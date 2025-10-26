Maia Sandu, în discuții cu președintele român despre proiecte comune în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului
Catedrala Națională din România, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, a fost sfințită duminică, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. La slujbă au asistat mii de credincioși, alături de numeroși oficiali și demnitari, printre care și președinta R. Moldova, Maia Sandu, scrie Hotnews. În cadrul vizitei la București, Maia Sandu a avut întrevederi cu Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, precum și cu președintele României, Nicușor Dan.
Ambasadoarea Austriei la Chișinău: „Pentru aderarea la UE, guvernarea trebuie să se focuseze pe trei obiective importante” # Moldova1
Austria rămâne un partener activ în procesul de integrare europeană al țării noastre. Totuși, pentru a adera până în 2028 sau 2030 la Uniunea Europeană (UE), noua guvernare ar trebui să-și focuseze activitatea pe trei obiective importante. În primul rând, pe reforma justiției. Declarații în acest sens au fost făcute de ambasadoarea Austriei în Republica Moldova, Stella Avallone, în cadrul emisiunii „Dimensiunea Diplomatică”, de la Moldova 1.
Festivalul Național al Mărului de la Soroca, la a 14-a ediție. A reunit producători din întreaga țară # Moldova1
La Cetatea Soroca a avut loc duminică, 26 octombrie, un adevărat spectacol de culori și arome: mere roșii, galbene și aurii, bucate alese și oameni mândri de roadele lor. La cea de-a 14-a ediție a Festivalului Național al Mărului, producători din întreaga țară s-au întâlnit într-o atmosferă plină de sărbătoare și tradiție.
Lupta națională "trânta" este practicată de toate generațiile! Peste 70 de tineri sportivi și-au măsurat forțele la Campionatul Republicii Moldova pentru juniori # Moldova1
După cum și era de așteptat, cel mai bine s-au simțit pe saltea, sportivii care practică luptele libere. Dramatismul a atins cote maxime în finala concursului categoriei de greutate de până la 75 kilograme, acolo unde David Panfile l-a învins pe Ștefan Munteanu. Panfile și-a asigurat titlul de campion după un procedeu realizat în ultimele secunde ale confruntării.
Igor Grosu: „Este nevoie de negocieri și delimitări clare în procesul de formare a noului Guvern” # Moldova1
Este nevoie de negocieri și delimitări clare în procesul de formare a noului Guvern. Declarații în acest sens au fost făcute de președintele Parlamentului, Igor Grosu, într-un interviu pentru Ziarul de Gardă. Desemnarea Cabinetului de miniștri se face prin dialog și consultare, nu prin liste impuse, iar găsirea candidaților potriviți este un proces dificil, a punctat oficialul.
Maia Sandu a vorbit cu Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului despre rolul credinței în promovarea păcii # Moldova1
Catedrala Națională din România, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, a fost sfințită duminică, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. La slujbă au asistat mii de credincioși, președintele român Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, alături de numeroși oficiali și demnitari, printre care și președinta R. Moldova, Maia Sandu, scrie Hotnews. În cadrul vizitei la București, Maia Sandu a avut o întrevedere cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului.
Kremlinul susține că este greșit să se vorbească despre anularea unei întâlniri între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump, dar precizează că este nevoie de pregătire pentru aceasta, a relatat televiziunea de stat Vesti pe canalul său Telegram, scrie Reuters.
Doi bărbați suspectați de participarea la spectaculosul furt de bijuterii de la Muzeul Louvre pe 19 octombrie, la Paris, au fost reținuți sâmbătă seara și plasați în arest, au declarat duminică două surse apropiate cazului, transmite AFP.
Maia Sandu: „R. Moldova este pregătită pentru aderarea la UE, următoarea etapă este blocată de refuzul Ungariei” # Moldova1
Republica Moldova se află în faza la care trebuie să înceapă următoarea etapă de negocieri la Uniunea Europeană (UE), dar este blocată de refuzul Ungariei în raport cu Ucraina. Despre aceasta a declarat președinta Maia Sandu, într-un interviu la Rock FM din România.
Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan vor face parte din echipa guvernamentală. Despre aceasta a anunțat candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, duminică, 26 octombrie, pe pagina de Facebook.
Medic, despre importanța alăptării la sân: „Are toți nutrienții necesari pentru dezvoltarea sănătoasă a copilului” # Moldova1
Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea la sân până la șase luni, urmată de diversificarea alimentației. Specialiștii în domeniul pediatriei relevă că alăptatul la sân îi oferă copilului nutrienții necesari pentru o dezvoltare sănătoasă. Medicul obstetrician-ginecolog, Corina Iliade-Tulbure, a menționat, la Radio Moldova, care sunt beneficiile alăptării la sân.
Cel mai mic muzeu din R. Moldova se află la Vorniceni: ce propune vizitatorilor „Vatra Dumeniului” # Moldova1
Cel mai mic muzeu din Republica Moldova este complexul cultural „Vatra Dumeniului”, se află în satul Vorniceni, raionul Strășeni, și este gestionat de Elena Lazarev. Locația oferă vizitatorilor posibilitatea să facă și drumeții, masterclassuri în domeniul culinar, precum și în domeniul fibrei ecologice.
Drumuri mai bune pentru locuitorii din satul Congazcic. În localitate se desfășoară lucrări de reparație pe trei sectoare - strada care duce spre grădiniță și alte două porțiuni din cartierele de locuit. Autoritățile locale planifică să continue reparațiile pe drumurile aflate în gestiunea primăriei, pentru a facilita deplasarea locuitorilor și a mijloacelor de transport.
Ministrul Apărării: „Cel de-al doilea radar cumpărat cu sprijinul UE va ajunge în R. Moldova în 2026” # Moldova1
Cel de-al doilea radar cumpărat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene va ajunge în Republica Moldova în anul 2026, iar în primul semestru va deveni funcțional, a declarat ministrul Apărării în exercițiu, Anatollie Nosatîi. Potrivit oficialului, acesta va fi unul complementar sistemului actual de monitorizare a spațiului aerian și va asigura detectarea unor eventuale pericole.
Peste 80 de artiști plastici, prezenți la Salonul Național de Artă Contemporană din Chișinău # Moldova1
Un dialog viu între tradiție și inovație a prins contur la galeria „Constantin Brâncuși”, unde a fost inaugurat Salonul Național de Artă Contemporană. Evenimentul, organizat de Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova, oferă o imagine amplă asupra fenomenului artistic autohton și reunește creațiile a 83 de artiști din diverse generații și forme de expresie vizuală.
Grade de general-locotenent și general-maior au fost acordate de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru șefii de la Centrul Național Anticorupție (CNA).
Mai multe persoane din domeniul literaturii au primit distincții de stat, pentru merite deosebite în dezvoltarea literaturii, succese remarcabile în activitatea de creație și contribuție la promovarea valorilor.
Catedrala Națională din București, sfințită. Președinta Maia Sandu, prezentă la eveniment # Moldova1
Catedrala Națională din România, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, este sfințită duminică, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. La slujbă asistă mii de credincioși, președintele român Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan, alături de numeroși oficiali și demnitari, printre care și președinta R. Moldova, Maia Sandu, scrie Hotnews.
Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul și premierul cambodgian Hun Manet au semnat un „acord de pace” comun, duminică dimineață, 26 octombrie, în prezența președintelui american Donald Trump, informează BBC.
În nordul R. Moldova, o clădire veche de aproape un secol ascunde comori istorice care așteaptă să fie descoperite. Edificiul găzduiește Muzeul Ținutului Edineț. Acesta păstrează circa 27 de mii de exponate, iar vizitatorii se lasă captivați de dialogul fascinant dintre trecut și prezent.
