Ce urmează după ce R. Moldova a încheiat procesul de screening cu UE? Expert: „Va fi mai complicat decât ceea ce a fost până acum”
Ziarul de Garda, 25 octombrie 2025 10:00
R. Moldova a finalizat pe 22 septembrie 2025 procesul de screening bilateral demarat în iulie 2024. În cadrul acestui proces, Comisia Europeană (CE) și autoritățile de la Chișinău au analizat fiecare capitol de negociere și au evaluat gradul de aliniere al țării la acquis-ul comunitar (drepturile și obligațiile statelor membre ale UE, n.r.). Potrivit Delegației...
• • •
„România își apără spațiul aerian”. O nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO, anunță ministrul român al Apărării # Ziarul de Garda
Ministrul român al Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat vineri, 24 octombrie, că o nouă escadrilă de F-16 Fighting Falcon intră în misiune sub comandă NATO. Oficialul a menționat că „România își apără spațiul aerian”. Astfel, începând cu 24 octombrie, Escadrila 48 Aviație Vânătoare de la Baza 71 Aeriană Câmpia Turzii execută misiuni de Poliție...
VIDEO/ Munteanu, desemnat oficial la funcția de premier | Detalii despre constituirea noului Parlament | TVA amânat la importul autoturismelor și percheziții la ÎS „Hîncești-Silva” | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Noul Parlament a fost constituit oficial. Câte fracțiuni va avea și cine sunt liderii acestora, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi, vă aducem informații noi din dosarul „Frauda bancară” și vă spunem de ce aplicarea taxei pe valoarea adăugată pentru importul autoturismelor în R. Moldova va fi amânată. Săptămâna de...
LIVE TEXT/ Atac cu rachete balistice asupra Kievului: cel puțin 8 răniți și incendii în mai multe părți ale orașului. Război în Ucraina, ziua 1340 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:02 În noaptea de 24 spre 25 octombrie, armata rusă a lansat un atac asupra Kievului, vizând din nou capitala Ucrainei cu rachete balistice. Explozii au fost auzite la Kiev puțin înainte de ora 04:00, potrivit reporterilor Kyiv Independent, care s-au aflat la fața locului. Tymur Tkacenko, șeful Administrației Militare a Orașului Kiev, a...
LIVE TEXT/ Marea Britanie și Franța solicită arme cu rază lungă de acțiune pentru Ucraina, în timp ce Zelenski avertizează asupra unui „dezastru umanitar”. Război în Ucraina, ziua 1339 # Ziarul de Garda
UPDATE 22:00 Președintele Volodimir Zelenski și liderii europeni se vor întâlni la Londra pe 24 octombrie pentru un summit al „Coaliției celor dispuși”, o inițiativă condusă de Europa, lansată de Marea Britanie și Franța, potrivit The Kyiv Independent. Coaliția, formată la începutul acestui an, își propune să stabilească garanții de securitate pe termen lung pentru...
Putin și-a trimis emisarul economic special să discute cu administrația Trump, după ce a susținut că sancțiunile SUA nu vor afecta economia Rusiei # Ziarul de Garda
Emisarul economic special al președintelui rus Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, a sosit vineri, 24 octombrie, în Statele Unite pentru întâlniri cu responsabili ai administrației americane, inclusiv cu emisarul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, care a avut anul acesta mai multe întâlniri cu Putin în cadrul eforturilor lui Trump de oprire a războiului ruso-ucrainean,...
Finlanda şi Polonia analizează posibilitatea reinundării unor mlaştini asanate ca bariere de apărare în cazul unui atac al Rusiei. Asta ar putea fi benefic şi pentru mediu, scrie Deutsche Welle. La începutul lunii martie 2022 a explodat o bombă la nord de Kiev, fapt ce marchează până azi regiunea şi situaţia militară de acolo. Detonaţia a...
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski s-a întâlnit cu Regele Charles al III-lea al Regatului Unit # Ziarul de Garda
Regele Charles al III-lea al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord l-a primit pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, la Castelul Windsor, potrivit unui comunicat al Președinției din Ucraina. Șeful statului ucrainean și-a exprimat recunoștința față de Regele Charles și întregul Regat Unit pentru sprijinul lor neclintit față de poporul ucrainean, precum și...
