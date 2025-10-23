ȘTIRI cu Diana Țurcanu, 23.10.2025, ora 17:00
Vocea Basarabiei, 23 octombrie 2025 22:30
ȘTIRI cu Diana Țurcanu, 23.10.2025, ora 17:00
ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 23.10.2025, ora 19:00
ȘTIRI cu Diana Țurcanu, 23.10.2025, ora 17:00
(VIDEO) PAS îl înaintează oficial pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova
Alexandru Munteanu este oficial candidatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Decizia a fost aprobată astăzi, 23 octombrie, în cadrul Consiliului Politic Național al PAS. „Tocmai s-a terminat ședința Consiliului Politic Național al PAS, unde am propus și a fost votată, unanim, candidatura lui Alexandru Munteanu pentru funcția de […]
(FOTO) USMF „Nicolae Testemițanu", 80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" din Republica Moldova a împlinit 80 de ani de activitate academică în domeniul sănătății. Cu această ocazie, instituția a organizat ceremonia aniversară „80 de ani de viziune, identitate și excelență europeană" pentru a marca realizările remarcabile în domeniul cercetării științifice și formării medicale. Prezentă la eveniment, […]
Guvernul României a aprobat, joi, un memorandum privind construirea noului pod rutier peste râul Prut, între localitățile Bumbăta din România și Leova din Republica Moldova. Studiul de fezabilitate pentru podul Bumbăta–Leova se află la o etapă avansată, contractul fiind semnat la 24 februarie, iar ordinul de începere a lucrărilor – emis la 19 martie. Durata […]
Guvernul României, pași spre construcția podului între localitățile Bumbăta – Leova
Guvernul României a aprobat, joi, un memorandum privind construirea noului pod rutier peste râul Prut, între localitățile Bumbăta din România și Leova din Republica Moldova. Studiul de fezabilitate pentru podul Bumbăta–Leova se află la o etapă avansată, contractul fiind semnat la 24 februarie, iar ordinul de începere a lucrărilor – emis la 19 martie. Durata […]
Angajați și foști angajați de la Penitenciarul nr.17 din Rezina și de la Administrația Națională a Penitenciarelor au fost vizați în perchezițiile de azi în ancheta cu privire la aplicarea legii amnistiei. Informații în acest sens au fost confirmate pentru IPN de Procuratura Anticorupție. Sursele PA au adăugat că sunt „inclusiv alte persoane tangențiale". Menționăm […]
Ministrul Energiei de la Chișinău: Nu există riscul ca R. Moldova să rămână fără combustibil
Nu există riscul ca Republica Moldova să rămână fără combustibil în urma sancțiunilor impuse de SUA companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil. Declarații în acest sens au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu. Oficialul a explicat, în cadrul unei conferințe de presă, că Republica Moldova importă majoritatea produselor petroliere din România. „Anunțul privind sancțiunile […]
Blocul Alternativa își va decide poziția față de noul Guvern după consultările cu premierul desemnat
Fracțiunea Blocului Alternativa va lua o decizie despre susținerea viitorului Guvern doar după consultările directe cu prim-ministrul desemnat. Declarația a fost făcută de conducerea fracțiunii după întrevederea cu președinta Maia Sandu, în contextul desemnării candidatului la șefia executivului. La întrevedere a fost prezent președintele Gaik Vartanean și vicepreședinta Olga Ursu. „Vom decide după ce vom […]
Când va decide Blocul „Alternativa" dacă va susține sau nu noul Guvern de la Chișinău
Fracțiunea Blocului „Alternativa" va lua o decizie despre susținerea viitorului Guvern doar după consultările directe cu prim-ministrul desemnat. Declarația a fost făcută de conducerea fracțiunii după întrevederea cu președinta Maia Sandu, în contextul desemnării candidatului la șefia executivului. La întrevedere a fost prezent președintele Gaik Vartanean și vicepreședinta Olga Ursu. „Vom decide după ce vom […]
Administrația Lukoil-Moldova a fost chemată la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, după ce Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni în privința companiei petroliere rusești. ANRE, împreună cu alte autorități de stat, analizează modul de aplicare și efectele sancțiunilor impuse companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil, precum și potențialul impact al acestora asupra pieței […]
