(FOTO) Președintele R. Moldova, întâlnire cu Patriarhul Bartolomeu I al Constantinopolului la București

Duminică, la ora 4:00 dimineața, Republica Moldova va trece la ora oficială de iarnă, alăturându-se statelor europene care, în fiecare toamnă, își mută ceasurile cu o oră înapoi. Schimbarea transformă diminețile în mai luminoase și serile în mai întunecate — un gest mecanic pentru unii, dar o provocare biologică pentru alții.