Maia Sandu va participa la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti # Ziarul de Garda
Preşedinta Maia Sandu va fi prezentă, pe 26 octombrie, la ceremonia de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale din Bucureşti, au declarat oficiali de la Chişinău pentru Agerpres, citat de G4Media. Potrivit sursei citate, în programul Maiei Sandu de duminică este prevăzută şi o întrevedere cu preşedintele Nicuşor Dan. Catedrala Mântuirii Neamului va fi sfinţită, duminică,...
În atenția călătorilor: Trafic intens la postul vamal de frontieră Palanca–Maiaki–Udobnoe # Ziarul de Garda
La această oră, în PTF Palanca se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport, anunță Poliția de Frontieră. Aglomerată este atât direcția de intrare în R. Moldova, cât și direcția de ieșire din R. Moldova. De către autoritățile de control sunt întreprinse măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier și se lucrează la capacitate maximă....
Un fost procuror, care s-a vrut judecător la CSJ dar nu a promovat evaluarea integrității, pierde la CtEDO. S-a plâns că nu i-a fost oferită locuință de serviciu după ce a plecat din Poliție # Ziarul de Garda
Un fost procuror, care a candidat la funcția de judecător la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), dar nu a promovat evaluarea integrității și a fost demis, a pierdut la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) cauza împotriva statului. Este vorba despre ex-procurorul Ion Tețcu, care s-a plâns că nu a primit o locuință de serviciu,...
Mesaje false, transmițând o așa-zisă „citație”, trimise din numele Poliției. IGP îndeamnă cetățenii să fie vigilenți # Ziarul de Garda
Inspectoratul General al Poliției informează cetățenii că, în ultimele zile, pe adresele electronice sunt expediate mesaje cu conținut fals, fiind folosit numele Poliției. Poliția îndeamnă la vigilență în legătură cu mesajele suspecte. „Pentru a părea veridice, infractorii cibernetici folosesc logourile instituțiilor publice și numele conducătorilor acestora, transmițând o așa-zisă «citație» în care destinatarul este acuzat...
WATCHDOG/ Sancțiunile SUA împotriva Lukoil NU aduc riscuri pentru R. Moldova, potrivit experților # Ziarul de Garda
Statele Unite au anunțat sancțiuni împotriva Rosneft și Lukoil – principalele companii petroliere din Rusia, iar propagandiștii Kremlinului de la Chișinău au început deja să sperie publicul că prețurile vor exploda și vom avea deficit de combustibili în R. Moldova, spune expertul Watchdog.MD, Eugen Muravschi. „E doar o tentativă de a semăna panică”. Eugen Muravschi,...
Captură de droguri de 1,2 milioane de lei de la un cuplu din Bălți. Cei doi făceau parte dintr-un grup care vindea drogurile prin Telegram # Ziarul de Garda
O captură de droguri de circa 1,2 milioane de lei a fost ridicată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) de la un cuplu din Bălți, anunță vineri, 24 octombrie, PCCOCS. Potrivit unui comunicat, primul tip de droguri – PVP („sare”) a fost ridicată din mașina în care erau cei doi, opriți...
VIDEO/ Un pistol cu cartușe a fost depistat la punctul de trecere Sculeni. Persoana nu deținea acte pentru armă # Ziarul de Garda
În seara de 23 octombrie 2025, în punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din R. Moldova, polițiștii de frontieră în cooperare cu funcționarii vamali au contracarat o tentativă de transportare ilicită a unei arme, anunță Poliția de Frontieră. Un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 46 de ani, aflat la volanul...
Veronica Mihailov-Moraru, numită în funcția de consilieră prezidențială în domeniul justiției # Ziarul de Garda
Veronica Mihailov-Moraru va ocupa funcția de consilieră prezidențială în domeniul justiției. Președinta Maia Sandu a semnat vineri, 24 octombrie, decretul. Astfel, Mihailov-Moraru își va începe activitatea în cadrul instituției prezidențiale la data de 11 noiembrie 2025, anunță Președinția. Veronica Mihailov-Moraru este juristă de profesie. Anterior, potrivit unui comunicat, a activat în instituții publice și organizații...