Adrian Băluțel a anunțat că pleacă din funcția de șef al Cabinetului președintelui Republicii Moldova și va activa în calitate de deputat în noul Parlament. El a subliniat, prin intermediul unei postări publicate pe Facebook, că 31 octombrie va fi ultima zi de activitate în calitate de șef de cabinet al președintei Maia Sandu. „789 […]
Renato Usatîi propune formarea unui guvern bazat pe competență, nu pe criterii politice
În cadrul consultărilor de la Președinție pentru desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, liderul Partidului politic Partidul Nostru, Renato Usatîi, a îndemnat la crearea unui guvern profesionist, care să includă reprezentanți ai mai multor partide, inclusiv extraparlamentare. Renato Usatîi a declarat, după întrevederea cu Maia Sandu, că fracțiunea sa nu a înaintat un candidat propriu, […]
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova (PCRM) a anunțat că nu va participa la consultările convocate de președintele Maia Sandu privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. Formațiunea condusă de Vladimir Voronin susține, prin intermediul unui comunicat, că astfel de consultări sunt impuse de cerințele legislației", dar ar fi denaturate „atât în ceea ce privește forma, cât […]
După vizita șefului SIS la Comrat, Adunarea Populară anunță un grup de lucru cu Parlamentul
Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteața, a efectuată astăzi o vizită la Comrat. În urma acesteia, Adunarea Populară a Găgăuziei a anunțat crearea unui grup de lucru pentru asigurarea funcționalității regiunii. Deocamdată nu se știe dacă aceste evenimente sunt legate între ele, transmite corespondentul IPN din Găgăuzia. Dimineață, reprezentanții SIS, în frunte cu […]
Percheziții în mai multe localități din R. Moldova într-un dosar de corupție legat de amnistierea condamnaților pe viață
Oamenii legii au efectuat percheziții în această dimineață în cadrul unei cauze penale ce vizează posibile fapte de corupere activă și pasivă ale unor persoane implicate în procesul de amnistiere a mai multor condamnați la închisoare pe viață. Acțiunile au fost coordonate de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu procurorii Procuraturii Anticorupție (PA) și […]
(VIDEO) Droguri în valoare de peste 4 milioane de lei, descoperite la Strășeni: Un bărbat, reținut
Un bărbat din satul Romănești, raionul Strășeni, a fost reținut după ce la domiciliul său au fost descoperite două sere special amenajate pentru cultivarea plantelor de cannabis. În cadrul perchezițiilor, oamenii legii au mai găsit droguri de tip hidropon, precum și plante verzi și uscate de cânepă. Potrivit Poliției, masa vegetală ridicată, în faza de […]
Președintele României, la Bruxelles: Vom discuta despre aderarea R. Moldova la UE
Demararea procesului de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană este unul dintre subiectele care urmează a fi discutate astăzi, în cadrul reuniunii Consiliului European. Declarații în acest sens au făcute de Nicușor Dan, președintele României, Șeful statului român a subliniat, în declarațiile de presă susținute înaintea participării la reuniunea Consiliului European, că se va discuta și […]
Câți deputați debutanți și câți veterani cu multiple mandate sunt în noul Parlament de la Chișinău
47 dintre cei 101 deputați din noul Parlament de la Chișinău sunt la primul mandat. De asemenea, 43 de parlamentari sunt la al doilea sau al treilea mandat, alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori. Astfel, din numărul total de deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate", 22 sunt […]
Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, fiind suspectat de trafic de influență. Potrivit datelor preliminare, acesta ar fi pretins și primit bani de la o persoană aflată într-o procedură de executare, susținând că poate influența un executor judecătoresc pentru […]
Departamentul Trezoreriei al SUA a anunțat miercuri impunerea unor sancțiuni împotriva marilor companii petroliere ale Rusiei, Lukoil și Rosneft, ca răspuns la „lipsa de angajament serios" a Kremlinului față de un proces de pace menit să pună capăt războiului din Ucraina. Măsurile au scopul de a spori presiunea asupra sectorului energetic rus și de a […]
