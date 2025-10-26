Maia Sandu a participat la București la slujba de sfințire a Catedralei Naționale. Șefa statului va avea o întrevedere cu Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului (FOTO)

20:20

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Federația Rusă în patru cauze ce vizează cinci locuitori ai regiunii transnistrene. CEDO a constatat detenții ilegale, maltratări și încălcări ale libertății de circulație și de exprimare, obligând Rusia să plătească despăgubiri totale de peste 100 de mii de euro. Avocații asociației Promo-LEX, care au reprezentat persoanele la CEDO, precizează că este vorba despre cauzele Ilcenco, Vardiașvili, Ahmetșin și Mustea.