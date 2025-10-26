FOTO/ Maia Sandu, întâlnire cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, în cadrul vizitei la București
Ziarul de Garda, 26 octombrie 2025 16:10
În cadrul vizitei la București, președinta Maia Sandu a avut o întrevedere cu Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, aflat în România cu prilejul Slujbei de Sfințire a picturii Catedralei Naționale, potrivit unui comunicat al Președinției. Discuțiile au vizat rolul credinței în promovarea păcii, solidarității și înțelegerii între oameni, precum și păstrarea valorilor creștine...
• • •
Cine sunt cei trei candidați propuși de Alexandru Munteanu pentru a face parte din noul Guvern # Ziarul de Garda
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministru, a anunțat că Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan au acceptat propunerea de a face parte din viitorul Guvern, potrivit unei postări pe Facebook. „Le mulțumesc colegilor Emil Ceban, Vladislav Cojuhari și Cristian Jardan pentru că au acceptat să facă parte din...
Fals despre „merele care se strică” în livezi, distribuit pe rețele de socializare # Ziarul de Garda
Pe rețelele sociale sunt distribuite videouri cu mere zăcând pe pământ în livezi, afirmându-se că se strică și nimeni nu are nevoie de ele, iar fermierii bat alarma. Fals! Agricultorii folosesc merele respective, inclusiv pentru producerea sucului, potrivit unei analize Stop Fals. Înaintea alegerilor parlamentare recente din R. Moldova, același fals a fost promovat și...
Maia Sandu: „Dacă urmărești banii, poți să vezi dacă în spatele partidului stau cetățeni ai R. Moldova sau interesele Moscovei” # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu, aflată în vizită la București, a vorbit despre influența Rusiei asupra alegerilor din R. Moldova, despre dezinformarea pe rețelele sociale, democrație dar și justiția R. Moldova, într-un interviu oferit duminică, 26 octombrie, pentru Rock FM. Președinta R. Moldova a menționat nevoia reglementării rețelelor sociale și a subliniat că „în justiție încă sunt...
DOC/ Scandal la Coșnița. Mai mulți localnici se opun deschiderii unei cariere de nisip și prundiș. Compania care ar urma să execute lucrările, fondată în 2016 de directorul „Metalferos”, fost lider PAS de la Dubăsari. Cine conduce acum firma # Ziarul de Garda
Două terenuri agricole din comuna Coșnița, raionul Dubăsari, cu o suprafață totală de 10,6 de hectare, urmează să fie transformate în zone pentru extracții miniere. Lucrările de decopertare a stratului fertil al solului ar urma să fie realizate de compania SRL „Bond-cons”, înființată în 2016 de actualul director al „Metalferos”, Petru Bondari, fost lider al...
LIVE TEXT/ Rusia a folosit peste 50 de rachete, 1200 de drone și 1360 de bombe aeriene ghidate împotriva Ucrainei într-o singură săptămână. Război în Ucraina, ziua 1341 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:38 Federația Rusă a folosit peste 50 de rachete, aproape 1200 de drone de atac și peste 1360 de bombe aeriene ghidate împotriva Ucrainei în această săptămână. Potrivit Ukrinform, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a relatat acest lucru pe Facebook. „Eforturile de răspuns sunt în curs de desfășurare la Kiev în urma atacului rusesc. Toate...
Autoritățile franceze au reținut doi bărbați în legătură cu recentul furt de bijuterii prețioase de la Muzeul Luvru din Paris, a anunțat duminică, 26 octombrie, procurorii din Paris, relatează France 24. Autoritățile franceze au reținut doi bărbați în legătură cu recentul furt de bijuterii prețioase de la faimosul muzeu Luvru din Paris, a anunțat duminică...
Catedrala Mântuirii Neamului, cea mai mare biserică ortodoxă din lume, se sfințește astăzi la București. Președinta Maia Sandu este prezentă la ceremonie # Ziarul de Garda
Slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale din București, oficiată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului și de Patriarhul Daniel al Bisericii Ortodoxe Române, însoțiți de un sobor de 65 de ierarhi, 70 de preoți și 12 diaconi, a început duminică, 26 octombrie, transmite Agerpres. Pe 25 octombrie, Președinția a anunțat...
