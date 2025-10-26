Cine sunt cei trei candidați propuși de Alexandru Munteanu pentru a face parte din noul Guvern

16:00

Oamenii legii au anunțat investigarea unei scheme de contrabandă cu peste 1,8 milioane de țigări la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți-Prut. Au fost reținute șase persoane, care au statut de bănuiți. Două autocamioane, care transporta oficial puieți de arbori decorativi, ar fi urmat să ajungă în București. Totuși, inspectorii vamali au dispus controlul...