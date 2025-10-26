Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I reafirmă apartenența canonică a Mitropoliei Basarabiei la Patriarhia Română

11:40

Peste 20 de state care sprijină Ucraina s-au angajat, la Londra, la summitul Coaliției pentru Voință, să „scoată petrolul și gazele rusești de pe piața globală”, ca parte a eforturilor de a-l presa pe președintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului, relatează BBC. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat și el la Londra, a declarat că „presiunea asupra Rusiei este singura cale de a opri luptele”.