Numele viitorului ministru al Justiției. Absolvent al Academiei FBI, cu 17 ani de experiență în structurile MAI # Ziarul de Garda
Instruit la Academia Federală de Investigații a FBI (Statele Unite ale Americii), Vladislav Cojuhari va migra din funcția de secretar general al Ministerului Afacerilor Interne în cea de ministru al Justiției, în viitorul Guvern condus de Alexandru Munteanu. Informația a fost oferită de surse ale Ziarului de Gardă. Absolvent al Academiei Federale de Investigații a FBI ...
VIDEO/ Cine decide componența Guvernului. Influența președintei Maia Sandu. Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, la Podcast ZdCe # Ziarul de Garda
Președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, proaspăt reales în funcția de președinte al Parlamentului, este invitatul Podcast ZdCe. El răspunde la întrebări privind modul cum a fost decisă candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru, cum este decisă componența Guvernului, precum și despre influența președintei Maia Sandu în procesul decizional al PAS. Președintele...
LIVE TEXT/ Două atacuri într-o singură zi asupra Kievului. Trei persoane au murit. Război în Ucraina, ziua 1341 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:30 Pentru a doua oară într-o zi, Kievul a fost atacat de armata rusă, iar 3 persoane au murit, potrivit Serviciului de Urgențe al Ucrainei. Până la ora 23:30, incendiile din districtele Desnyanski și Darnytsky ale capitalei Ucrainei, cauzate de un atac rusesc, au fost stinse complet. Salvatorii continuă să lucreze la sol –...
Trei judecători sunt suspectaţi că l-au agresat pe angajatul unei benzinării din Soroca # Ziarul de Garda
Trei judecători, care ar fi fost băuţi, sunt suspectaţi că au agresat un angajat al unei benzinării din Soroca. Unul dintre magistraţi s-ar fi urcat, ulterior, la volanul unei maşini și ar fi provocat un accident rutier. Procuratura Generală a inițiat un dosar și urmează să ceară Consiliului Superior al Magistraturii acordul pentru începerea urmăririi...
30 de zile de arest pentru cele șase persoane reținute în schema de contrabandǎ cu peste 1,8 milioane de țigări. PCCOCS: „Investigațiile continuă” # Ziarul de Garda
Magistrații au dispus arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor, pentru cele șase persoane care ar fi fost implicate în schema de contrabandǎ cu peste 1,8 milioane de țigări de la Lipcani, anunță sâmbătă, 25 octombrie, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS). Conform Procuraturii, investigațiile continuǎ, timp în care persoanele...
LIVE TEXT/ Ministra finlandeză de Externe: „Nu putem schimba obiectivele imperialiste ale Rusiei, dar ar trebui să fim capabili să-i schimbăm calculele”. Război în Ucraina, ziua 1340 # Ziarul de Garda
UPDATE 18:15 „Măsura pe care Statele Unite au luat-o zilele trecute, în pas cu Europa, pentru a întări sancțiunile împotriva Rusiei, este extrem de importantă”, a declarat ministra finlandeză de Externe, Elina Valtonen, sâmbătă. Totuși, aceasta a subliniat că „trebuie să intensificăm presiunea”, scrie Bloomberg. Elina Valtonen a salutat sancțiunile recente impuse de Statele Unite...
În Parlament va fi instituită Comisia pentru integrare europeană, anunță Igor Grosu: „Îl considerăm foarte potrivit pe Marcel Spatari la șefia acestei comisii” # Ziarul de Garda
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că în noul Legislativ ar urma să fie creată Comisia pentru integrare europeană. Declarația a fost făcută vineri seară, 24 octombrie, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea Moldova. Igor Grosu a declarat că fracțiunea PAS îl consideră pe deputatul Marcel Spatari drept o candidatură „foarte potrivită” pentru conducerea noii...