Peste 400 de școli din R. Moldova s-au conectat la platforma MPay și pot primi donații # Ziarul de Garda
Instituțiile de învățământ general din R. Moldova pot beneficia de susținere financiară transparentă și sigură prin intermediul serviciului guvernamental de plăți electronice MPay – un sistem modern, eficient și securizat. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educației și Cercetării (MEC), peste 400 de școli s-au conectat la platformă până în prezent. Conform MEC, sumele donate sunt...
LIVE TEXT/ Regiunea Harkiv, atacată cu rachete. Zece persoane au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1339 # Ziarul de Garda
UPDATE 16:08 Zona industrială din Harkiv a fost atacată cu 6 rachete KAB, informează Igor Terehov, primarul orașului. Una dintre acestea a lovit parcul auto, avariind peste 20 de mașini. A doua rachetă a lovit o întreprindere civilă. Până acum, autoritățile au înregistrat zece răniți în urma impactului. UPDATE 13:45 Ucraina va avea nevoie de...
Contrabandă în nordul țării: aproape 2 milioane de țigări, ascunse printre plante decorative, se îndreptau spre București. Șase bănuiți – reținuți # Ziarul de Garda
Oamenii legii au anunțat investigarea unei scheme de contrabandă cu peste 1,8 milioane de țigări la postul vamal de frontieră Lipcani – Rădăuți-Prut. Au fost reținute șase persoane, care au statut de bănuiți. Două autocamioane, care transporta oficial puieți de arbori decorativi, ar fi urmat să ajungă în București. Totuși, inspectorii vamali au dispus controlul...
Președintele Blocului „Victorie” al oficiului din Bălți a fost reținut de oamenii legii. Este cercetat penal pentru finanțarea ilegală a partidelor politice, corupere electorală și spălarea banilor # Ziarul de Garda
Președintele Blocului „Victorie” al oficiului teritorial Bălți a fost reținut vineri, 24 octombrie, de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), anunță printr-un comunicat Inspectoratul General al Poliției (IGP). IGP informează că reținerea are loc în cadrul unei anchete privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. În luna septembrie, ofițerii de investigație...
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor scriitori și critici literari. Șefa statului a semnat un decret în acest sens vineri, 24 octombrie 2025. Potrivit unui comunicat al Președinției, distincțiile au fost acordate în semn de apreciere pentru contribuția lor remarcabilă la dezvoltarea culturii, la promovarea valorilor culturale și spirituale...
„Mai puțină risipă, mai mult bine”. Lansarea celei de-a 6-a ediții a campaniei destinată elevilor # Ziarul de Garda
Pentru al șaselea an consecutiv, Banca de Alimente, cu sprijinul Kaufland Moldova, lansează campania națională „Mai puțină risipă, mai mult bine” – o inițiativă care aduce împreună educația, solidaritatea și responsabilitatea socială. Prin activități desfășurate în școli și comunități din întreaga țară, campania îi încurajează pe copii, profesori și familii să prețuiască munca din spatele...
Unul dintre executorii judecătorești implicați în SCHEMA de deposedare a capitalei de peste 5 ha de terenuri, în valoare de sute de milioane de lei — ACHITAT. A acuzat presiuni și șantaj din partea „unor persoane influente”, dar nu a dat nume # Ziarul de Garda
Iacob Miron, unul dintre executorii judecătorești implicați în schema prin care municipiul Chișinău a fost deposedat de terenuri cu o suprafață de circa 5,5 hectare, care valorau, încă în 2018, la prețul de piață, peste 100 de milioane de lei, a fost achitat de magistrata Vasilisa Munteanu de la Judecătoria Chișinău. Sentința a fost pronunțată...
Un tânăr de 19 ani, care ar fi fost implicat în cinci cazuri de escrocherie cu date bancare, a fost arestat pentru 30 de zile. A cauzat un prejudiciu de peste 168 de mii de lei # Ziarul de Garda
Un tânăr de 19 ani, originar din regiunea transnistreană, este cercetat penal, fiind bănuit de implicarea în cel puțin cinci cazuri de escrocherie cu date bancare, comise în sectorul Rîșcani al capitalei, anunță vineri, 24 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Potrivit IGP, în patru dintre episoade, suspectul s-ar fi prezentat ca reprezentant al unor...
