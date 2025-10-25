Când va fi făcută publică lista noilor miniștri. Precizările lui Igor Grosu
Radio Chisinau, 25 octombrie 2025 11:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că lista noii echipe guvernamentale va fi făcută publică la începutul săptămânii viitoare. Potrivit lui, premierul desemnat, Alexandru Munteanu, își finalizează discuțiile cu potențialii membri ai cabinetului de miniștri. Liderul PAS a precizat că mulți membri ai actualului Guvern își vor păstra funcțiile, dar vor fi și nume noi, transmite IPN.
• • •
Acum 15 minute
11:40
Aliații Ucrainei au decis „să scoată gazele rusești de pe piața globală”. „E singura cale de a-l opri pe Putin” # Radio Chisinau
Peste 20 de state care sprijină Ucraina s-au angajat, la Londra, la summitul Coaliției pentru Voință, să „scoată petrolul și gazele rusești de pe piața globală”, ca parte a eforturilor de a-l presa pe președintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului, relatează BBC. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat și el la Londra, a declarat că „presiunea asupra Rusiei este singura cale de a opri luptele”.
Acum o oră
11:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că lista noii echipe guvernamentale va fi făcută publică la începutul săptămânii viitoare. Potrivit lui, premierul desemnat, Alexandru Munteanu, își finalizează discuțiile cu potențialii membri ai cabinetului de miniștri. Liderul PAS a precizat că mulți membri ai actualului Guvern își vor păstra funcțiile, dar vor fi și nume noi, transmite IPN.
10:55
VIDEO | Atac cu rachete balistice asupra Kievului. Incendii mari în mai multe districte, cel puțin opt oameni răniți # Radio Chisinau
Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite în noaptea de vineri spre sâmbătă de atacuri cu rachete balistice lansate de ruși. Mai multe incendii au izbucnit în urma atacului, iar cel puțin opt oameni au fost răniți, au anunțat autoritățile locale ucrainene, relatează Kyiv Independent.
Acum 2 ore
10:40
Maia Sandu pleacă la București. Șefa statului va participa la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
10:05
Două cutremure cu magnitudinea de peste 4 grade s-au produs în această dimineață, în România # Radio Chisinau
Două cutremure s-au produs pe teritoriul României, sâmbătă dimineață, 25 octombrie. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismele au avut loc la mai puțin de o oră distanță.
Acum 4 ore
09:45
Poliția de Frontieră informează că la această oră în PTF Leușeni și PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din R. Moldova.
09:25
METEO | Ploi și vânt puternic, prognozate pentru acest weekend. Ce temperaturi se vor înregistra # Radio Chisinau
Pentru acest weekend meteorologii prognozează ploi și vânt puternic, care va bate cu intensificări de până la 15-18 metri pe secundă.
09:05
La 25 octombrie, în fiecare an, este marcată Ziua Armatei Române. La 25 octombrie 1944, după lupte grele purtate de militarii corpului Armata a 4-a Română, în cooperare cu unitățile sovietice, erau eliberate orașele Carei și Satu Mare, ultimele localități de pe teritoriul național rămase sub ocupația hitleristo-horthystă, eveniment care a încununat astfel lupta și jertfa zecilor de mii de combatanți pentru eliberarea Ardealului, luptă începută în Carpații Orientali, în noaptea de 23/24 august 1944. Astfel s-a eliberat întreg teritoriul de 44.492 km pătrați ocupat prin „Dictatul de la Viena”, refăcându-se în partea de vest adevăratele hotare de stat ale României.
Acum 24 ore
21:05
Primele două clustere teritoriale au parcurs toate etapele procesului de amalgamare voluntară, potrivit Raportului intermediar privind consolidarea autorităților publice locale, publicat de Cancelaria de Stat. Este vorba despre clusterul Leova, Sîrma, Sărata-Răzeși, Tochile-Răducani și clusterul Călinești, Chetriș, Hîncești
20:45
Banca Națională a anunțat noul cuantum pentru contribuțiile la fondul de rezoluției, care va constitui 116,98 milioane lei și va avea nivelul țintă de 3% din suma depozitelor garantate pentru anul viitor, transmite IPN.
