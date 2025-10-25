Belinda Bencic, calificată în finala de la Tokyo

15:10

Majoritatea proprietarilor de vehicule plug-in nu le folosesc în mod optim. Mulți conduc aceste mașini ca pe hibride obișnuite, folosind motorul pe combustie. Astfel că datele colectate din sistemele electronice ale vehiculelor arată că, în funcție de sezon, emisiile reale ale acestora pot fi de la 3.5 până la 5 ori mai mari decât cele indicate de producători, a remarcat Ruslan Nercaș, expert invitat în platoul emisiunii „Bună dimineața”, de la Moldova 1.