Deutsche Welle/ A sunat ceasul să nu mai schimbăm ora? UE a promis din 2018 că va abandona practica de modificare a orei, dar lipsește consensul # Ziarul de Garda
Noaptea dinaintea ultimei duminici din octombrie înseamnă pentru milioane de cetățeni europeni ritualul bianual al schimbării orei, impus de regimul (acceptat cu reticență) cunoscut sub numele de „oră de vară”. Duminică, 26 octombrie, ceasurile vor fi din nou „date înapoi” cu o oră, marcând sfârșitul orei de vară din Europa Centrală (CEST), după ce în...
FOTO/ Patru membri de familie ai unor cetățeni moldoveni, evacuați din Fâșia Gaza, au ajuns în R. Moldova # Ziarul de Garda
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță sâmbătă, 25 octombrie, că patru membri de familie ai unor cetățeni moldoveni evacuați din Fâșia Gaza au ajuns în siguranță în R. Moldova. Operațiunea de evacuare a fost realizată în cooperare strânsă cu autoritățile Regatul Hașemit al Iordaniei, Statului Israel, precum și cu implicarea organizațiilor internaționale umanitare, se spune într-un...
LIVE TEXT/ De la începutul anului, armata rusă a lansat aproximativ 770 de rachete balistice și peste 50 de rachete Kinzhal împotriva Ucrainei, afirmă Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1340 # Ziarul de Garda
UPDATE 14:51 Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor care și-au pierdut apropiații în atacul rusesc asupra Kievului. „Noaptea trecută, Rusia a atacat din nou Ucraina — de această dată cu zeci de drone de atac și nouă rachete balistice. A avut loc un atac cu rachete asupra Kievului. Din păcate,...
În noaptea de 25 spre 26 octombrie, R. Moldova va trece la ora de iarnă – moment în care ceasurile se vor da înapoi cu o oră, de la 04:00 la 03:00. Această modificare reprezintă, de fapt, revenirea la fusul orar natural al fiecărei țări și face parte dintr-o măsură aplicată la nivel european, valabilă...
DOC/ Un fost șef al ANP, căruia i s-a cerut să plece din sistem în urma scandalului legat de modificările efectuate la Legea amnistiei, a dat în judecată CNAS-ul. Anatolie Falca cere recalcularea pensiei pentru vechime în muncă # Ziarul de Garda
Anatolie Falca, care a fost somat să demisioneze din funcția de director al Administrației Naționale a Penitenciarelor (ANP) în urma scandalului legat de eliberarea din detenție a mai multor deținuți condamnați la închisoare pe viață, a dat în judecată Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS), solicitând recalcularea pensiei pentru vechimea în muncă. Ziarul de Gardă...
Ce obstacole juridice sau politice ar putea apărea pe parcursul cercetării judecătorești în cazul Plahotniuc și cum pot fi acestea depășite? # Ziarul de Garda
Luni, 20 octombrie, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a început examinarea de facto a dosarului „Frauda bancară”, în care fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc este cercetat separat. Procurorii îl acuză că ar fi principalul beneficiar și organizator al fraudei bancare, o schemă complexă de delapidare a fondurilor din cele trei bănci implicate – Banca de...
Candidatul desemnat la funcția de premier anunță că a început consultările publice pe marginea programului de guvernare: „Am discutat despre accesul la fonduri europene și sprijinul pentru inovații” # Ziarul de Garda
Alexandru Munteanu, candidatul desemnat de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministru, a început consultările publice în legătură cu programul de guvernare. Anunțul a fost făcut sâmbătă, 25 octombrie, printr-o postare pe Facebook. „Prima discuție am avut-o cu circa 100 reprezentanți ai mediului de afaceri din R. Moldova. Scopul acestor discuții este să înțelegem care...
„TikTok-ul și-a făcut partid”. Ce lecții au învățat jurnaliștii, societatea civilă și autoritățile din alegerile parlamentare # Ziarul de Garda
Dezinformarea nu mai este doar o problemă de comunicare, ci o armă politică și psihologică folosită pentru a submina democrația, credibilitatea instituțiilor și încrederea publicului, mai ales în contextul alegerilor parlamentare recente. Jurnaliști, experți și reprezentanți ai autorităților și ai Uniunii Europene au discutat despre cum propaganda străină se adaptează la contextul local, despre lecțiile...