20:20
Rusia, condamnată de CEDO pentru încălcarea drepturilor a cinci persoane din stânga Nistrului # Radio Chisinau
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Federația Rusă în patru cauze ce vizează cinci locuitori ai regiunii transnistrene. CEDO a constatat detenții ilegale, maltratări și încălcări ale libertății de circulație și de exprimare, obligând Rusia să plătească despăgubiri totale de peste 100 de mii de euro. Avocații asociației Promo-LEX, care au reprezentat persoanele la CEDO, precizează că este vorba despre cauzele Ilcenco, Vardiașvili, Ahmetșin și Mustea.
19:55
Maia Sandu va participa la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale de la București # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, au declarat, oficiali de la Chișinău pentru Agerpres.
19:35
„Cumpărături de control” – noua metodată de verificare furnizorilor de servicii financiare intră în vigoare de sâmbătă # Radio Chisinau
Comisia Națională a Pieței Financiare va putea verifica direct cum respectă furnizorii de servicii financiare drepturile clienților, prin metoda numită „cumpărături de control”. Prevederea intră în vigoare de sâmbătă, 25 octombrie, și, potrivit CNPF, are menirea de a apăra mai eficient consumatorii și de a spori responsabilitatea băncilor, societăților de asigurări și a altor instituții financiare, transmite IPN.
19:25
Dor de izvor | Virginia Moraru: „Mă frământă dorul de a cânta publicului, de a fi în scenă, de a fi invitată să cânt în spectacole” (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
18:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru acest sfârșit de săptămână ploi și vânt puternic, care va bate cu intensificări de până la 15-18 metri pe secundă.
18:30
Comisia Europeană acuză Meta și TikTok că nu respectă regulile Uniunii Europene privind moderarea conținutului # Radio Chisinau
Un raport preliminar publicat vineri de Comisia Europeană consemnează că platformele online Facebook, Instagram și TikTok încalcă reglementările UE, ceea ce ar putea fi penalizat cu amenzi foarte mari, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres.
18:10
Elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale au ieșit astăzi în vacanța de toamnă, care va dura nouă zile. Copiii urmează să revină la lecții luni, 3 noiembrie.
17:50
Igor Grosu: Republica Moldova nu va fi afectată de sancțiunile impuse unor companii petroliere rusești # Radio Chisinau
Republica Moldova nu se va confrunta cu probleme de aprovizionare cu combustibil, chiar și în contextul sancțiunilor internaționale aplicate unor companii mari rusești. Asigurarea vine din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care a declarat că autoritățile au luat măsuri pentru a preveni orice impact asupra pieței energetice, comunică MOLDPRES.
17:35
Un nou record pentru transportul aerian din Republica Moldova: 5 milioane de pasageri deserviți la aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău # Radio Chisinau
Republica Moldova a înregistrat un nou record pentru transportul aerian, fiind vorba despre atingerea cifrei de 5 milioane de pasageri deserviți în decursul anului 2025 la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău.
17:05
Monument ridicat la Tălăiești în memoria militarilor căzuți în luptele pentru eliberarea Basarabiei. Cristian-Leon Țurcanu: „Să acționăm în spirit colectiv pentru binele și propășirea neamului românesc” (GALERIE FOTO) # Radio Chisinau
O parcelă de onoare din Cimitirul de Onoare din Tălăiești, raionul Hâncești, dedicată militarilor căzuți în luptele pentru eliberarea Basarabiei în al Doilea Război Mondial, a fost inaugurată și sfințită astăzi, 24 octombrie, după ce a fost restaurată de statul român prin Oficiul Național pentru Cultul Eroilor. Evenimentul, organizat cu o zi înainte de Ziua Armatei Române, a onorat memoria a 29 de militari, marcând eforturile României de a conserva monumentele istorice și memoria celor căzuți în război, transmite Radio Chișinău.
