presa română.
Statele Unite impun sancţiuni împotriva preşedintelui Columbiei: Reacția lui Gustavo Petro # UNIMEDIA
Departamentul american al Trezoreriei a anunţat, vineri, că impune sancţiuni împotriva preşedintelui columbian Gustavo Petro, a fiului său, a soţiei sale şi a ministrului de interne Armando Benedetti, acuzându-i că nu fac nimic pentru a limita producţia de cocaină din ţară, notează AFP, potrivit digi24.ro.
(video) Spînu, în relație de „prietenie îndepărtată” cu Maia Sandu și cei din PAS: Când au discutat ultima dată # UNIMEDIA
Andrei Spînu declară că nu este supărat pentru faptul că s-a văzut nevoit să plece din Guvern și din Partidul Acțiune și Solidaritate pe motiv că „avea o imagine publică negativă” și care afecta formațiunea de la guvernare. Fostul ministru vrea să creadă că este într-o relație de „prietenie îndepărtată” cu foștii să colegi - un termen nou-inventat de Andrei Spînu.
Katy Black și Cristian Cebotari au șocat cu un anunț neașteptat pe rețelele de socializare: după opt ani de căsnicie, cei doi au decis să divorțeze. Potrivit mesajului, decizia este una comună și luată după o perioadă îndelungată de reflecție.
Andreea Bostanica i-a picat cu tronc unui influencer din România. Tânărul a complimentat-o minute în șir, în fața fanilor: „Te-am dat exemplu la toate fostele mele” # UNIMEDIA
Andreea Bostanica pare să-l fi cucerit complet pe Dan Manole Fulgeraș, fiul celebrilor cântăreți de muzică lăutărească Viorica și Ioniță de la Clejani, cunoscut ca Fulgy. Cei doi au avut un schimb de replici pe TikTok, iar complimentele nu s-au oprit nici de o parte, nici de cealaltă, scrie protv.ro.
