VIDEO | Atac aerian asupra Kievului pentru a doua noapte la rând: Cel puțin trei morți și 29 de răniți
Radio Chisinau, 26 octombrie 2025 09:45
Rusia a lansat un atac cu drone asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, ucigând cel puțin trei persoane și rănind cel puțin 29, dintre care șapte copii, în atacuri asupra clădirilor rezidențiale din oraș, a anunțat Serviciul de Urgență al Ucrainei, citat de Kyiv Independent.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
10:15
LIVE | Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Mii de oameni au venit pentru a asista la inaugurare. Maia Sandu, prezentă la slujbă # Radio Chisinau
Catedrala Națională din București, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, este sfințită, astăzi, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. Evenimentul este prezentat drept unul al „desăvârșirii spirituale” a edificiului și marchează finalizarea picturii mozaicate și a lucrărilor majore la interior, după mai bine de 15 ani de șantier.
Acum 15 minute
10:10
Frontiera de stat, traversată de aproape 80 de mii de ori în ultimele 24 de ore. Zeci de străini nu au fost lăsați să intre în R. Moldova # Radio Chisinau
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 78 940 traversări.
Acum o oră
09:45
VIDEO | Atac aerian asupra Kievului pentru a doua noapte la rând: Cel puțin trei morți și 29 de răniți # Radio Chisinau
Rusia a lansat un atac cu drone asupra Kievului în noaptea de sâmbătă spre duminică, ucigând cel puțin trei persoane și rănind cel puțin 29, dintre care șapte copii, în atacuri asupra clădirilor rezidențiale din oraș, a anunțat Serviciul de Urgență al Ucrainei, citat de Kyiv Independent.
Acum 2 ore
09:15
Reglementarea rețelelor sociale este una din prioritățile PAS în noul parlament, susține Igor Grosu # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, susține că Republica Moldova are nevoie urgentă de reglementări clare pentru spațiul informațional, astfel încât să poată fi combătute eficient campaniile de dezinformare, fără a afecta libertatea de exprimare. În acest sens, reglementarea rețelelor sociale este una din prioritățile PAS în noul parlament. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni la postul de televiziune Rlive, transmite MOLDPRES.
08:55
LIVE | Catedrala Națională, în ziua sfințirii: Slujba a început, mii de persoane sunt deja lângă lacaș. Patriarhul Daniel și Patriarhul Bartolomeu sfințesc azi catedrala, după 15 ani de construcție # Radio Chisinau
Catedrala Națională, cunoscută și sub numele de Catedrala Mântuirii Neamului, este sfințită, astăzi, 26 octombrie, în prezența Patriarhului Ecumenic Bartolomeu I și a Patriarhului României Daniel. Evenimentul este prezentat drept unul al „desăvârșirii spirituale” a edificiului și marchează finalizarea picturii mozaicate și a lucrărilor majore la interior, după mai bine de 15 ani de șantier.
Acum 24 ore
18:25
Când timpul se schimbă: cum ne afectează ora de iarnă și de ce Europa nu se hotărăște să o oprească # Radio Chisinau
În fiecare toamnă, aproape ca un ritual, europenii își mută ceasurile înapoi cu o oră. Duminică, la ora 4 dimineața, Republica Moldova va reveni la ora oficială de iarnă, gestul mecanic care transformă brusc diminețile în luminoase și serile în întunecate. Pentru unii, schimbarea trece neobservată. Pentru alții, e un mic haos: somn fragmentat, nervozitate, o senzație de oboseală greu de explicat.
18:00
Războiul întunecat al Moscovei: 770 de rachete balistice și peste 50 de rachete Kinzhal lansate asupra Ucrainei în 2025 # Radio Chisinau
Zelensky afirmă că Rusia a lansat 770 de rachete balistice în acest an, în timp ce Budanov avertizează că Putin urmărește o „întrerupere totală a energiei electrice” pentru a exercita presiune asupra celor mai vulnerabili cetățeni ai Ucrainei.
