Un fost procuror, care s-a vrut judecător la CSJ dar nu a promovat evaluare integrității, pierde la CtEDO. S-a plâns că nu i-a fost oferită locuință de serviciu după ce a plecat din Poliție

Comisia de Evaluare a Judecătorilor a anunțat joi, 23 octombrie, că a finalizat procedurile de evaluare și reevaluare pentru doi magistrați. Olga Cojocaru, judecătoare la Curtea de Apel Centru, care prima dată a promovat evaluarea, dar Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a respins raportul, nu a promovat procedura de reevaluare. De cealaltă parte, Ion Pâcaleu,...