Uniunea Europeană a aprobat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, ca răspuns la invazia militară a acesteia în Ucraina. Noile măsuri includ, printre altele, interdicția importului de gaz natural lichefiat provenit din Rusia. Înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate al Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că noul pachet […]
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6-7 noiembrie, a anunțat președintele legislativului Republicii Moldova, Igor Grosu. Vizita oficialei europene este considerată un moment important pentru relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, iar principalul subiect al discuțiilor va fi deschiderea negocierilor de aderare. „Roberta Metsola pe 6-7 […]
Vinurile Moldovei triumfă la Montréal: 46 de medalii la competiția Sélections Mondiales des Vins 2025 # Vocea Basarabiei
Republica Moldova continuă să își consolideze reputația internațională în domeniul vinificației. La ediția din acest an a competiției Sélections Mondiales des Vins 2025, desfășurată la Montréal – cel mai mare concurs de vinuri din America de Nord – vinurile moldovenești au obținut 46 de medalii, devenind una dintre cele mai premiate țări ale competiției, transmite […] Articolul Vinurile Moldovei triumfă la Montréal: 46 de medalii la competiția Sélections Mondiales des Vins 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 22.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 22.10.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Banca Mondială, grant de aproape 8 milioane dolari pentru restaurarea ecosistemelor râului Nistru # Vocea Basarabiei
Banca Mondială a aprobat un grant de 7,9 milioane de dolari pentru Republica Moldova, destinat finanțării proiectului RE-MAP – o inițiativă de restaurare a ecosistemelor și prevenire a poluării acvatice. Proiectul, susținut prin Fondul Global de Mediu, vizează aplicarea unor practici durabile în bazinul râului Nistru, o zonă de importanță ecologică și socio-economică majoră pentru […] Articolul Banca Mondială, grant de aproape 8 milioane dolari pentru restaurarea ecosistemelor râului Nistru apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Valeriu Chiveri, a anunțat miercuri, 22 octombrie, că își încheie mandatul. El a subliniat, prin intermediul unei postări publicate pe Facebook, că a fost o onoare să reprezinte Republica Moldova în Ucraina, „Se încheie o etapă deosebită din viața mea. A fost o onoare să reprezint Republica Moldova și să-mi […] Articolul Valeriu Chiveri își încheie mandatul de ambasador al R. Moldova în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Plenul Parlamentului European a votat astăzi un amendament la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, care prevede o creștere cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate regiunii Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut de europarlamentarul Siegfried Mureșan, co-autor al amendamentului. „Considerăm această majorare necesară pentru a […] Articolul Republica Moldova ar putea beneficia de fonduri europene suplimentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și cu Alteța Sa Regală, Principele Radu, aflați într-o vizită la Chișinău. Părțile au trecut în revistă proiectele Casei Regale a României din Republica Moldova, în special în domeniile educației, stimulării investițiilor și promovării aderării la Uniunea Europeană. Maia […] Articolul Președinta R. Moldova și Custodele Coroanei Române, o nouă întâlnire la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru al R. Moldova # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. Conform unui anunț oficial, consultările vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinția Republicii Moldova. Programul consultărilor:Joi, 23 octombrie:– 13:00 – Partidul Politic „Democrația Acasă”– 14:00 – Partidul Politic „Partidul Nostru”– 15:00 – […] Articolul Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), este noul președinte al Parlamentului de la Chișinău. Candidatura lui Grosu a fost susținută de 55 de deputați. În timp ce pentru Alexandr Stoianoglo, candidat propus de Blocul „Alternativa”, au votat 32 de deputați. Știre în curs de actualizare… Articolul Igor Grosu, ales în funcția de președinte al Parlamentului de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ioana Nicolaie la „Realitatea românească”: despre poezie, citit și puterea de a transforma lumea prin literatură # Vocea Basarabiei
