Republica Moldova trece la ora de iarnă
Vocea Basarabiei, 25 octombrie 2025 17:30
Republica Moldova trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025. Astfel, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, de la ora 04:00 la 03:00. Astfel, ziua de duminică, 25 octombrie, va fi cea mai lungă din acest an, având 25 de ore. Trecerea la ora de iarnă semnifică revenirea […] Articolul Republica Moldova trece la ora de iarnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
• • •
Alte ştiri de Vocea Basarabiei
Acum o oră
17:30
Republica Moldova trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025. Astfel, ceasurile vor fi date înapoi cu o oră, de la ora 04:00 la 03:00. Astfel, ziua de duminică, 25 octombrie, va fi cea mai lungă din acest an, având 25 de ore. Trecerea la ora de iarnă semnifică revenirea […] Articolul Republica Moldova trece la ora de iarnă apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 2 ore
16:10
Nicușor Dan: Timpii de așteptare s-au înjumătățit în vămile dintre România și R. Moldova # Vocea Basarabiei
Președintele Nicușor Dan a declarat că timpii de așteptare în vămile dintre România și Republica Moldova s-au redus la jumătate pe parcursul acestui an, dar că ar trebui rezolvată și problema reducerii timpilor pentru transportul de marfă. Nicușor Dan a afirmat, vineri seară, la Iași, că primește rapoarte la fiecare trei săptămâni și că a […] Articolul Nicușor Dan: Timpii de așteptare s-au înjumătățit în vămile dintre România și R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 6 ore
13:50
Candidatul desemnat la funcția de premier, Alexandru Munteanu, a început consultările publice privind elaborarea programului de guvernare. El a anunțat pe pagina sa de Facebook că primele discuții le-a avut cu aproximativ 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova. „Scopul acestor discuții este să înțelegem care sunt provocările și prioritățile în domeniul […] Articolul Premierul desemnat a început consultările publice privind programul de guvernare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Misiune de evacuare din Fâșia Gaza, încheiată cu succes: Patru persoane au ajuns în siguranță în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Patru cetățeni palestinieni, soți ai unor moldovence, au fost evacuați din Fâșia Gaza și au ajuns în siguranță pe teritoriul Republicii Moldova. Evacuarea a fost posibilă datorită eforturilor diplomatice ale echipei Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău și ale Ambasadelor Republicii Moldova la Tel Aviv și Ankara, în cooperare cu partenerii externi. Potrivit MAE al […] Articolul Misiune de evacuare din Fâșia Gaza, încheiată cu succes: Patru persoane au ajuns în siguranță în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 8 ore
11:50
(FOTO) Explozie la Florești: Două persoane rănite și 51 de locatari evacuați dintr-un bloc afectat # Vocea Basarabiei
Două persoane au ajuns la spital în urma unei explozii produse, în dimineața zilei de 25 octombrie, într-un apartament din orașul Florești. Echipele Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) au intervenit imediat la fața locului, după ce apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:32. Acestea au evacuat 51 de persoane, dintre […] Articolul (FOTO) Explozie la Florești: Două persoane rănite și 51 de locatari evacuați dintr-un bloc afectat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Igor Grosu: Dialogul dintre Chișinău și București, o prioritate pentru noul Parlament al R. Moldova # Vocea Basarabiei
Dialogul permanent dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul Legislativ. Declarația a fost făcută de Igor Grosu, președintele Parlamentului Republicii Moldova după o întrevedere cu Mihai Coteț, vicepreședintele Senatului României, aflat într-o vizită la Chișinău. Părțile au discutat despre proiectele comune din diverse domenii, dar și despre sprijinul pe care România îl poate […] Articolul Igor Grosu: Dialogul dintre Chișinău și București, o prioritate pentru noul Parlament al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 12 ore
09:50
În această dimineață, se înregistrează trafic intens de călători și mijloace de transport la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni, pe direcția de ieșire din Republica Moldova. Poliția de Frontieră informează că se iau măsuri pentru fluidizarea traficului și recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru punctele de traversare Leova, […] Articolul (FOTO) Trafic intens la punctele de trecere a frontierei Leușeni și Sculeni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:50
