Peste 50.000 de oameni au protestat în Valencia, la un an de la inundațiile mortale
Moldova1, 26 octombrie 2025 08:20
Peste 50.000 de persoane au ieșit pe străzile orașului Valencia din estul Spaniei sâmbătă, pentru a marca un an de la inundațiile mortale și pentru a denunța modul în care autoritățile au gestionat dezastrul. Protestatarii, mulți purtând fotografii ale victimelor, au cerut demisia liderului regional, Carlos Mazón, pe care îl acuză de răspunsul lent la una dintre cele mai mortale dezastre naturale din Europa din ultimele decenii, notează The Guardian.
• • •
Acum 10 minute
08:40
08:40
Clădiri rezidențiale de la Kiev, atacate pe parcursul nopții. Sunt trei morți și cel puțin 29 de răniți # Moldova1
Trei persoane au fost ucise și alte cel puțin 29 rănite, inclusiv șapte copii, după ce Rusia a lansat un atac cu drone asupra Kievului în noaptea de 26 octombrie, informează The Kyiv Independent.
Acum 30 minute
08:20
Acum o oră
08:00
Medic, despre aerul umed din locuință: „Afectează sistemul respirator și imunitar”. Ce putem face pentru a nu ne îmbolnăvi # Moldova1
Un nivel crescut de umiditate favorizează apariția mucegaiului și a bacteriilor. Medicul ftiziopneumolog Rodica Corcodel a spus la emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova” că aerul umed afectează direct sistemul respirator și imunitar.
Acum 12 ore
21:50
Peste 80 de artiști plastici, prezenți la la Salonul Național de Artă Contemporană din Chișinău # Moldova1
Un dialog viu între tradiție și inovație a prins contur la galeria „Constantin Brâncuși”, unde a fost inaugurat Salonul Național de Artă Contemporană. Evenimentul, organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, oferă o imagine amplă asupra fenomenului artistic autohton și reunește creațiile a 83 de artiști din diverse generații și forme de expresie vizuală.
21:20
La Slobozia Mare, Cahul, visul unei familii s-a transformat în realitate: soții Alina și Mihai Țiganiuc au pus bazele unei ferme de capre care numără astăzi peste 150 de animale. Povestea lor este una despre curaj, muncă asiduă și dragoste pentru natură. De la începuturile modeste, cu doar câteva capre, cei doi au învățat să gestioneze o afacere rurală și să aducă pe mesele consumatorilor produse de calitate, demonstrând că perseverența și respectul reciproc sunt cheia succesului în mediul rural.
21:20
În noaptea de sâmbătă spre duminică, Republica Moldova va trece la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel încât ora 4:00 va deveni ora 3:00. Medicii atrag atenția că această modificare, deși pare minoră, poate influența somnul, starea de spirit și nivelul de energie. Totuși, mulți spun că nu resimt nicio schimbare și consideră trecerea la ora de iarnă un simplu detaliu de rutină.
20:50
Psiholog: „Părinții trebuie să aibă încredere în copiii lor - autonomia se dezvoltă prin libertate” # Moldova1
Copiii trebuie supravegheați cu grijă, dar fără ca libertatea lor să fie limitată - este recomandarea psihologului Mihai Bologan pentru părinții care își petrec vacanța de toamnă alături de cei mici. Specialistul consideră că încrederea, libertatea controlată și activitățile adaptate personalității copilului contribuie la o relație sănătoasă între generații și la dezvoltarea autonomiei celor mici.
20:40
Ziua Armatei Române a fost sărbătorită astăzi printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din dreapta Prutului. Ceremonii speciale au avut loc și la București, la Monumentul Eroilor Necunoscuți, dar și la Iași, unde președintele României, Nicușor Dan, s-a alăturat soldaților Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”. Modernizarea Armatei Române este o prioritate, a transmis oficialul.
20:00
Expoziții, târguri și folclor la Cimișlia, în cadrul Festivalului „Miorița - Laie, Laie, Bucălaie” # Moldova1
Tradițiile pastorale și meșteșugurile autohtone au prins viață la Cimișlia, unde s-a desfășurat Festivalul Internațional „Miorița - Laie, Laie, Bucălaie”. Evenimentul a reunit zeci de fermieri, meșteșugari și iubitori ai tradițiilor, care au expus peste 80 de oi și capre de rasă, produse locale și creații populare. Festivalul promovează valorile pastorale și sprijină comunitățile agricole, prin expoziții, târguri, competiții și un amplu program folcloric.