Invitata unei noi ediții a emisiunii „Realitatea românească” este una dintre cele mai apreciate voci ale literaturii contemporane românești – Ioana Nicolaie. Prozatoare și poetă, autoare a șase romane, cinci volume de versuri și unsprezece cărți pentru copii, ea se numără printre scriitorii care și-au transformat universul interior într-o punte de legătură între cititor, emoție […] Articolul Ioana Nicolaie la „Realitatea românească”: despre poezie, citit și puterea de a transforma lumea prin literatură apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Igor Grosu, în plenul Parlamentului de la Chișinău: „Ne angajăm să semnăm Tratatul de aderare la UE până în 2028” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova își propune să semneze Tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028. Declarația a fost făcută de Igor Grosu, candidatul PAS la funcția de președinte al noului Parlament de la Chișinău. El a subliniat, într-un discurs susținut în fața deputaților înainte de alegerea președintelui Parlamentului, că votul de la scrutinul din […] Articolul Igor Grosu, în plenul Parlamentului de la Chișinău: „Ne angajăm să semnăm Tratatul de aderare la UE până în 2028” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova, medalii de argint și bronz la Campionatul Mondial de Lupte U-23 # Vocea Basarabiei
Luptătorii de stil greco-roman au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Mondial U-23 desfășurat la Novi Sad (Serbia). Astfel, Vitalie Eriomenco a devenit vicecampion mondial la categoria de 63 kg, obținând medalia de argint după o finală disputată cu azerul Ziya Babashov, scor 6-3. Pe parcursul competiției, luptătorul din Republica Moldova a înregistrat patru victorii și […] Articolul Republica Moldova, medalii de argint și bronz la Campionatul Mondial de Lupte U-23 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Siegfried Mureșan: Parlamentul European, pregătit să sprijine deputații de la Chișinău în procesul de aderare la UE # Vocea Basarabiei
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a urat succes noului Parlament al Republicii, subliniind că Legislativul European va continua să ofere sprijin în procesul de aderare la Uniunea Europeană. El a mai precizat că este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când există o majoritate absolută pro-europeană pentru două mandate consecutive ale Parlamentului. „Parlamentul Republicii Moldova a […] Articolul Siegfried Mureșan: Parlamentul European, pregătit să sprijine deputații de la Chișinău în procesul de aderare la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele României, Nicușor Dan, a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler pentru Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat miercuri, 22 octombrie 2025. Distincția a fost acordată cu prilejul aniversării a 105 ani de la fondarea Societății scriitorilor români din Basarabia, predecesoare a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. „În semn […] Articolul Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, decorată de președintele României apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ambasadoarea UE la Chișinău a transmis un mesaj de felicitare pentru noii parlamentari ai R. Moldova # Vocea Basarabiei
Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, a participat astăzi la ședința solemnă de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova. Ulterior, aceasta a transmis un mesaj de felicitare pe rețele sociale pentru noii parlamentari de la Chișinău. „Am fost onorată să reprezint Uniunea Europeană la sesiunea solemnă de deschidere a celei de-a XII-a legislaturi […] Articolul Ambasadoarea UE la Chișinău a transmis un mesaj de felicitare pentru noii parlamentari ai R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Cinci bărbați din Bălți și Ungheni, reținuți pentru comiterea unui furt de proporții # Vocea Basarabiei