Documentarul „Misterele Țipovei: între cer și pământ”, lansat. Conține mărturii ale localnicilor # Moldova1
„Misterele Țipovei: între cer și pământ” - este titlul unui documentar care a fost lansat la Țipova, raionul Rezina. Documentarul este dedicat uneia dintre cele mai spectaculoase vetre de credință din spațiul românesc, mănăstirea rupestră „Adormirea Maicii Domnului” din Țipova.
Sectorul apărării din Rusia arată semne de încetinire după trei ani de creștere puternică alimentată de războiul din Ucraina, potrivit unui raport, informează Kyiv Post.
A surprising result emerged in the Moldova National Football Championship. Spartanii-Sportul Selemet secured a stunning 2-0 victory over CSF Bălți in a thrilling match of the 17th stage.
Recoltă târzie la Sadova: Gheorghe Rusu continuă să culeagă roșii datorită serelor moderne # Moldova1
La final de octombrie, Gheorghe Rusu, agricultor din Sadova, raionul Călărași, continuă să culeagă roșii. Datorită serelor moderne pe care le-a amenajat, antreprenorul reușește să obțină mai multe recolte pe parcursul unui an. Această reușită a fost posibilă datorită investițiilor, fondurilor obținute și implementării tehnologiilor moderne.
Peste 50.000 de persoane au ieșit pe străzile orașului Valencia din estul Spaniei sâmbătă, 25 octombrie, pentru a marca un an de la inundațiile mortale și pentru a denunța modul în care autoritățile au gestionat dezastrul. Protestatarii, mulți purtând fotografii ale victimelor, au cerut demisia liderului regional, Carlos Mazón, pe care îl acuză de răspunsul lent la una dintre cele mai mortale dezastre naturale din Europa din ultimele decenii, notează The Guardian.
Clădiri rezidențiale de la Kiev, atacate pe parcursul nopții. Sunt trei morți și cel puțin 29 de răniți # Moldova1
Trei persoane au fost ucise și alte cel puțin 29 rănite, inclusiv șapte copii, după ce Rusia a lansat un atac cu drone asupra Kievului în noaptea de 26 octombrie, informează The Kyiv Independent.
Peste 50.000 de persoane au ieșit pe străzile orașului Valencia din estul Spaniei sâmbătă, pentru a marca un an de la inundațiile mortale și pentru a denunța modul în care autoritățile au gestionat dezastrul. Protestatarii, mulți purtând fotografii ale victimelor, au cerut demisia liderului regional, Carlos Mazón, pe care îl acuză de răspunsul lent la una dintre cele mai mortale dezastre naturale din Europa din ultimele decenii, notează The Guardian.
Medic, despre aerul umed din locuință: „Afectează sistemul respirator și imunitar”. Ce putem face pentru a nu ne îmbolnăvi # Moldova1
Un nivel crescut de umiditate favorizează apariția mucegaiului și a bacteriilor. Medicul ftiziopneumolog Rodica Corcodel a spus la emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova” că aerul umed afectează direct sistemul respirator și imunitar.
La Slobozia Mare, Cahul, visul unei familii s-a transformat în realitate: soții Alina și Mihai Țiganiuc au pus bazele unei ferme de capre care numără astăzi peste 150 de animale. Povestea lor este una despre curaj, muncă asiduă și dragoste pentru natură. De la începuturile modeste, cu doar câteva capre, cei doi au învățat să gestioneze o afacere rurală și să aducă pe mesele consumatorilor produse de calitate, demonstrând că perseverența și respectul reciproc sunt cheia succesului în mediul rural.
În noaptea de sâmbătă spre duminică, Republica Moldova va trece la ora de iarnă. Ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, astfel încât ora 4:00 va deveni ora 3:00. Medicii atrag atenția că această modificare, deși pare minoră, poate influența somnul, starea de spirit și nivelul de energie. Totuși, mulți spun că nu resimt nicio schimbare și consideră trecerea la ora de iarnă un simplu detaliu de rutină.
