Oameni/ De la Tomai la Padova – în căutarea remediilor inexistente de tratament al unor maladii incurabile

10:50

În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, Maia Sandu anunță că a semnat vineri, 23 octombrie, decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al R. Moldova. „Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor:...