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, urmează să efectueze duminică o vizită la București. Șefa statului va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, au declarat, pentru Agerpres, oficiali de la Chișinău. Potrivit acestora, în programul Maiei Sandu de duminică este prevăzută și o întrevedere cu președintele Nicușor Dan. Catedrala […] Articolul Maia Sandu, o nouă vizită la București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Acum 24 ore
20:10
Franța va livra Ucrainei noi rachete antiaeriene Aster în „zilele următoare”, precum și avioane de luptă Mirage, a anunțat vineri președintele Emmanuel Macron aliații Ucrainei reuniți în videoconferință. „Vom furniza zilele următoare noi rachete Aster, noi programe de antrenament și noi avioane Mirage”, a declarat el de la Paris, fără a oferi alte detalii, transmite […] Articolul Franța va livra Ucrainei noi rachete Aster și avioane de luptă Mirage apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:50
Atenție la mesajele false: Poliția semnalează noi tentative de fraudă pe internet # Vocea Basarabiei
Inspectoratul General al Poliției informează cetățenii Republicii Moldova că, în ultimele zile, pe adresele electronice ale unor persoane ajung mesaje false, transmise în numele Poliției. Mesajele respective conțin niște pretinse „citații” în care destinatarul este acuzat de comiterea unei infracțiuni. Ulterior, persoanei vizate i se cer date personale, informații confidențiale sau bani, sub pretextul evitării […] Articolul Atenție la mesajele false: Poliția semnalează noi tentative de fraudă pe internet apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:20
Rusia, condamnată de CEDO pentru încălcarea drepturilor a cinci persoane din regiunea transnistreană # Vocea Basarabiei
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Federația Rusă în patru cauze ce vizează cinci locuitori ai regiunii transnistrene. CEDO a constatat detenții ilegale, maltratări și încălcări ale libertății de circulație și de exprimare, obligând Rusia să plătească despăgubiri totale de peste 100 de mii de euro. Avocații asociației Promo-LEX, care au reprezentat persoanele la […] Articolul Rusia, condamnată de CEDO pentru încălcarea drepturilor a cinci persoane din regiunea transnistreană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:00
(FOTO) Un nou record la Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău: 5 milioane de pasageri deserviți # Vocea Basarabiei
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a atins vineri, 24 octombrie, a atins vineri pragul de 5 milioane de pasageri deserviți. Potrivit Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, atingerea pragului de 5 milioane de pasageri în decursul anului 2025 reprezintă un nou record pentru transportul aerian din Republica Moldova. „Performanța este rezultatul investițiilor realizate în ultimii ani […] Articolul (FOTO) Un nou record la Aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău: 5 milioane de pasageri deserviți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Procurorii Ion Pripa, Ina Frunză-Bargan și Victor Muntean vor fi numiți în calitate de adjuncți ai șefului Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan. Candidaturi au fost aprobate astăzi, 24 octombrie, de Consiliul Superior al Procurorilor. „Potrivit hotărârilor, procurorii Ion Pripa, Ina Frunză-Bargan și Victor Muntean urmează să fie numiți în calitate de adjuncți ai procurorului-șef al Procuraturii […] Articolul Aprobat: Procuratura Anticorupție va avea trei noi adjuncți apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ieri
17:40
(VIDEO) Un cetățean străin a încercat să scoată din R. Moldova un pistol fără documente # Vocea Basarabiei
Un cetățean ucrainean este documentat de oamenii legii după ce a fost prins la ieșirea din Republica Moldova cu un pistol și muniții nedeclarate. Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, s-a prezentat la pista de control a postului vamal Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, conducând un automobil de lux. Deși acesta […] Articolul (VIDEO) Un cetățean străin a încercat să scoată din R. Moldova un pistol fără documente apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Veronica Mihailov-Moraru, noul consilier al președintei Maia Sandu în domeniul justiției # Vocea Basarabiei
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat decretul privind numirea Veronică Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției. Aceasta își va începe activitatea în cadrul instituției prezidențiale pe 11 noiembrie 2025. Veronica Mihailov-Moraru este juristă cu o vastă experiență profesională. De-a lungul carierei, a activat în instituții publice și organizații neguvernamentale, contribuind la elaborarea […] Articolul Veronica Mihailov-Moraru, noul consilier al președintei Maia Sandu în domeniul justiției apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:30