Psiholog: „Părinții trebuie să aibă încredere în copiii lor - autonomia se dezvoltă prin libertate” # Moldova1
Copiii trebuie supravegheați cu grijă, dar fără ca libertatea lor să fie limitată - este recomandarea psihologului Mihai Bologan pentru părinții care își petrec vacanța de toamnă alături de cei mici. Specialistul consideră că încrederea, libertatea controlată și activitățile adaptate personalității copilului contribuie la o relație sănătoasă între generații și la dezvoltarea autonomiei celor mici.
Ziua Armatei Române a fost sărbătorită astăzi printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din dreapta Prutului. Ceremonii speciale au avut loc și la București, la Monumentul Eroilor Necunoscuți, dar și la Iași, unde președintele României, Nicușor Dan, s-a alăturat soldaților Brigăzii 15 Mecanizate „Podu Înalt”. Modernizarea Armatei Române este o prioritate, a transmis oficialul.
Expoziții, târguri și folclor la Cimișlia, în cadrul Festivalului „Miorița - Laie, Laie, Bucălaie” # Moldova1
Tradițiile pastorale și meșteșugurile autohtone au prins viață la Cimișlia, unde s-a desfășurat Festivalul Internațional „Miorița - Laie, Laie, Bucălaie”. Evenimentul a reunit zeci de fermieri, meșteșugari și iubitori ai tradițiilor, care au expus peste 80 de oi și capre de rasă, produse locale și creații populare. Festivalul promovează valorile pastorale și sprijină comunitățile agricole, prin expoziții, târguri, competiții și un amplu program folcloric.
Surpriză în campionatul național de fotbal al Republicii Moldova. Spartanii-Sportul Selemet a învins pe CSF Bălți cu 2-0 într-un meci al etapei a 17-a.
Republica Moldova și Japonia își consolidează relațiile economice. După participarea Republicii Moldova la Expoziția de la Osaka, la Chișinău a avut loc Forumul de Afaceri și întrevederi bilaterale, desfășurat la Chișinău. Evenimentul a confirmat interesul ambelor țări pentru aprofundarea cooperării economice și investiționale. La forum au participat 50 de antreprenori moldoveni din domeniile IT, agricultură, procesare și industrie, și 20 de reprezentanți ai companiilor japoneze.
Ministrul german al economiei s-a adăpostit într-un buncăr în timpul atacurilor asupra Kievului # Moldova1
Ministrul german al economiei, Katherina Reiche, aflată într-o vizită în Ucraina, a fost nevoit să se adăpostească într-un buncăr în timpul atacului aerian asupra Kievului, transmite DW, cu referire la un comunicat emis de serviciul de presă al demnitarului german.
Patrimoniul cultural fără frontiere: meșteri populari de pe ambele maluri ale Prutului s-au întâlnit la Iași # Moldova1
Tradițiile au prins viață la Iași! În acest sfârșit de săptămână, Esplanada Palatului Culturii s-a transformat într-un veritabil spațiu al meșteșugurilor autentice, unde meșteri populari din România și Republica Moldova pun în valoare arta, creativitatea și spiritul Moldovei de pe ambele maluri ale Prutului. Sub genericul „Patrimoniul Cultural Imaterial fără frontiere”, evenimentul reunește peste 40 de meșteri din Suceava, Iași, Neamț, dar și din diverse raioane ale Republicii Moldova.
Reuters: Washington pregătește noi sancțiuni împotriva Moscovei, dar nu este clar dacă le va aplica # Moldova1
Administrația președintelui SUA, Donald Trump, a elaborat un nou pachet de sancțiuni care ar putea fi aplicat sectoarelor-cheie ale economiei ruse, în cazul în care președintele Vladimir Putin va continua să amâne încetarea războiului purtat de Moscova în Ucraina, scrie BBC News, cu referire la Reuters, care citează surse proprii.
Echipa națională de fotbal feminin a Spaniei, campioană mondială en-titre, atacă un nou trofeu. „La Roja” a învins reprezentativa Suediei cu 4-0 în prima manșă a semifinalelor Ligii Națiunilor UEFA.