UPDATE 14:33 Vineri, 24 octombrie, Poliția a anunțat că bărbatul a fost găsit în raionul Drochia și se află acum în afara oricărui pericol. Știrea inițială: Un bărbat de 43 de ani din satul Mărinești, raionul Sîngerei, este căutat de poliție după ce a plecat de acasă într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit....
R. Moldova va continua să „susțină Ucraina în efortul de a-și achiziționa gaze pentru sezonul rece”. A fost prelungită perioada de aplicare a reducerii la tarifele de transport # Ziarul de Garda
R. Moldova va continua să „susțină Ucraina în efortul de a-și achiziționa gaze pentru sezonul rece”, a anunțat Ministerul Energiei. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a prelungit vineri, 24 octombrie, termenul de aplicare a produsului „Ruta 1”, parte a Coridorului vertical de gaze, pentru o perioadă de 6 luni (noiembrie 2025 – aprilie...
Vladimir Bolea a prezentat bilanțul activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale în perioada 2021–2025 # Ziarul de Garda
Bilanțul activității Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), în perioada 2021–2025, a fost prezentat vineri, 24 octombrie, de viceprim-ministrul Vladimir Bolea în cadrul unei conferințe de presă. Vladimir Bolea a menționat că, „în ultimii patru ani, R. Moldova a trecut prin cea mai amplă etapă de investiții în infrastructură”. Potrivit unui comunicat, printre cele mai...
LIVE TEXT/ Ucraina are nevoie de aproximativ 2 miliarde de euro pentru importuri suplimentare de gaze. Război în Ucraina, ziua 1339 # Ziarul de Garda
UPDATE 13:45 Ucraina va avea nevoie de aproximativ 2 miliarde de euro pentru a finanța importuri suplimentare de gaze, care vor fi acoperite din rezervele interne și din asistența partenerilor internaționali, transmite Ukrinform. Premierul ucrainean Iuliia Svîrîdenko a anunțat acest lucru în timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri a guvernului din Parlament. „Finanțarea necesară pentru...
Aur pentru Moldova: Divinurile Cuza Vodă, premiate la Concours Mondial de Bruxelles 2025 # Ziarul de Garda
Divinurile produse de Distileria Castel Mimi au fost distinse cu cinci medalii la prestigiosul Concours Mondial de Bruxelles, Spirits Selection 2025, una dintre cele mai importante competiții internaționale dedicate băuturilor spirtoase. Aurul a revenit divinurilor Cuza Vodă Biografie VSOP 5 Years, Cuza Vodă Biografie XO 7 Years și Cuza Vodă Premium XO 15 Years, iar...
CtEDO a emis o hotărâre de condamnare a Rusiei pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană # Ziarul de Garda
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO) a pronunțat, la 23 octombrie 2025, o hotărâre în 4 cauze privind cinci locuitori ai regiunii transnistrene. În toate cele patru cauze, CtEDO a constatat încălcări grave ale Convenției Europene a Drepturilor Omului de către Federația Rusă, printre care se numără detenții ilegale, maltratări, încălcarea dreptului la un proces...
Instanța i-a dat din nou dreptate lui Anatol Șalaru în procesul de judecată cu George Simion # Ziarul de Garda
Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării, a anunțat vineri, 24 octombrie, că Curtea de Apel Centru a respins apelul lui George Simion împotriva hotărârii judecătorești, care constata că acuzațiile lui Șalaru privind colaborarea liderului Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) cu agenții Moscovei sunt reale. Potrivit lui Șalaru, George Simion „insistă să piardă proces după proces, dar...
Mihai Popșoi, raport privind activitatea sa în calitate de ministru al Afacerilor Externe # Ziarul de Garda
Vineri, 24 octombrie, Mihai Popșoi a ținut o conferință de presă de totalizare a activității sale în calitate de șef al Ministerului Afacerilor Externe al R. Moldova (MAE), Mihai Popșoi. Potrivit lui, în cei aproape doi ani de mandat, MAE a pus cu accent pe consolidarea cooperării cu Uniunea Europeană și partenerii strategici, precum și...