Acum 24 ore
19:20
Surpriză în campionatul național de fotbal al Republicii Moldova. Spartanii-Sportul Selemet a învins pe CSF Bălți cu 2-0 într-un meci al etapei a 17-a.
19:20
Republica Moldova și Japonia își consolidează relațiile economice. După participarea Republicii Moldova la Expoziția de la Osaka, la Chișinău a avut loc Forumul de Afaceri și întrevederi bilaterale, desfășurat la Chișinău. Evenimentul a confirmat interesul ambelor țări pentru aprofundarea cooperării economice și investiționale. La forum au participat 50 de antreprenori moldoveni din domeniile IT, agricultură, procesare și industrie, și 20 de reprezentanți ai companiilor japoneze.
18:40
Ministrul german al economiei s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor asupra Kievului # Moldova1
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, aflată într-o vizită în Ucraina, a fost nevoit să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacului aerian asupra Kievului, transmite DW, cu referire la un comunicat emis de serviciul de presă al demnitarului german.
17:40
Patrimoniul cultural fără frontiere: meșteri populari de pe ambele maluri ale Prutului s-au întâlnit la Iași # Moldova1
Tradițiile au prins viață la Iași! În acest sfârșit de săptămână, Esplanada Palatului Culturii s-a transformat într-un veritabil spațiu al meșteșugurilor autentice, unde meșteri populari din România și Republica Moldova pun în valoare arta, creativitatea și spiritul Moldovei de pe ambele maluri ale Prutului. Sub genericul „Patrimoniul Cultural Imaterial fără frontiere”, evenimentul reunește peste 40 de meșteri din Suceava, Iași, Neamț, dar și din diverse raioane ale Republicii Moldova.
16:50
Reuters: Washington pregătește noi sancțiuni împotriva Moscovei, dar nu este clar dacă le va aplica # Moldova1
Administrația președintelui SUA, Donald Trump, a elaborat un nou pachet de sancțiuni care ar putea fi aplicat sectoarelor-cheie ale economiei ruse, în cazul în care președintele Vladimir Putin va continua să amâne încetarea războiului purtat de Moscova în Ucraina, scrie BBC News, cu referire la Reuters, care citează surse proprii.
16:30
Echipa națională de fotbal feminin a Spaniei, campioană mondială en-titre, atacă un nou trofeu. „La Roja” a învins reprezentativa Suediei cu 4-0 în prima manșă a semifinalelor Ligii Națiunilor UEFA.
16:10
R. Moldova trebuie să tripleze suprafața perdelelor forestiere - avertisment al specialiștilor # Moldova1
Pentru a proteja terenurile agricole de secetă și degradare, Republica Moldova trebuie să tripleze suprafața perdelelor forestiere, susține directorul interimar al Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, Ion Talmaci. În prezent, fâșiile de protecție reprezintă doar 1.2% din suprafața terenurilor agricole, deși norma recomandată este de cel puțin 4%. În plus, o pătrime dintre perdelele existente sunt deja deteriorate și nu își mai îndeplinesc rolul.
16:10
Tenismena elvețiană Belinda Bencic a revenit în finala turneului WTA de la Tokyo după o pauză de 10 ani. Ea a învins-o în semifinale pe americanca Sofia Kenin cu 7-6, 3-6, 6-2. Partida a durat 2 ore și 15 minute. Bencic a reușit 10 ași și a câștigat 74 la sută din punctele jucate cu primul serviciu.
15:20
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că, în timpul viitoarei sale întâlniri cu liderul Chinei, Xi Jinping, speră să discute modalitățile de a pune capăt războiului din Ucraina, transmite BBC News.
14:40
Cum pregătim grădina pentru iarnă: sfaturile unui agronom pentru un nou început de primăvară # Moldova1
Odată cu apropierea iernii, grădina are nevoie de o atenție suplimentară pentru a face față frigului și înghețului. Plantele sensibile trebuie protejate, iar solul curățat și tratat corespunzător, a menționat agronomul consultant Daniel Drăgan într-un interviu pentru emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova”. Specialistul recomandă ca ultimele lucrări de toamnă să fie făcute cu grijă, pentru ca primăvara grădina să revină la viață în condiții optime.