R. Moldova trebuie să tripleze suprafața perdelelor forestiere - avertisment al specialiștilor # Moldova1
Pentru a proteja terenurile agricole de secetă și degradare, Republica Moldova trebuie să tripleze suprafața perdelelor forestiere, susține directorul interimar al Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice, Ion Talmaci. În prezent, fâșiile de protecție reprezintă doar 1.2% din suprafața terenurilor agricole, deși norma recomandată este de cel puțin 4%. În plus, o pătrime dintre perdelele existente sunt deja deteriorate și nu își mai îndeplinesc rolul.
Tenismena elvețiană Belinda Bencic a revenit în finala turneului WTA de la Tokyo după o pauză de 10 ani. Ea a învins-o în semifinale pe americanca Sofia Kenin cu 7-6, 3-6, 6-2. Partida a durat 2 ore și 15 minute. Bencic a reușit 10 ași și a câștigat 74 la sută din punctele jucate cu primul serviciu.
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că, în timpul viitoarei sale întâlniri cu liderul Chinei, Xi Jinping, speră să discute modalitățile de a pune capăt războiului din Ucraina, transmite BBC News.
Cum pregătim grădina pentru iarnă: sfaturile unui agronom pentru un nou început de primăvară # Moldova1
Odată cu apropierea iernii, grădina are nevoie de o atenție suplimentară pentru a face față frigului și înghețului. Plantele sensibile trebuie protejate, iar solul curățat și tratat corespunzător, a menționat agronomul consultant Daniel Drăgan într-un interviu pentru emisiunea „Dimineața cu Radio Moldova”. Specialistul recomandă ca ultimele lucrări de toamnă să fie făcute cu grijă, pentru ca primăvara grădina să revină la viață în condiții optime.
Lionel Messi continuă să strălucească și în play-off-ul ligii profesioniste nord-americane de fotbal # Moldova1
Lionel Messi nu se dezminte. Superstarul echipei Inter Miami, cel mai bun marcator al sezonului regulat din Major League Soccer, a înscris 2 goluri în meciul cu Nashville Soccer Club din prima manșă a optimilor de finală ale ligii profesioniste nord-americane de fotbal. Inter Miami a câștigat partida cu 3-1.
Dinamo București e în scădere de formă. „Câinii roșii” au remizat în deplasare cu FC Argeș,scor 1-1, într-un meci din cadrul etapei a 14-a a Superligii românești de fotbal. La gazde, internaționalul moldovean Vadim Rață a jucat tot meciul.
Valoarea bursieră a companiilor „Rosneft” și „Lukoil” s-a prăbușit cu 5,2 miliarde de dolari după ce Statele Unite, printr-o decizie a administrației Trump, au impus sancțiuni blocante celor mai mari doi giganți petrolieri ai Rusiei.
Reprezentantul lui Putin: Rusia, SUA și Ucraina sunt „destul de aproape” de o înțelegere diplomatică # Moldova1
Reprezentantul special al președintelui Federației Ruse și șeful Fondului Rus pentru Investiții Directe, Kirill Dmitriev, a declarat pentru CNN că „Rusia, SUA și Ucraina sunt, de fapt, destul de aproape de o soluție diplomatică” a conflictului.
Alexandru Munteanu discută cu antreprenorii despre prioritățile economice ale viitorului Guvern # Moldova1
Alexandru Munteanu, candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, anunță despre lansarea consultărilor publice, primele discuții fiind purtate cu reprezentanții mediului de afaceri.
Patru membri de familie ai cetățenilor Republicii Moldova, evacuați din Fâșia Gaza, au ajuns în siguranță pe teritoriul țării, anunță Ministerul Afacerilor Externe. Evacuarea a fost posibilă datorită eforturilor diplomatice ale echipei MAE și ale Ambasadelor Republicii Moldova la Tel Aviv și Ankara, în cooperare cu partenerii externi.
