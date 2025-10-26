Igor Grosu: „Este nevoie de negocieri și delimitări clare în procesul de formare a noului Guvern”

10:50

Economia Rusiei începe să piardă din avântul generat de război: pentru prima dată de la începutul invaziei, producția din industria militară – principalul motor al creșterii economice – dă semne de stagnare și scădere. Datele oficiale publicate de Rosstat arată că sectoarele legate de complexul militar-industrial au trecut în septembrie de la creșteri cu două cifre la declinuri neașteptate.