14:40
Lionel Messi continuă să strălucească și în play-off-ul ligii profesioniste nord-americane de fotbal # Moldova1
Lionel Messi nu se dezminte. Superstarul echipei Inter Miami, cel mai bun marcator al sezonului regulat din Major League Soccer, a înscris 2 goluri în meciul cu Nashville Soccer Club din prima manșă a optimilor de finală ale ligii profesioniste nord-americane de fotbal. Inter Miami a câștigat partida cu 3-1.
13:50
Dinamo București e în scădere de formă. „Câinii roșii” au remizat în deplasare cu FC Argeș,scor 1-1, într-un meci din cadrul etapei a 14-a a Superligii românești de fotbal. La gazde, internaționalul moldovean Vadim Rață a jucat tot meciul.
13:50
Valoarea bursieră a companiilor „Rosneft” și „Lukoil” s-a prăbușit cu 5,2 miliarde de dolari după ce Statele Unite, printr-o decizie a administrației Trump, au impus sancțiuni blocante celor mai mari doi giganți petrolieri ai Rusiei.
13:00
Reprezentantul lui Putin: Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de o înțelegere diplomatică # Moldova1
Reprezentantul special al președintelui Federației Ruse și șeful Fondului Rus pentru Investiții Directe, Kirill Dmitriev, a declarat pentru CNN că „Rusia, SUA și Ucraina sunt, de fapt, destul de aproape de o soluție diplomatică” a conflictului.
12:40
Alexandru Munteanu discută cu antreprenorii despre prioritățile economice ale viitorului Guvern # Moldova1
Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, anunță despre lansarea consultărilor publice, primele discuții fiind purtate cu reprezentanții mediului de afaceri.
12:00
Patru membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova, evacuați din Fâșia Gaza, au ajuns în siguranță pe teritoriul țării, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Evacuarea a fost posibilă datorită eforturilor diplomatice ale echipei MAE și ale Ambasadelor Republicii Moldova la Tel Aviv și Ankara, în cooperare cu partenerii externi.
11:50
O explozie produsă sâmbătă dimineață într-un apartament din orașul Florești a rănit două persoane și a dus la evacuarea a peste 50 de locatari din blocul de locuințe afectat. Deflagrația s-a produs în jurul orei 09:30, pe strada Mihai Viteazul nr. 70, potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU).
10:50
Economia rusă frânează: producția militară scade pentru prima dată de la începutul războiului # Moldova1
Economia Rusiei începe să piardă din avântul generat de război: pentru prima dată de la începutul invaziei, producția din industria militară – principalul motor al creșterii economice – dă semne de stagnare și scădere. Datele oficiale publicate de Rosstat arată că sectoarele legate de complexul militar-industrial au trecut în septembrie de la creșteri cu două cifre la declinuri neașteptate.
10:40
Kievul și regiunea Dnipropetrovsk, sub tirul armatei ruse: cel puțin trei morți și 17 răniți # Moldova1
Forțele armate ale Federației Ruse au lansat noaptea trecută un atac cu rachete balistice asupra Kievului. Potrivit șefului administrației militare a capitalei, Timur Tkacenko, un om a murit și cel puțin zece persoane au fost rănite, relatează Meduza Live.
09:50
Peste 600 de femei din Republica Moldova au aflat în acest an că suferă de cancer mamar. Aceasta este principala formă de tumoră malignă diagnosticată la femei și reprezintă aproximativ 16% din totalul cazurilor oncologice raportate anual. Medicii atrag atenția că adresarea la timp și controalele periodice pot face diferența între viață și moarte.
Ieri
08:40
„Novaia Gazeta Europa”: fiecare a zecea persoană inclusă în lista „teroriștilor” din Rusia este minor # Moldova1
Serviciul Federal de Monitorizare Financiară al Rusiei (Rosfinmonitoring) adaugă lunar între 250 și 350 de persoane în registrul „teroriștilor și extremiștilor”, a calculat publicația „Novaia Gazeta Europa”. În prezent, în listă se află în total 18.771 de persoane, relatează Meduza Live.