Cinci bărbați din Bălți și Ungheni au fost reținuți de polițiști, fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile. Infracțiunea a fost săvârșită la sfârșitul lunii august în localitatea Zagarancea din raionul Ungheni. Atunci, mai multe persoane necunoscute au pătruns în locuința unei femei de 61 de ani și au furat 490.000 de lei […] Articolul (VIDEO) Cinci bărbați din Bălți și Ungheni, reținuți pentru comiterea unui furt de proporții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Șase fracțiuni au fost constituite astăzi, 22 octombrie, în noul Parlament de la Chișinău, după ce reprezentanții Blocului electoral „Patriotic” au decis să meargă separat. Astfel, fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate are 55 de deputați și deține majoritatea parlamentară. Aceasta va fi condusă de Doina Gherman, președinta Fracțiunii PAS. În calitate de vicepreședinți au fost […] Articolul Noul Parlament de la Chișinău va avea șase fracțiuni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Maia Sandu, în plenul Parlamentului: Pacea este bunul nostru cel mai de preț. Avem datoria de a o proteja # Vocea Basarabiei
„Ne aflăm la un început de drum – într-un Parlament nou-ales, căruia cetățenii i-au încredințat soarta țării pentru următorii patru ani dar, mai presus de orice, i-au încredințat misiunea de a păstra pacea în Republica Moldova”. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în plenul Parlamentului de la Chișinău. Șefa statului a […] Articolul (VIDEO) Maia Sandu, în plenul Parlamentului: Pacea este bunul nostru cel mai de preț. Avem datoria de a o proteja apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Monica Babuc: „Rolul României în parcursul european al Republicii Moldova este uriaș” # Vocea Basarabiei
Monica Babuc, directoarea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău, a subliniat, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei, importanța crucială a României în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Potrivit acesteia, numărul celor care sprijină ideea unirii Republicii Moldova cu România variază, întrucât, la etapa actuală, cel mai important obiectiv strategic […] Articolul Monica Babuc: „Rolul României în parcursul european al Republicii Moldova este uriaș” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Deputații aleși în urma alegerilor din 28 septembrie s-au întrunit astăzi, 22 octombrie, în prima ședință plenară, marcând astfel constituirea oficială a Parlamentului de legislatura a XII-a. Ședința a fost deschisă de decanul supleant de vârstă, socialista Zinaida Greceanîi, care a declarat că astăzi este un moment solemn, care marchează începutul unei legislaturi, „un moment […] Articolul (VIDEO) Noul Parlament al Republicii Moldova a fost constituit apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Eveniment istoric la USM: Lansarea cărții „Slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române din Oltenia sub regim comunist (1944–1989)” # Vocea Basarabiei
Universitatea de Stat din Moldova va găzdui mâine, 22 octombrie, lansarea volumului „Slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române din Oltenia sub regim comunist (1944–1989)”, semnat de Ionuț I. Enache și apărut la Editura Lexon-Prim, scrie deschide.md Evenimentul va fi moderat de decanul Facultății de Istorie și Filosofie a USM, Igor Bercu. Cartea va fi prezentată de […] Articolul Eveniment istoric la USM: Lansarea cărții „Slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române din Oltenia sub regim comunist (1944–1989)” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Poliția din Sîngerei a fost sesizată aseară, în jurul orei 22:00, despre producerea unui accident rutier pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că impactul s-a produs între un Volkswagen și un VAZ, care se deplasau din direcții opuse. În urma coliziunii frontale, șoferul automobilului VAZ, […] Articolul Accident grav, la Sângerei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comisia Europeană lansează Forumul Extinderii UE: Republica Moldova, invitată să participe la prima ediție de la Bruxelles # Vocea Basarabiei
Comisia Europeană va organiza, pe 18 noiembrie 2025, la Bruxelles, prima ediție a Forumul Extinderii Uniunii Europene, un eveniment de amploare dedicat viitorului procesului de lărgire al Uniunii. La forum vor participa lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate, experți și tineri din întreaga Europă, potrivit unui comunicat al Executivului european. Scopul reuniunii este de a […] Articolul Comisia Europeană lansează Forumul Extinderii UE: Republica Moldova, invitată să participe la prima ediție de la Bruxelles apare prima dată în Vocea Basarabiei.
