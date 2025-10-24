Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Regele Charles al III-lea al Regatului Unit

18:10

UPDATE 18:03 Consultările privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, ținute joi, s-au încheiat. Ultimii care au venit la Președinție au fost reprezentanții fracțiunii Socialiștilor. După discuția cu șefa statului, Igor Dodon a afirmat că nu au venit „pentru a propune candidați”. „Avem opinia noastră de guvernele care au fost în acești patru ani, cele...