16:45
Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind numirea ministrei Justiției în exercițiu, Veronica Mihailov-Moraru, în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției.
16:25
Șeful oficiului Bălți al așa-zisului bloc „Pobeda”, reținut într-un dosar de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală și spălare de bani. Riscă până la 15 ani de închisoare # Radio Chisinau
Președintele oficiului teritorial Bălți al așa-zisului bloc „Pobeda” a fost reținut astăzi în cadrul unui dosar de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare debanilor. Până în prezent, acesta s-ar fi ascuns în regiunea transnistreană, de unde coordona activitatea grupului criminal.
16:05
Trei adjuncți noi la Procuratura Anticorupție. De cine va fi asistat Marcel Dumbrăvan # Radio Chisinau
Procurorii Ion Pripa, Ina Frunză-Bargan și Victor Muntean vor fi numiți în calitate de adjuncți ai șefului de la Procuratura Anticorupție, Marcel Dumbrăvan, ale căror candidaturi au fost aprobate astăzi, 24 octombrie, de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).
15:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat optimizarea produsului de capacitate „Ruta 1” pe conducta Transbalcanică, ce semnifică o reducere cu 50% la tarifele de transport a gazelor, ca urmare a demersului comun înaintat de operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale din Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina.
15:30
Curtea de Apel Chișinău i-a dat câștig de cauză lui Anatol Șalaru în procesul cu George Simion # Radio Chisinau
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, anunță că liderul AUR din România, George Simion, a pierdut un nou proces cu el, ce viza acuzațiile privind colaborarea cu Rusia.
15:05
Șeful Senatului român, Mircea Abrudean, în discuții cu Igor Grosu: „Am transmis întreg sprijinul României pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova” # Radio Chisinau
România va continua să ofere întreg sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Asigurările au fost date de președintele Senatului României, Mircea Abrudean, într-o convorbire la telefon cu Igor Grosu, pe care l-a felicitat cu ocazia realegerii în funcția de președinte al Parlamentului de la Chișinău.
14:45
Uniunea Europeană ar putea renunța la schimbarea orei. Decizia depinde de acordul și consensul guvernelor # Radio Chisinau
Guvernul Spaniei propune Uniunii Europene să renunțe la schimbarea orei. Astfel este readusă în discuție problema abordată în anul 2018 în Parlamentul European. Negociatorul-șef din legislativul comunitar, social-democrat suedez Johan Danielsson, a aprobat subiectul, cu precizarea că astăzi nu mai au sens toate motivele istorice pentru schimbările sezoniere de oră, transmite IPN.
14:30
Scăderea prețurilor la carburanți, întreruptă de noile sancțiuni SUA împotriva Federației Ruse. Cât vor costa benzina și motorina în weekend # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora.
14:30
Experți: Viitorul Guvern trebuie să impulsioneze dezvoltarea economică și să aducă investiții în Republica Moldova # Radio Chisinau
Relansarea economică, atragerea investițiilor și continuarea reformelor, inclusiv celei a justiției și teritorial-administrative, trebuie să fie prioritățile viitorului prim-ministru, pentru a accelera parcursul Republicii Moldova către integrarea europeană, subliniază analiștii politici. Ei avertizează că aceste obiective vor fi dificil de realizat în contextul tensiunilor regionale și că politicile economice trebuie să se reflecte direct în creșterea nivelului de trai al cetățenilor, transmite Radio Chișinău.
14:10
34 de ani de când Ucraina a renunțat la armele nucleare pentru pace și garanții de securitate: ce s-ar întâmpla dacă s-ar reînarma # Radio Chisinau
Acum 34 de ani, Ucraina a făcut o alegere istorică — a renunțat la armele nucleare, deși avea al treilea arsenal ca putere din lume. Atunci, acest pas a fost perceput ca un simbol al păcii și al încrederii în garanțiile internaționale. Astăzi, după ani de agresiune din partea Rusiei, se pune din ce în ce mai des întrebarea: nu a fost această renunțare prea costisitoare? Publicația Focus a analizat dacă Ucraina este într-adevăr capabilă să-și refacă potențialul nuclear, ce este necesar pentru aceasta și ce consecințe ar putea avea pentru stat.