Președintele oficiului teritorial Bălți al așa-numitului Bloc „Pobeda” a fost reținut vineri, 24 octombrie, de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI). Potrivit Poliției, reținerea are loc în cadrul unei anchete complexe privind coruperea alegătorilor, finanțarea ilegală a partidelor politice și spălarea banilor. În luna septembrie, ofițerii de investigație au efectuat 46 de percheziții în mai […] Articolul Președintele oficiului teritorial Bălți al Blocului „Pobeda”, reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:00
Ministra în exercițiu a Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a evitat să spună dacă se va regăsi în noul Guvern de la Chișinău, dar a precizat că va continua să pună umărul la reforma justiției. Oficialul a declarat astăzi, în cadrul conferinței de totalizare a activității sale la Ministerul Justiției, că este la final de mandat în […] Articolul Veronica Mihailov-Moraru: „Sunt la final de mandat în Guvernul Recean” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Agenția de Mediu a prelungit din oficiu autorizația Uzinei Metalurgice din Râbnița # Vocea Basarabiei
Agenția de Mediu a prelungit din oficiu autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din Râbnița până pe 20 octombrie 2026, în baza prevederilor Legii privind emisiile industriale. Informația a fost confirmată într-un răspuns oficial oferit de Agenție pentru IPN. Precizările au fost făcute după ce în spațiul public au apărut informații cu privire […] Articolul Agenția de Mediu a prelungit din oficiu autorizația Uzinei Metalurgice din Râbnița apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:00
Sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere din Rusia: Creșteri de prețuri la benzină și motorină în R. Moldova # Vocea Basarabiei
Prețurile la benzină și motorină în Republica Moldova s-au scumpit pentru prima dată în ultima lună, la doar o zi după ce SUA au impus sancțiuni asupra companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), în perioada 25-27 octombrie, prețul pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 […] Articolul Sancțiunile SUA împotriva companiilor petroliere din Rusia: Creșteri de prețuri la benzină și motorină în R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Președintele R. Moldova, distincții de stat pentru mai mulți scriitori și critici literari # Vocea Basarabiei
Mai mulți scriitori și critici literari vor primi distincții de stat în semn de apreciere pentru contribuția lor remarcabilă la dezvoltarea culturii. Un decret în acest a fost semnat vineri, 24 octombrie 2025, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Distincțiile au fost acordate pentru succese remarcabile în activitatea de creație, contribuția la promovarea valorilor culturale și […] Articolul Președintele R. Moldova, distincții de stat pentru mai mulți scriitori și critici literari apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:40
(VIDE0) Captură uriașă de țigări de contrabandă la vama Lipcani: Șase persoane au fost reținute # Vocea Basarabiei
Peste 1,8 milioane de țigări de contrabandă au fost depistate de angajații postului vamal de frontieră Lipcani-Rădăuți-Prut, sub conducerea PCCOCS. Acestea erau ascunse în două autocamioane care, conform actelor, transportau puieți decorativi și urmau să ajungă în București. În urma verificărilor efectuate de inspectorii vamali, în spatele plantelor au fost găsite 59 și, respectiv, 130 […] Articolul (VIDE0) Captură uriașă de țigări de contrabandă la vama Lipcani: Șase persoane au fost reținute apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Igor Grosu, despre componența viitorul Guvern de la Chișinău: „O să vedeți nume interesante” # Vocea Basarabiei
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), a declarat vineri, 24 septembrie, că în viitorul Guvern de la Chișinău se vor regăsi nume interesante. El a precizat că Alexandru Munteanu, candidatul desemnat la funcția de premier al Republicii Moldova își va prezenta în curând echipa și planul de guvernare. „Zic să mai avem un […] Articolul Igor Grosu, despre componența viitorul Guvern de la Chișinău: „O să vedeți nume interesante” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Sergiu Lazarencu, ministrul în exercițiu al Mediului, nu va face parte din noul Guvern al Republicii Moldova. El a anunțat vineri, 23 octombrie, că își va continua activitatea în calitate de deputat în Parlament. Oficialul a subliniat că, în activitatea sa de parlamentar, se va concentra pe trei obiective majore: accelerarea tuturor proiectelor de mediu, […] Articolul Sergiu Lazarencu își încheie mandatul de ministru al Mediului și devine deputat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:10
În urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare, președinta Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. „Îi urez succes în formarea unui Guvern care să obțină încrederea Parlamentului și să îndeplinească cele mai importante așteptări ale cetățenilor: protejarea păcii, pregătirea țării pentru […] Articolul Decret semnat: Alexandru Munteanu, desemnat candidat la funcția de prim-ministru apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a anunțat că 110 elevi și studenți de etnie romă vor beneficia, în anul de studii 2024–2025, de burse de merit în valoare de 1.200 de lei pe lună. Programul are scopul de a încuraja tinerii romi să își continue studiile și să obțină rezultate academice remarcabile. Potrivit ministrului Dan […] Articolul 110 elevi și studenți romi vor primi burse de merit de la Ministerul Educației apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Rusia a returnat Ucrainei 1.000 de trupuri ale soldaților ucraineni căzuți pe front # Vocea Basarabiei
Rusia a predat joi Ucrainei 1.000 de cadavre ale militarilor ucraineni uciși în luptă, a anunțat administrația ucraineană responsabilă de prizonierii de război, citată de AFP și Agerpres. Operațiunea de repatriere, desfășurată cu sprijinul Crucii Roșii Internaționale, face parte dintr-un efort umanitar de recuperare a rămășițelor celor căzuți în război. Potrivit autorităților de la Kiev, […] Articolul Rusia a returnat Ucrainei 1.000 de trupuri ale soldaților ucraineni căzuți pe front apare prima dată în Vocea Basarabiei.
23 octombrie 2025
22:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 23.10.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:30
Articolul ȘTIRI cu Diana Țurcanu, 23.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:50
(VIDEO) PAS îl înaintează oficial pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova # Vocea Basarabiei
Alexandru Munteanu este oficial candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Decizia a fost aprobată astăzi, 23 octombrie, în cadrul Consiliului Politic Național al PAS. „Tocmai s-a terminat ședința Consiliului Politic Național al PAS, unde am propus și a fost votată, unanim, candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de […] Articolul (VIDEO) PAS îl înaintează oficial pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
(FOTO) USMF „Nicolae Testemițanu”, 80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană # Vocea Basarabiei
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a împlinit 80 de ani de activitate academică în domeniul sănătății. Cu această ocazie, instituția a organizat ceremonia aniversară „80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană” pentru a marca realizările remarcabile în domeniul cercetării științifice și formării medicale. Prezentă la eveniment, […] Articolul (FOTO) USMF „Nicolae Testemițanu”, 80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:20
Guvernul României a aprobat, joi, un memorandum privind construirea noului pod rutier peste râul Prut, între localitățile Bumbăta din România și Leova din Republica Moldova. Studiul de fezabilitate pentru podul Bumbăta–Leova se află la o etapă avansată, contractul fiind semnat la 24 februarie, iar ordinul de începere a lucrărilor – emis la 19 martie. Durata […] Articolul Guvernul de la București, undă verde pentru un nou pod rutier peste Prut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Guvernul României, pași spre construcția podului între localitățile Bumbăta – Leova # Vocea Basarabiei
Guvernul României a aprobat, joi, un memorandum privind construirea noului pod rutier peste râul Prut, între localitățile Bumbăta din România și Leova din Republica Moldova. Studiul de fezabilitate pentru podul Bumbăta–Leova se află la o etapă avansată, contractul fiind semnat la 24 februarie, iar ordinul de începere a lucrărilor – emis la 19 martie. Durata […] Articolul Guvernul României, pași spre construcția podului între localitățile Bumbăta – Leova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:50
Angajați și foști angajați de la Penitenciarul nr.17 din Rezina și de la Administrația Națională a Penitenciarelor au fost vizați în perchezițiile de azi în ancheta cu privire la aplicarea legii amnistiei. Informații în acest sens au fost confirmate pentru IPN de Procuratura Anticorupție. Sursele PA au adăugat că sunt „inclusiv alte persoane tangențiale”. Menționăm […] Articolul Noi detalii în dosarul de corupție privind amnistierea condamnaților pe viață apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:10
Ministrul Energiei de la Chișinău: Nu există riscul ca R. Moldova să rămână fără combustibil # Vocea Basarabiei
