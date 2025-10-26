Drumuri în reparație în satul Congazcic: lucrările vizează trei sectoare principale

22:40

Rata de împădurire a Republicii Moldova este puțin peste 11%, una dintre cele mai scăzute din regiunea Mării Negre, arată datele Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură pentru acest an. Prin comparație, Bulgaria are o rată de împădurire de aproximativ 35%, România - 19 la sută, iar Ucraina - puțin sub 16%. Potrivit autorităților moldovene, în ultimii ani, au fost lansate campanii ample de împădurire și au fost alocate sume record pentru a extinde pădurile.