17:35
Aproximativ 550 de familii, care au în întreținere doi copii minori și membri vârstnici de peste 63 de ani, vor primi vouchere în valoare de 6 000 de lei pentru achiziționarea de electrocasnice eficiente energetic, în cadrul unei noi sesiuni a Programului EcoVoucher, ce se desfășoară până pe 9 noiembrie, transmite IPN.
17:15
Ce faci dacă documentele de călătorie au fost deteriorate. Poliția de Frontieră explică # Radio Chisinau
Poliția de Frontieră informează cetățenii că documentele de călătorie deteriorate – fie că au fost spălate, murdărite cu cariocă, rupte, tăiate sau „personalizate” artistic de copii – nu pot fi utilizate pentru traversarea frontierei de stat, fiind considerate nevalabile.
16:50
Dezvăluire: Administrația Trump a pregătit un arsenal de sancțiuni cu care să lovească zonele cheie ale economiei Rusiei. Dar, mai întâi, așteaptă ceva de la europeni # Radio Chisinau
Administrația Donald Trump a pregătit și alte sancțiuni cu care ar putea lovi domenii esențiale ale economiei rusești dacă Vladimir Putin continuă să amâne oprirea războiului Rusiei din Ucraina, dar vrea ca mai întâi Europa să crească presiunea pe Moscova, au dezvăluit pentru Reuters un oficial american și o altă persoană care cunoaște situația.
16:30
Doar 403 instituții de învățământ din R. Moldova pot primi plăți de la părinți și alți donatori # Radio Chisinau
Părinții și alți donatori pot susține legal procesul educațional doar în 403 instituții de învățământ din țară, care s-au conectat până acum la platforma MPay și pot primi donații prin intermediul acesteia. Colectarea plăților în numerar sau prin alte platforme este ilegală, autoritățile reiterând politica de toleranță zero față de corupția din instituțiile de învățământ, transmite IPN.
16:05
Vârsta medie a deputaților din noul Parlament este de 48 de ani. Câți ani are cel mai tânăr deputat # Radio Chisinau
Vârsta medie a deputaților din Parlamentul de legislatura a XII-a este de 48 de ani. În noua legislatură sunt 12 deputați care au până la 35 de ani. 49 de deputați au vârsta între 36 și 50 de ani, iar alți 31 de parlamentari – între 51 și 62 de ani.
15:45
Ucraina a bombardat și distrus un baraj din Belgorod, acuză Rusia. Risc de inundații, locuitorii din două localități, sfătuiți să evacueze (FOTO) # Radio Chisinau
Guvernatorul regiunii ruse Belgorod, de lângă granița cu Ucraina, a anunțat sâmbătă că forțele ucrainene au lovit un baraj de la un rezervor local, provocând pagube, relatează Reuters.
15:20
Igor Grosu: Marcel Spătari este analizat ca principal candidat la conducerea în Comisiei pentru Integrare Europeană # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a anunțat că Legislativul va institui o nouă structură – Comisia parlamentară pentru Integrare Europeană, care va avea rolul de a coordona procesul legislativ necesar apropierii Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Spicherul a precizat că Marcel Spatari este analizat ca principal candidat la conducerea acestei comisii, transmite MOLDPRES.
14:55
Statele Unite impun sancțiuni împotriva președintelui Columbiei. Reacția lui Gustavo Petro # Radio Chisinau
Departamentul american al Trezoreriei a anunțat, vineri, că impune sancțiuni împotriva președintelui columbian Gustavo Petro, a fiului său, a soției sale și a ministrului de interne Armando Benedetti, acuzându-i că nu fac nimic pentru a limita producția de cocaină din țară.
14:30
Nu uitați să dați ceasurile înapoi. Republica Moldova trece la ora de iarnă în această noapte # Radio Chisinau
În noaptea de sâmbătă spre duminică, 25-26 octombrie, se schimbă ora, iar Republica Moldova trece oficial la ora de iarnă. Ceasul se dă înapoi cu o oră, iar ora 04:00 devine ora 03:00. Duminică, ziua va avea 25 de ore în loc de 24 și va fi cea mai lungă din an.