IGP, despre un tânăr în uniformă de polițist, surprins la volan într-o secvență video, încălcând regulile rutiere: „Nu a fost vreodată angajat al Poliției și nu deține dreptul de a conduce”. Bărbatul urmează să fie documentat # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției (IGP) vine sâmbătă, 25 octombrie, cu precizǎri în legătură cu o secvență video în care un tânăr, purtând uniforma de polițist, conduce o mașinǎ, încălcând Regulamentul circulației rutiere. Reprezentanții Poliției susțin că bărbatul nu a fost vreodată angajat al Poliției. Conform IGP, anterior, acesta a frecventat cursurile inițiale la Academia „Ștefan...
FOTO/ Explozie într-un apartament din Florești: două persoane rănite și 51 de locatari evacuați, printre care 11 copii. Primele informații de la IGSU # Ziarul de Garda
O explozie s-a produs în dimineața zilei de 25 octombrie într-un apartament situat pe strada Mihai Viteazul din orașul Florești. Conform primelor informații, două persoane au suferit traumatisme, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) printr-un comunicat. Ambele persoane se află în stare stabilă și au fost preluate pentru îngrijiri medicale la spitalul raional,...
LIVE TEXT/ A crescut numărul victimelor atacului rusesc asupra Kievului: cel puțin un mort și 10 răniți. Autoritățile militare ucrainene anunță că au doborât patru rachete balistice. Război în Ucraina, ziua 1340 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:18 Autoritățile militare ucrainene anunță că, la ora 09:00, apărarea antiaeriană a doborât sau neutralizat patru rachete balistice și 50 de drone rusești de tip Shahed, Geran și alte tipuri în nordul, sudul și estul țării. „Au fost înregistrate lovituri ale cinci rachete balistice și a 12 drone de atac în 11 locații, precum...
Oameni/ De la Tomai la Padova – în căutarea remediilor inexistente de tratament al unor maladii incurabile # Ziarul de Garda
În ultimele săptămâni, presa italiană a relatat despre succesele înregistrate de un grup de cercetători de la Universitatea din Padova, printre care și Tatiana Varaniță, originară din satul Tomai, Leova, R. Moldova. Cercetările desfășurate în cadrul Departamentului de Biologie al acestei universități deschid calea către identificarea unui tratament eficient pentru pacienții cu scleroză multiplă (SM),...
DOC/ „Mai bine la o cină decât la o dezbatere”. Peste 2200 de cazuri de discurs sexist, identificate în campania pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie. Asociația Gender-Centru trage un semnal de alarmă # Ziarul de Garda
Peste 2200 de cazuri de discurs sexist au fost identificate în campania pentru alegerile parlamentare din 2025, constată Asociația Gender-Centru și Platforma pentru Egalitate de Gen în cadrul Raportului de monitorizare a discursului sexist în scrutinul din 28 septembrie. Mai exact, au fost documentate 2281 de cazuri de discurs și comportament sexist în doar 33 de zile...
Ce urmează după ce R. Moldova a încheiat procesul de screening cu UE? Expert: „Va fi mai complicat decât ceea ce a fost până acum” # Ziarul de Garda
R. Moldova a finalizat pe 22 septembrie 2025 procesul de screening bilateral demarat în iulie 2024. În cadrul acestui proces, Comisia Europeană (CE) și autoritățile de la Chișinău au analizat fiecare capitol de negociere și au evaluat gradul de aliniere al țării la acquis-ul comunitar (drepturile și obligațiile statelor membre ale UE, n.r.). Potrivit Delegației...
„România își apără spațiul aerian”. O nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO, anunță ministrul român al Apărării # Ziarul de Garda
Ministrul român al Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat vineri, 24 octombrie, că o nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO. Oficialul a menționat că „România își apără spațiul aerian”. Astfel, începând cu 24 octombrie, Escadrila 48 Aviație Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii execută misiuni de Poliție...