13:55
Agenția de Mediu a prelungit din oficiu autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din Râbnița până pe 20 octombrie 2026, în baza prevederilor Legii privind emisiile industriale. Informația a fost confirmată într-un răspuns oficial oferit de Agenție pentru IPN.
13:35
VIDEO | Contrabandă cu aproape 1,9 milioane de țigarete, deconspirată la postul vamal Lipcani – Rădăuți-Prut. Sașe persoane au fost reținute (FOTO) # Radio Chisinau
Ofițerii Serviciului Vamal, sub coordonarea PCCOCS, au destructurat o schemă de contrabandă cu 1.890.000 de țigarete, descoperită la postul vamal Lipcani – Rădăuți-Prut.
13:15
Vladimir Bolea: CFM plătește salariile lunar, dar mai rămân restanțe pentru patru luni # Radio Chisinau
Angajații de la Calea Ferată din Moldova primesc în prezent salariile lunar, însă întreprinderea de stat mai are datorii pentru patru luni din cele nouă restante anterior. Vicepremierul în exercițiu și ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a declarat că situația s-a ameliorat datorită creșterii încasărilor companiei, transmite IPN.
13:05
Mihai Popșoi a prezentat bilanțul activității la MAE: „R. Moldova are astăzi mai mulți prieteni ca niciodată. Este un stat respectat și ferm angajat pe calea integrării europene” # Radio Chisinau
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a susținut astăzi o conferință de presă în care a prezentat principalele realizări și inițiative promovate de la preluarea mandatului. În cadrul conferinței, diplomatul a oferit o retrospectivă a activității diplomatice pe plan bilateral și multilateral, cu accent pe cooperarea cu Uniunea Europeană și partenerii strategici internaționali.
12:40
Zelenski merge la Londra pentru o reuniune a „Coaliției de voință”. Starmer: „Trebuie să intensificăm presiunea asupra Rusiei” # Radio Chisinau
Vineri, Marea Britanie a cerut adoptarea unor măsuri împotriva Rusiei pentru a consolida poziția Ucrainei înaintea oricăror viitoare negocieri de pace, în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski merge la Londra pentru discuții cu aliații cheie, relatează Reuters.
12:20
Peste 280 de judecători, procurori și membrii ai societății civile au fost supuși procesului de verificare a integrității, în cadrul reformei justiției, potrivit bilanțului prezentat de ministra în exercițiu, Veronica Mihailov-Moraru. Din totalul celor 287 de persoane evaluate, 103 au promovat testul de integritate, 93 nu l-au trecut, iar 91 s-au retras sau au demisionat înainte de încheierea procedurii, transmite IPN.
12:00
Scăderea prețurilor la carburanți, întrerupt de noile sancțiuni SUA împotriva Federației Ruse. Cât vor costa benzina și motorina în weekend # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) informează că trendul descendent al prețurilor la produsele petroliere principale, care a continuat aproape patru săptămâni consecutiv, a fost întrerupt de impunerea unor noi sancțiuni economice majore de către Statele Unite împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft, Lukoil și a subsidiarelor acestora.
Ieri
11:45
Banca Națională a Moldovei (BNM), în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 74/2020 privind modul de calcul și de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară, a calculat și a informat băncile licențiate care vor fi cuantumurile, tranșele, termenele-limită și forma de plată a contribuțiilor acestora la fondul de rezoluție bancară, ce urmează să fie plătite pe parcursul anului 2026.
11:30
Maia Sandu a decorat mai mulți scriitori și critici literari pentru contribuția la cultura națională # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat vineri, 24 octombrie 2025, Decretul privind conferirea distincțiilor de stat mai multor personalități marcante din domeniul literaturii, în semn de recunoștință pentru contribuția lor la dezvoltarea culturii naționale.
