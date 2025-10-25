Lionel Messi continuă să strălucească și în play-off-ul ligii profesioniste nord-americane de fotbal

13:40

Primul zbor low cost ar putea decola de pe aeroportul din Mărculești, raionul Florești, peste un an, a anunțat vicepremierul în exercițiu Vladimir Bolea vineri, 24 octombrie, într-o conferință de presă în cadrul căreia a prezentat bilanțul activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR) din ultimii patru ani. Totodată, oficialul a declarat că noua ruta de tren care urmează să lege centrul Chișinăului de Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău va fi lansată în primăvara anului 2026, aceasta fiind inclusă în Planul de Creștere Economică de 1.9 miliarde de euro, finanțat de Uniunea Europeană.