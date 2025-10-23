(VIDEO) PAS îl înaintează oficial pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova

11:50

47 dintre cei 101 deputați din noul Parlament de la Chișinău sunt la primul mandat. De asemenea, 43 de parlamentari sunt la al doilea sau al treilea mandat, alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori. Astfel, din numărul total de deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate", 22 sunt […]