11:10
Anca Dragu a discutat cu ambasadoarea Franței la Chișinău despre stabilitatea financiară, integrarea europeană și parteneriatul strategic cu banca franceză # Radio Chisinau
Guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadoarea Republicii Franceze în Republica Moldova, Dominique Waag, însoțită de Nicolas Sejour, șeful Serviciului Economic Regional pentru Europa de Sud-Est, și alți reprezentanți ai misiunii economice și financiare din cadrul reprezentanțelor diplomatice franceze în Republica Moldova, Grecia și România.
10:50
Maia Sandu a semnat decretul prin care l-a desemnat pe Alexandru Munteanu candidat la funcția de premier # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind desemnarea lui Alexandru Munteanu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, în urma consultărilor cu fracțiunile parlamentare.
10:30
Alexandrin Guțu a cucerit al treilea titlu mondial consecutiv la lupte greco-romane U-23 # Radio Chisinau
Sportivul moldovean Alexandrin Guțu a cucerit medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte U-23, care se desfășoară la Novi Sad, Serbia.
10:15
Ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat că își va continua activitatea în calitate de deputat # Radio Chisinau
Ministrul în exercițiu al Mediului, Sergiu Lazarencu, a anunțat astăzi că își va continua activitatea în calitate de deputat în Parlament, urmând ca din această postură să promoveze prioritățile în domeniul protecției mediului, informează MOLDPRES.
09:55
Lituania anunță că două avioane rusești i-au încălcat spațiul aerian: „Incidentul arată încă o dată că Rusia se comportă ca un stat terorist” # Radio Chisinau
Lituania a spus că două avioane militare rusești au intrat joi în spațiul său aerian timp de aproximativ 18 secunde, ceea ce a determinat o reacție a forțelor aeriene ale NATO din această țară baltică, care l-a convocat pe principalul diplomat de la Vilnius al Rusiei, care a negat incidentul, potrivit Reuters.
09:35
Hotărârea privind alegerea Președintelui Parlamentului a fost publicată în Monitorul Oficial # Radio Chisinau
Hotărârea Parlamentului privind alegerea lui Igor Grosu în funcția de președinte al Parlamentului a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Documentul confirmă rezultatele votului din 22 octombrie 2025, prin care deputații au ales noua conducere a Legislativului, comunică MOLDPRES.
09:20
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 24 octombrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 82 de bani. Dolarul american este cotat la 17 lei și 11 bani.
09:05
Consiliul European felicită R. Moldova pentru progresele pe calea integrării europene. Cristina Gherasimov: „Un semn că ușile UE sunt larg deschise pentru țara noastră” # Radio Chisinau
Consiliul European a felicitat autoritățile Republicii Moldova pentru angajamentul ferm și pentru măsurile eficiente adoptate în vederea protejării integrității procesului electoral recent, subliniind faptul că alegerile s-au desfășurat liber și corect, în pofida activităților hibride desfășurate de Rusia pentru a submina instituțiile democratice ale țării.
08:45
PAS a decis să-i propună președintei Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova (Video) # Radio Chisinau
Consiliul Politic al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), întrunit ieri în ședință, a decis să-i propună președintei Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova. Propunerea va fi înaintată la consultările cu șefa statului ale fracțiunii majoritare din Parlament, care vor avea loc astăzi, a menționat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor GrosU.
08:40
PAS a decis să-i propună președintei Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova # Radio Chisinau
Consiliul Politic al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), întrunit ieri în ședință, a decis să-i propună președintei Maia Sandu candidatura lui Alexandru Munteanu la funcția de prim-ministru al R. Moldova. Propunerea va fi înaintată la consultările cu șefa statului ale fracțiunii majoritare din Parlament, care vor avea loc astăzi, a menționat președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu.
08:25
Casa Albă nu exclude un nou summit cu Putin, dar subliniază că Trump dorește „acțiuni, nu vorbe” # Radio Chisinau
Casa Albă a asigurat joi că un nou summit între președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin nu este exclus, dar a atenționat că Trump „dorește să vadă acțiuni, nu doar vorbe” din partea lui Putin pentru o încetare a focului în Ucraina, relatează agențiile Reuters și EFE.
