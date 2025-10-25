Misiune de evacuare din Fâșia Gaza, încheiată cu succes: Patru persoane au ajuns în siguranță în R. Moldova

17:40

Un cetățean ucrainean este documentat de oamenii legii după ce a fost prins la ieșirea din Republica Moldova cu un pistol și muniții nedeclarate. Bărbatul, în vârstă de 46 de ani, s-a prezentat la pista de control a postului vamal Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, conducând un automobil de lux. Deși acesta […]