VIDEO/ Munteanu, desemnat oficial la funcția de premier | Detalii despre constituirea noului Parlament | TVA amânat la importul autoturismelor și percheziții la ÎS „Hîncești-Silva” | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Noul Parlament a fost constituit oficial. Câte fracțiuni va avea și cine sunt liderii acestora, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi, vă aducem informații noi din dosarul „Frauda bancară” și vă spunem de ce aplicarea taxei pe valoarea adăugată pentru importul autoturismelor în R. Moldova va fi amânată. Săptămâna de...
LIVE TEXT/ Atac cu rachete balistice asupra Kievului: cel puțin 8 răniți și incendii în mai multe părți ale orașului. Război în Ucraina, ziua 1340 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:02 În noaptea de 24 spre 25 octombrie, armata rusă a lansat un atac asupra Kievului, vizând din nou capitala Ucrainei cu rachete balistice. Explozii au fost auzite la Kiev puțin înainte de ora 04:00, potrivit reporterilor Kyiv Independent, care s-au aflat la fața locului. Tymur Tkacenko, șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, a...
LIVE TEXT/ Marea Britanie și Franța solicită arme cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina, în timp ce Zelenski avertizează asupra unui „dezastru umanitar”. Război în Ucraina, ziua 1339 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele Volodimir Zelenski și liderii europeni se vor întâlni la Londra pe 24 octombrie pentru un summit al „Coaliției celor dispuși”, o inițiativă condusă de Europa, lansată de Marea Britanie și Franța, potrivit The Kyiv Independent. Coaliția, formată la începutul acestui an, își propune să stabilească garanții de securitate pe termen lung pentru...
Putin și-a trimis emisarul economic special să discute cu administrația Trump, după ce a susținut că sancțiunile SUA nu vor afecta economia Rusiei # Ziarul de Garda
Emisarul economic special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a sosit vineri, 24 octombrie, în Statele Unite pentru întâlniri cu responsabili ai administrației americane, inclusiv cu emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, care a avut anul acesta mai multe întâlniri cu Putin în cadrul eforturilor lui Trump de oprire a războiului ruso-ucrainean,...
Finlanda şi Polonia analizează posibilitatea reinundării unor mlaştini asanate ca bariere de apărare în cazul unui atac al Rusiei. Asta ar putea fi benefic şi pentru mediu, scrie Deutsche Welle. La începutul lunii martie 2022 a explodat o bombă la nord de Kiev, fapt ce marchează până azi regiunea şi situaţia militară de acolo. Detonaţia a...
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Regele Charles al III-lea al Regatului Unit # Ziarul de Garda
Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord l-a primit pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Castelul Windsor, potrivit unui comunicat al Președinției din Ucraina. Șeful statului ucrainean și-a exprimat recunoștința față de Regele Charles și întregul Regat Unit pentru sprijinul lor neclintit față de poporul ucrainean, precum și...
Maia Sandu va participa la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti # Ziarul de Garda
Preşedinta Maia Sandu va fi prezentă, pe 26 octombrie, la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, au declarat oficiali de la Chişinău pentru Agerpres, citat de G4Media. Potrivit sursei citate, în programul Maiei Sandu de duminică este prevăzută şi o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan. Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită, duminică,...
În atenția călătorilor: Trafic intens la postul vamal de frontieră Palanca–Maiaki–Udobnoe # Ziarul de Garda
La această oră, în PTF Palanca se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, anunță Poliția de Frontieră. Aglomerată este atât direcția de intrare în R. Moldova, cât și direcția de ieșire din R. Moldova. De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă....
Un fost procuror, care s-a vrut judecător la CSJ dar nu a promovat evaluarea integrității, pierde la CtEDO. S-a plâns că nu i-a fost oferită locuință de serviciu după ce a plecat din Poliție # Ziarul de Garda
Un fost procuror, care a candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), dar nu a promovat evaluarea integrității și a fost demis, a pierdut la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) cauza împotriva statului. Este vorba despre ex-procurorul Ion Tețcu, care s-a plâns că nu a primit o locuință de serviciu,...
