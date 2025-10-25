LIVE TEXT/ De la începutul anului, armata rusă a lansat aproximativ 770 de rachete balistice și peste 50 de rachete Kinzhal împotriva Ucrainei, afirmă Zelenski. Război în Ucraina, ziua 1340

11:40

În noua legislatură sunt 12 deputați care au până la 35 de ani. 49 de deputați au vârsta între 36 și 50 de ani, iar alți 31 de parlamentari – între 51 și 62 de ani. Vârsta medie a deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a este de 48 de ani, anunță într-un comunicat, vineri,...