Nicușor Dan: Timpii de așteptare s-au înjumătățit în vămile dintre România și R. Moldova

11:30

Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, fiind suspectat de trafic de influență. Potrivit datelor preliminare, acesta ar fi pretins și primit bani de la o persoană aflată într-o procedură de executare, susținând că poate influența un executor judecătoresc pentru