24 octombrie 2025
22:40
Guvernul de la Chișinău a lansat investiții record în reîmpădurire: 460 de milioane de lei deja alocați # Moldova1
Rata de împădurire a Republicii Moldova este puțin peste 11%, una dintre cele mai scăzute din regiunea Mării Negre, arată datele Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură pentru acest an. Prin comparație, Bulgaria are o rată de împădurire de aproximativ 35%, România - 19 la sută, iar Ucraina - puțin sub 16%. Potrivit autorităților moldovene, în ultimii ani, au fost lansate campanii ample de împădurire și au fost alocate sume record pentru a extinde pădurile.
22:00
Eveniment aniversar la Chișinău: 105 ani de la începuturile mișcării literare românești din Basarabia # Moldova1
La Chișinău a fost marcată astăzi aniversarea a 105 ani de la fondarea primei asociații profesionale a scriitorilor români din Basarabia, organizație care a stat la baza actualei Uniuni a Scriitorilor din Republica Moldova. Evenimentul a reunit scriitori, critici literari și cercetători, care au evocat începuturile mișcării literare basarabene și rolul asociației în afirmarea identității culturale românești.
21:50
Educația media, materie tot mai importantă în școli, pe fondul creșterii dezinformării online # Moldova1
Elevii învață să fie rezilienți în fața dezinformării, în contextul în care știrile false create cu inteligența artificială sunt tot mai greu de identificat. Tinerii studiază fenomenul alături de profesori, în cadrul orelor de educație media. Cursurile sunt extrem de importante mai ales că, potrivit studiilor, rețelele sociale au devenit principala sursă de informare a moldovenilor, în detrimentul presei.
21:20
Seceta din acest an a compromis aproximativ 33 de mii de hectare de floarea-soarelui și porumb. Datele au fost anunțate de ministra în exercițiu al Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga. Cei mai afectați au fost fermierii din raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul și Anenii Noi. Asociațiile de profil susțin că nu toți agricultori au raportat despre suprafețele compromise, acestea fiind mai mari.
20:50
Cinci milioane de pasageri au trecut prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga”, de la începutul anului. Recordul a fost sărbătorit odată cu aterizarea Monicăi Răcilă, care a fost pasagera cu numărul cinci milioane. Stabilită în Franța de două decenii, aceasta a revenit vineri acasă și a fost întâmpinată cu muzică și cadouri. Administrația aerogării spune că această creștere a numărului de călători scoate în evidență necesitatea unor lucrări de extindere a aeroportului.
20:30
20:00
Maia Sandu va participa la București la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale # Moldova1
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, au declarat, pentru Agerpres, oficiali de la Chișinău.
19:40
Zelenski, primit de regele Charles la Castelul Windsor: promisiune de sprijin din partea Londrei # Moldova1
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost întâmpinat cu o ceremonie de bun venit de regele Charles al Marii Britanii și cu o promisiune de sprijin pentru țara sa din partea prim-ministrului Keir Starmer, înaintea discuțiilor cu aliații occidentali.
19:10
Programul EcoVoucher: alte peste 500 de familii își vor cumpăra electrocasnice noi, cu sprijinul financiar al Norvegiei # Moldova1
Aproximativ 550 de familii vor avea oportunitatea să-și înlocuiască electrocasnicele vechi cu modele noi, eficiente din punct de vedere energetic. O nouă rundă a Programului EcoVoucher, lansată începând cu 23 octombrie, oferă vouchere de câte 6.000 de lei pentru achiziționarea electrocasnicelor.
19:00
Medalia e în țară, acasă! Campionul mondial Alexandrin Guțu a revenit în Republica Moldova după performanța superbă din Serbia # Moldova1
Campionul mondial la lupte greco-romane, Alexandrin Guțu, a revenit în țară după ce a cucerit pentru al treilea an consecutiv medalia de aur la Campionatele Mondiale pentru tineret "Sub 23 de ani". La revenirea acasă luptătorul a fost întâmpinat frumos - cu flori și multă mândrie - de colegii de sală, persoane oficiale de stat și membri ai federației de profil.
18:40
Misiune de evacuare din Gaza: patru palestinieni vor ajunge la familiile lor din R. Moldova # Moldova1
Patru palestinieni, soți ai cetățenilor moldoveni, sunt evacuați din Fâșia Gaza și vor fi aduși în Republica Moldova. Informația a fost comunicată vineri, 24 octombrie, de vicepremierul în exercițiu Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, la evenimentul în care și-a prezentat raportul de activitate în Guvernul condus de Dorin Recean.