Nu există riscul ca Republica Moldova să rămână fără combustibil în urma sancțiunilor impuse de SUA companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a explicat, în cadrul unei conferințe de presă, că Republica Moldova importă majoritatea produselor petroliere din România. „Anunțul privind sancțiunile […] Articolul Ministrul Energiei de la Chișinău: Nu există riscul ca R. Moldova să rămână fără combustibil apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Blocul Alternativa își va decide poziția față de noul Guvern după consultările cu premierul desemnat # Vocea Basarabiei
Fracțiunea Blocului Alternativa va lua o decizie despre susținerea viitorului Guvern doar după consultările directe cu prim-ministrul desemnat. Declarația a fost făcută de conducerea fracțiunii după întrevederea cu președinta Maia Sandu, în contextul desemnării candidatului la șefia executivului. La întrevedere a fost prezent președintele Gaik Vartanean și vicepreședinta Olga Ursu. „Vom decide după ce vom […] Articolul Blocul Alternativa își va decide poziția față de noul Guvern după consultările cu premierul desemnat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Când va decide Blocul „Alternativa” dacă va susține sau nu noul Guvern de la Chișinău # Vocea Basarabiei
Fracțiunea Blocului „Alternativa” va lua o decizie despre susținerea viitorului Guvern doar după consultările directe cu prim-ministrul desemnat. Declarația a fost făcută de conducerea fracțiunii după întrevederea cu președinta Maia Sandu, în contextul desemnării candidatului la șefia executivului. La întrevedere a fost prezent președintele Gaik Vartanean și vicepreședinta Olga Ursu. „Vom decide după ce vom […] Articolul Când va decide Blocul „Alternativa” dacă va susține sau nu noul Guvern de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Administrația Lukoil-Moldova a fost chemată la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, după ce Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni în privința companiei petroliere rusești. ANRE, împreună cu alte autorități de stat, analizează modul de aplicare și efectele sancțiunilor impuse companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și potențialul impact al acestora asupra pieței […] Articolul ANRE convoacă Lukoil-Moldova după sancțiunile impuse de SUA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:20
Adrian Băluțel a anunțat că pleacă din funcția de șef al Cabinetului președintelui Republicii Moldova și va activa în calitate de deputat în noul Parlament. El a subliniat, prin intermediul unei postări publicate pe Facebook, că 31 octombrie va fi ultima zi de activitate în calitate de șef de cabinet al președintei Maia Sandu. „789 […] Articolul Adrian Băluțel pleacă din funcția de șef al Cabinetului președintelui R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:50
Renato Usatîi propune formarea unui guvern bazat pe competență, nu pe criterii politice # Vocea Basarabiei
În cadrul consultărilor de la Președinție pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, liderul Partidului politic Partidul Nostru, Renato Usatîi, a îndemnat la crearea unui guvern profesionist, care să includă reprezentanți ai mai multor partide, inclusiv extraparlamentare. Renato Usatîi a declarat, după întrevederea cu Maia Sandu, că fracțiunea sa nu a înaintat un candidat propriu, […] Articolul Renato Usatîi propune formarea unui guvern bazat pe competență, nu pe criterii politice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:20
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a anunțat că nu va participa la consultările convocate de președintele Maia Sandu privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. Formațiunea condusă de Vladimir Voronin susține, prin intermediul unui comunicat, că astfel de consultări sunt impuse de cerințele legislației”, dar ar fi denaturate „atât în ceea ce privește forma, cât […] Articolul Partidul Comuniștilor refuză să participe la consultările cu Maia Sandu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:40
După vizita șefului SIS la Comrat, Adunarea Populară anunță un grup de lucru cu Parlamentul # Vocea Basarabiei
Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, a efectuată astăzi o vizită la Comrat. În urma acesteia, Adunarea Populară a Găgăuziei a anunțat crearea unui grup de lucru pentru asigurarea funcționalității regiunii. Deocamdată nu se știe dacă aceste evenimente sunt legate între ele, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia. Dimineață, reprezentanții SIS, în frunte cu […] Articolul După vizita șefului SIS la Comrat, Adunarea Populară anunță un grup de lucru cu Parlamentul apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:20
Percheziții în mai multe localități din R. Moldova într-un dosar de corupție legat de amnistierea condamnaților pe viață # Vocea Basarabiei