Procuratura Anticorupție are trei noi adjuncți. Doar unul dintre procurori, care a fost ales anterior și de Dragalin, a promovat evaluarea integrității # Ziarul de Garda
Noul șef al Procuraturii Anticorupție (PA), Marcel Dumbravan, și-a ales adjuncții. Acesta a cerut vineri, 24 octombrie, Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) eliberarea acordului pentru numirea Inei Frunză-Bargan, a lui Victor Muntean și a lui Ion Pripa. Demersul a fost susținut de către Consiliu. Muntean este singurul dintre cei trei care a fost evaluat de Comisia...
Cei mai tineri deputați din noul Parlament au 26 de ani, iar cel mai în vârstă – 84 de ani # Ziarul de Garda
În noua legislatură sunt 12 deputați care au până la 35 de ani. 49 de deputați au vârsta între 36 și 50 de ani, iar alți 31 de parlamentari – între 51 și 62 de ani. Vârsta medie a deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a este de 48 de ani, anunță într-un comunicat, vineri,...
Cu ce s-a finalizat ancheta privind legea amnistiei? Ministra Justiției: „Materialele au fost expediate și procuraturii, și CNA” # Ziarul de Garda
Ancheta care a vizat lacunele legislative ce au permis eliberarea din detenție a mai multor persoane condamnate la închisoare pe viață s-a încheiat. Ministra Justiției a R. Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, a informat despre rezultatele anchetei, menționând că aceasta a fost una „foarte vastă”. Șefa de la Ministerul Justiției a precizat că ancheta s-a finalizat cu...
Nouă proiecte din cadrul „La un LOC” vor fi lansate în mai multe localități din R. Moldova # Ziarul de Garda
Vă amintiți, în martie, 2025, ZdG scria că Asociația Laolaltă lansează un nou proiect, „La un LOC”, prin intermediul căruia mai multe echipe locale urmau să beneficieze de sprijin pentru amenajarea unor spații comunitare – accesibile, incluzive și prietenoase pentru toți. Nouă candidați din diferite localități ale R. Moldova au beneficiat de granturi acordate de...
PAS, la consultări privind desemnarea candidatului la funcția de premier. Grosu: „Președinta va semna decretul de desemnare al domnului Munteanu în următoarele minute” # Ziarul de Garda
Consultările privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru au continuat astăzi la Președinție, cu participarea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). „Garnitura este aproape gata, veți vedea nume interesante”, a dat asigurări președintele PAS, Igor Grosu. Acesta a adăugat că președinta Maia Sandu „va semna decretul de desemnare al domnului Alexandru Munteanu” (n.r. candidatul propus de...
INTERVIU/ „Cum faci ca ținta să se autodistrugă?” — strategia de influență a Kremlinului. Lecțiile R. Moldova și noi fronturi ale războiului informațional # Ziarul de Garda
Într-un moment geopolitic marcat de incertitudine, instabilitate și conflicte hibride, R. Moldova se regăsește în prima linie a războiului informațional. Cu o importanță strategică tot mai evidentă, Moldova a devenit, în ultimii ani, un teren de testare pentru noile forme de influență și dezinformare orchestrate de Kremlin. Campaniile de manipulare informațională care au însoțit recentele...
ULTIMA ORĂ/ Alexandru Munteanu, desemnat la funcția de premier. Maia Sandu a semnat decretul # Ziarul de Garda
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, Maia Sandu anunță că a semnat vineri, 23 octombrie, decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al R. Moldova. „Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor:...
Doi bărbați din Cahul și Comrat, documentați pentru distribuirea drogurilor în sudul țării. INI a ridicat droguri de peste 300 de mii de lei # Ziarul de Garda
Pe parcursul a trei luni, activitatea infracțională a doi bărbați de 30 și 41 de ani, suspectați de distribuirea substanțelor narcotice și psihotrope în zona de sud a țării, a fost documentată de oamenii legii, anunță vineri, 24 octombrie, Inspectoratul General al Poliției (IGP). Astfel, Inspectoratul Național de Investigații (INI) au descins percheziții la domiciliile...