18:40
Inspectoratul General al Poliției avertizează cetățenii despre o nouă schemă de escrocherie online, prin care infractorii cibernetici trimit e-mailuri false folosind numele și logourile instituției pentru a induce în eroare destinatarii.
18:20
Ucraina, interesată de experiența R. Moldova în organizarea alegerilor pe fondul ingerințelor externe # Moldova1
Autoritățile electorale din Ucraina sunt interesate de experiența Republicii Moldova în combaterea dezinformării și a ingerințelor externe în timpul campaniilor electorale, precum și de soluțiile inovatoare aplicate în digitalizarea proceselor electorale. Subiectele au fost discutate în cadrul vizitei oficiale la Chișinău a unei delegații a Comisiei Electorale Centrale a Ucrainei, condusă de președintele Oleg Didenko, găzduită vineri de Comisia Electorală Centrală a Republicii Moldova.
18:10
DECLARAȚIE | R. Moldova nu va simți efectele sancțiunilor internaționale asupra petrolului rusesc # Moldova1
Republica Moldova nu se va confrunta cu un deficit de carburanți și nici nu sunt așteptate majorări de prețuri la combustibil, așa cum pretinde propaganda prorusă de la Chișinău, afirmă expertul Comunității Watchdog.md, Eugen Muravschi. Potrivit lui, alarmele răspândite de propagandiști reprezintă o încercare de a crea panică, în contextul sancțiunilor recente anunțate de SUA împotriva celor două companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil.
17:40
Analistul Mihai Isac, la Moldova 1: Învestirea Guvernului – momentul adevărului pentru fracțiunile din opoziție # Moldova1
Desemnarea economistului Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru reprezintă un test de maturitate politică pentru partidele din opoziție care se declară proeuropene, afirmă analistul în spațiul Mării Negre Mihai Isac. Într-un interviu oferit pentru Moldova 1, acesta a subliniat că viitorul Guvern va avea un mandat dificil, marcat de provocări complexe interne și geopolitice, și o misiune strategică – consolidarea parcursului european al țării.
17:40
Moldova este UE! Vadim Vedrilă:„Încredere, grijă și calitate: Cum aduce Europa standarde în medicina dentară din Moldova” # Moldova1
Pentru Vadim Vedrilă, fiecare zâmbet contează. Cofondator al Smile Dent, el își dedică fiecare zi pacienților săi, oferind nu doar tratamente corecte, ci și încrederea de a zâmbi fără teamă.
17:40
Programul EcoVoucher: alte peste 500 de familii își vor cumpăra electrocasnice noi, cu sprijin financiar al Norvegiei # Moldova1
Aproximativ 550 de familii vor avea oportunitatea să-și înlocuiască electrocasnicele vechi cu modele noi, eficiente din punct de vedere energetic. O nouă rundă a Programului EcoVoucher, lansată începând cu 23 octombrie, oferă vouchere de câte 6.000 de lei pentru achiziționarea electrocasnicelor.
17:30
Veronica Mihailov-Moraru, la final de mandat în Guvernul Recean: 103 judecători și procurori au promovat vetting-ul # Moldova1
Mai mult de jumătate din acțiunile prevăzute în strategia de reformă a justiției au fost implementate, 103 magistrați și procurori au promovat procesul de evaluare externă, iar numărul instanțelor și procuraturilor a fost optimizat. Totodată, Curtea Supremă de Justiție (CSJ) funcționează într-o componență redusă și mai diversă, iar peste o sută de judecători și procurori tineri au fost angajați în sistem, în ultimii doi ani, a raportat vineri, 24 octombrie, ministra în exercițiu a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.
17:20
RAPORT | Peste 60% dintre localitățile R. Moldova au sub 1.500 de locuitori: Reforma administrativă, necesară pentru atragerea fondurilor europene # Moldova1
Primele două clustere teritoriale din Republica Moldova au finalizat procesul de amalgamare voluntară, iar alte 68 se află în etape avansate de consultare și planificare. Informația este prezentată de Cancelaria de Stat în Raportul intermediar privind amalgamarea voluntară a autorităților publice locale, care include date pentru perioada decembrie 2023 – septembrie 2025. Autoritățile susțin că reforma administrativ-teritorială este esențială pentru a putea accesa fonduri europene destinate dezvoltării localităților.