Oamenii legii au efectuat percheziții în această dimineață în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de amnistiere a mai multor condamnați la închisoare pe viață. Acțiunile au fost coordonate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și […] Articolul Percheziții în mai multe localități din R. Moldova într-un dosar de corupție legat de amnistierea condamnaților pe viață apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
(VIDEO) Droguri în valoare de peste 4 milioane de lei, descoperite la Strășeni: Un bărbat, reținut # Vocea Basarabiei
Un bărbat din satul Romănești, raionul Strășeni, a fost reținut după ce la domiciliul său au fost descoperite două sere special amenajate pentru cultivarea plantelor de cannabis. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au mai găsit droguri de tip hidropon, precum și plante verzi și uscate de cânepă. Potrivit Poliției, masa vegetală ridicată, în faza de […] Articolul (VIDEO) Droguri în valoare de peste 4 milioane de lei, descoperite la Strășeni: Un bărbat, reținut apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Președintele României, la Bruxelles: Vom discuta despre aderarea R. Moldova la UE # Vocea Basarabiei
Demararea procesului de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană este unul dintre subiectele care urmează a fi discutate astăzi, în cadrul reuniunii Consiliului European. Declarații în acest sens au făcute de Nicușor Dan, președintele României, Șeful statului român a subliniat, în declarațiile de presă susținute înaintea participării la reuniunea Consiliului European, că se va discuta și […] Articolul Președintele României, la Bruxelles: Vom discuta despre aderarea R. Moldova la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:50
Câți deputați debutanți și câți veterani cu multiple mandate sunt în noul Parlament de la Chișinău # Vocea Basarabiei
47 dintre cei 101 deputați din noul Parlament de la Chișinău sunt la primul mandat. De asemenea, 43 de parlamentari sunt la al doilea sau al treilea mandat, alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori. Astfel, din numărul total de deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, 22 sunt […] Articolul Câți deputați debutanți și câți veterani cu multiple mandate sunt în noul Parlament de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:30
Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, fiind suspectat de trafic de influență. Potrivit datelor preliminare, acesta ar fi pretins și primit bani de la o persoană aflată într-o procedură de executare, susținând că poate influența un executor judecătoresc pentru […] Articolul Prins în flagrant în timp ce lua mită. Un bărbat din Chișinău, reținut de CNA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Departamentul Trezoreriei al SUA a anunțat miercuri impunerea unor sancțiuni împotriva marilor companii petroliere ale Rusiei, Lukoil și Rosneft, ca răspuns la „lipsa de angajament serios” a Kremlinului față de un proces de pace menit să pună capăt războiului din Ucraina. Măsurile au scopul de a spori presiunea asupra sectorului energetic rus și de a […] Articolul SUA impun sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere din Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Departamentul Trezoreriei al SUA a anunțat miercuri impunerea unor sancțiuni împotriva marilor companii petroliere ale Rusiei, Lukoil și Rosneft, ca răspuns la „lipsa de angajament serios” a Kremlinului față de un proces de pace menit să pună capăt războiului din Ucraina. Măsurile au scopul de a spori presiunea asupra sectorului energetic rus și de a […] Articolul SUA impune sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere din Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:40
Uniunea Europeană a aprobat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, ca răspuns la invazia militară a acesteia în Ucraina. Noile măsuri includ, printre altele, interdicția importului de gaz natural lichefiat provenit din Rusia. Înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate al Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că noul pachet […] Articolul UE a aprobat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:30
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6-7 noiembrie, a anunțat președintele legislativului Republicii Moldova, Igor Grosu. Vizita oficialei europene este considerată un moment important pentru relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, iar principalul subiect al discuțiilor va fi deschiderea negocierilor de aderare. „Roberta Metsola pe 6-7 […] Articolul Roberta Metsola va efectua o vizită oficială la Chișinău pe 6-7 noiembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.