Ministra Justiției a R. Moldova, Veronica Mihailov-Moraru, a ținut vineri, 24 octombrie, o conferință de presă privind principalele realizări obținute în perioada mandatului pe care l-a exercitat. Întrebată de jurnaliști dacă se va regăsi în noul cabinet de miniștri sau dacă își dorește acest lucru, aceasta nu a răspuns la întrebare. Printre principalele reușite pe...
Exclusiv/ Dependenții de jocuri de noroc și de stupefiante – debitori irecuperabili ai microfinanțărilor: soluții și reglementări în domeniu # Ziarul de Garda
Interviu cu Dumitru Budianschi, președintele Consiliului de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare Periodic, cititorii ZdG apelează redacția indignați că ei sau apropiații lor au devenit victime ale unor companii de microfinanțare care le-au acordat împrumuturi în condiții abuzive de rambursare. Cititorii semnalează cazuri în care familii întregi au rămas pe drumuri, fiindu-le sechestrate...
IGSU: Un autoturism a luat foc în timp ce se deplasa. Șoferul a suferit arsuri și o intoxicație # Ziarul de Garda
O mașină a fost cuprinsă de flăcări în seara zilei de joi, 23 octombrie, la Chișinău. O persoană a suferit intoxicație și arsuri, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU). „În seara zilei de 23 octombrie, la ora 22:52, Serviciul 112 a fost sesizat despre izbucnirea unui incendiu la un autoturism aflat pe strada...
Sergiu Lazarencu, ministrul Mediului din Guvernul Recean, nu se va regăsi în următoarea garnitură guvernamentală. Lazarencu va reveni în „postura de deputat în Parlament, responsabil de domeniul mediului – aceasta va fi o continuitate a eforturilor pe care le-am depus aici, la Minister”, a anunțat ministrul astăzi, 24 octombrie 2025, într-o conferință de presă de...
Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu a devenit pentru a treia oară consecutiv campion mondial U23 # Ziarul de Garda
Sportivul moldovean Alexandrin Guțu a cucerit Medalia de aur în concursul de lupte greco-romane, de la Campionatul Mondial de lupte, U-23. Acesta devine pentru a treia oară consecutiv campion mondial U23. Reprezentantul țării noastre l-a învins în finală categoriei de 82 kg pe ucraineanul Ruslan Abdiiev. „Cu această performanță, Alexandrin Guțu a completat pachetul de...
VIDEO/ „S-a terminat cu ferestrele deschise pe timp de iarnă și cârnațul ieftin.” Din Rîbnița, la cumpărături mai ieftine în Rezina. Reportaj ZdG # Ziarul de Garda
Iarna trecută, regimul separatist de la Tiraspol a lăsat locuitorii din stânga Nistrului în beznă și frig mai bine de o lună. Această toamnă a început cu sistări de apă caldă și scumpiri la rafturile din rețeaua de supermarketuri „Sheriff”, care deține monopolul în regiune. Dacă unele produse au ajuns să coste cu 25-40% mai...
LIVE TEXT/ O dronă a atacat un bloc de locuințe din Krasnogorsk, cinci persoane au fost rănite, spun autoritățile rusești. Război în Ucraina, ziua 1339 # Ziarul de Garda
UPDATE 08:35 În Krasnogorsk, lângă Moscova, un apartament de la etajul 14 al unui bloc de locuințe de pe bulevardul Cosmonauților a fost avariat în urma loviturii unei drone, a informat guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, potrivit Meduza. Cinci persoane au fost rănite, printre care și un copil. Patru dintre răniți au fost transportați la...
O familie de moldoveni, stabilită în Italia de mai mulți ani, găsită fără suflare în propria casă. Cauza deceselor ar fi o scurgere de gaze # Ziarul de Garda
O întreagă familie de origine moldovenească, tatăl în vârstă de 51 de ani, soția sa în vârstă de 47 de ani și fiica lor în vârstă de 27 de ani, a fost găsită decedată în seara zilei de miercuri, 22 octombrie, în casa lor din Canaro, din regiunea Veneto, scrie presa italiană. Cadavrele lor au...