Mesaje false, transmițând o așa-zisă „citație”, trimise din numele Poliției. IGP îndeamnă cetățenii să fie vigilenți # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției informează cetățenii că, în ultimele zile, pe adresele electronice sunt expediate mesaje cu conținut fals, fiind folosit numele Poliției. Poliția îndeamnă la vigilență în legătură cu mesajele suspecte. „Pentru a părea veridice, infractorii cibernetici folosesc logourile instituțiilor publice și numele conducătorilor acestora, transmițând o așa-zisă «citație» în care destinatarul este acuzat...
WATCHDOG/ Sancțiunile SUA împotriva Lukoil NU aduc riscuri pentru R. Moldova, potrivit experților # Ziarul de Garda
Statele Unite au anunțat sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil – principalele companii petroliere din Rusia, iar propagandiștii Kremlinului de la Chișinău au început deja să sperie publicul că prețurile vor exploda și vom avea deficit de combustibili în R. Moldova, spune expertul Watchdog.MD, Eugen Muravschi. „E doar o tentativă de a semăna panică”. Eugen Muravschi,...
Captură de droguri de 1,2 milioane de lei de la un cuplu din Bălți. Cei doi făceau parte dintr-un grup care vindea drogurile prin Telegram # Ziarul de Garda
O captură de droguri de circa 1,2 milioane de lei a fost ridicată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de la un cuplu din Bălți, anunță vineri, 24 octombrie, PCCOCS. Potrivit unui comunicat, primul tip de droguri – PVP („sare”) a fost ridicată din mașina în care erau cei doi, opriți...
VIDEO/ Un pistol cu cartușe a fost depistat la punctul de trecere Sculeni. Persoana nu deținea acte pentru armă # Ziarul de Garda
În seara de 23 octombrie 2025, în punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova, polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamali au contracarat o tentativă de transportare ilicită a unei arme, anunță Poliția de Frontieră. Un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 46 de ani, aflat la volanul...
Veronica Mihailov-Moraru, numită în funcția de consilieră prezidențială în domeniul justiției # Ziarul de Garda
Veronica Mihailov-Moraru va ocupa funcția de consilieră prezidențială în domeniul justiției. Președinta Maia Sandu a semnat vineri, 24 octombrie, decretul. Astfel, Mihailov-Moraru își va începe activitatea în cadrul instituției prezidențiale la data de 11 noiembrie 2025, anunță Președinția. Veronica Mihailov-Moraru este juristă de profesie. Anterior, potrivit unui comunicat, a activat în instituții publice și organizații...
Peste 400 de școli din R. Moldova s-au conectat la platforma MPay și pot primi donații # Ziarul de Garda
Instituțiile de învățământ general din R. Moldova pot beneficia de susținere financiară transparentă și sigură prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay – un sistem modern, eficient și securizat. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC), peste 400 de școli s-au conectat la platformă până în prezent. Conform MEC, sumele donate sunt...
LIVE TEXT/ Regiunea Harkiv, atacată cu rachete. Zece persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1339 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:08 Zona industrială din Harkiv a fost atacată cu 6 rachete KAB, informează Igor Terehov, primarul orașului. Una dintre acestea a lovit parcul auto, avariind peste 20 de mașini. A doua rachetă a lovit o întreprindere civilă. Până acum, autoritățile au înregistrat zece răniți în urma impactului. UPDATE 13:45 Ucraina va avea nevoie de...
Contrabandă în nordul țării: aproape 2 milioane de țigări, ascunse printre plante decorative, se îndreptau spre București. Șase bănuiți – reținuți # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat investigarea unei scheme de contrabandă cu peste 1,8 milioane de țigări la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți-Prut. Au fost reținute șase persoane, care au statut de bănuiți. Două autocamioane, care transporta oficial puieți de arbori decorativi, ar fi urmat să ajungă în București. Totuși, inspectorii vamali au dispus controlul...
Președintele Blocului „Victorie” al oficiului din Bălți a fost reținut de oamenii legii. Este cercetat penal pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălarea banilor # Ziarul de Garda
Președintele Blocului „Victorie” al oficiului teritorial Bălți a fost reținut vineri, 24 octombrie, de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), anunță printr-un comunicat Inspectoratul General al Poliției (IGP). IGP informează că reținerea are loc în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. În luna septembrie, ofițerii de investigație...