14:10
Nicușor Dan spune că timpii de așteptare s-au înjumătățit în vămile dintre România și R. Moldova. „Avem însă o problemă” # Radio Chisinau
Președintele Nicușor Dan a declarat că timpii de așteptare în vămile dintre România și Republica Moldova s-au redus la jumătate pe parcursul acestui an, dar că ar trebui rezolvată și problema reducerii timpilor pentru transportul de marfă.
13:50
Expert: Lukoil Moldova nu dispare peste noapte, retragerea nu va provoca deficit de carburanți # Radio Chisinau
Lukoil Moldova nu este singurul jucător de pe piață. Chiar dacă este printre cei mai mari, există și alți importatori de carburanți care ar putea acoperi cota companiei rusești în cazul în care aceasta va fi nevoită să se retragă din Republica Moldova. Comentariul aparține expertului Watchdog.MD, Eugen Muravschi, care infirmă ipotezele privind un posibil deficit de combustibil și o explozie a prețurilor, transmite IPN.
13:25
VIDEO | Ucrainenii anunță că au eliberat o localitate importantă și au ucis 100 de ruși: „Erau în subsoluri, fără apă și mâncare, cu muniție minimă” # Radio Chisinau
Armata ucraineană a anunțat sâmbătă că a eliberat satul Torske, care este important pentru apărarea orașului Liman. Până la 100 de soldați ruși au fost uciși și numeroși alți soldați au fost capturați în timpul asaltului, a afirmat Statul Major al armatei ucrainene pe Telegram.
13:00
Explozie într-un bloc din Florești. Două persoane au fost rănite, iar 51 de locatari au fost evacuați (FOTO) # Radio Chisinau
O explozie s-a produs în această dimineață într-un apartament din orașul Florești. Două persoane au fost rănite, iar 51 de persoane, inclusiv 11 copii, au fost evacuați.
12:40
Alexandru Munteanu a început consultările publice pentru elaborarea programului de guvernare # Radio Chisinau
Candidatul desemnat pentru funcția de prim-ministru al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, anunță că a inițiat consultările publice privind viitorul program de guvernare.
12:20
Igor Grosu, întrevedere cu vicepreședintele Senatului României: Dialogul permanent dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul Legislativ # Radio Chisinau
Dialogul permanent dintre Chișinău și București rămâne o prioritate pentru noul Legislativ, a declarat președintele Parlamentului, Igor Grosu în discuțiile cu vicepreședintele Senatului României, Mihai Coteț.
12:05
Cei patru palestinieni evacuați din Fâșia Gaza au ajuns în siguranță în Republica Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că cei patru palestinieni, soți ai unor moldovence au fost evacuați cu succes din Fâșia Gaza și au ajuns în siguranță pe teritoriul Republicii Moldova.
12:00
Cei patru palestinieni evacuați din Fâșia Gaza și aduși în siguranță în Republica Moldova (FOTO) # Radio Chisinau
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunță că cei patru palestinieni, soți ai unor moldovence au fost evacuați cu succes din Fâșia Gaza și au ajuns în siguranță pe teritoriul Republicii Moldova.
11:40
Aliații Ucrainei au decis „să scoată gazele rusești de pe piața globală”. „E singura cale de a-l opri pe Putin” # Radio Chisinau
Peste 20 de state care sprijină Ucraina s-au angajat, la Londra, la summitul Coaliției pentru Voință, să „scoată petrolul și gazele rusești de pe piața globală”, ca parte a eforturilor de a-l presa pe președintele rus Vladimir Putin să pună capăt războiului, relatează BBC. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat și el la Londra, a declarat că „presiunea asupra Rusiei este singura cale de a opri luptele”.
11:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că lista noii echipe guvernamentale va fi făcută publică la începutul săptămânii viitoare. Potrivit lui, premierul desemnat, Alexandru Munteanu, își finalizează discuțiile cu potențialii membri ai cabinetului de miniștri. Liderul PAS a precizat că mulți membri ai actualului Guvern își vor păstra funcțiile, dar vor fi și nume noi, transmite IPN.
10:55
VIDEO | Atac cu rachete balistice asupra Kievului. Incendii mari în mai multe districte, cel puțin opt oameni răniți # Radio Chisinau
Mai multe cartiere din Kiev au fost lovite în noaptea de vineri spre sâmbătă de atacuri cu rachete balistice lansate de ruși. Mai multe incendii au izbucnit în urma atacului, iar cel puțin opt oameni au fost răniți, au anunțat autoritățile locale ucrainene, relatează Kyiv Independent.
10:40
Maia Sandu pleacă la București. Șefa statului va participa la ceremonia de sfințire de la Catedrala Mântuirii Neamului # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va efectua duminică, 26 octombrie, o vizită în România. Șefa statului va participa la Slujba de Sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, la invitația Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.
Ieri
10:05
Două cutremure cu magnitudinea de peste 4 grade s-au produs în această dimineață, în România # Radio Chisinau
Două cutremure s-au produs pe teritoriul României, sâmbătă dimineață, 25 octombrie. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, seismele au avut loc la mai puțin de o oră distanță.
09:45
Poliția de Frontieră informează că la această oră în PTF Leușeni și PTF Sculeni se înregistrează trafic majorat de călători și mijloace de transport. Aglomerată este direcția de ieșire din R. Moldova.
09:25
METEO | Ploi și vânt puternic, prognozate pentru acest weekend. Ce temperaturi se vor înregistra # Radio Chisinau
Pentru acest weekend meteorologii prognozează ploi și vânt puternic, care va bate cu intensificări de până la 15-18 metri pe secundă.
09:05
La 25 octombrie, în fiecare an, este marcată Ziua Armatei Române. La 25 octombrie 1944, după lupte grele purtate de militarii corpului Armata a 4-a Română, în cooperare cu unitățile sovietice, erau eliberate orașele Carei și Satu Mare, ultimele localități de pe teritoriul național rămase sub ocupația hitleristo-horthystă, eveniment care a încununat astfel lupta și jertfa zecilor de mii de combatanți pentru eliberarea Ardealului, luptă începută în Carpații Orientali, în noaptea de 23/24 august 1944. Astfel s-a eliberat întreg teritoriul de 44.492 km pătrați ocupat prin „Dictatul de la Viena”, refăcându-se în partea de vest adevăratele hotare de stat ale României.
24 octombrie 2025
21:05
Primele două clustere teritoriale au parcurs toate etapele procesului de amalgamare voluntară, potrivit Raportului intermediar privind consolidarea autorităților publice locale, publicat de Cancelaria de Stat. Este vorba despre clusterul Leova, Sîrma, Sărata-Răzeși, Tochile-Răducani și clusterul Călinești, Chetriș, Hîncești
20:45
Banca Națională a anunțat noul cuantum pentru contribuțiile la fondul de rezoluției, care va constitui 116,98 milioane lei și va avea nivelul țintă de 3% din suma depozitelor garantate pentru anul viitor, transmite IPN.
20:20
Rusia, condamnată de CEDO pentru încălcarea drepturilor a cinci persoane din stânga Nistrului # Radio Chisinau
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a condamnat Federația Rusă în patru cauze ce vizează cinci locuitori ai regiunii transnistrene. CEDO a constatat detenții ilegale, maltratări și încălcări ale libertății de circulație și de exprimare, obligând Rusia să plătească despăgubiri totale de peste 100 de mii de euro. Avocații asociației Promo-LEX, care au reprezentat persoanele la CEDO, precizează că este vorba despre cauzele Ilcenco, Vardiașvili, Ahmetșin și Mustea.
19:55
Maia Sandu va participa la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale de la București # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu va fi prezentă, duminică, la ceremonia de sfințire a picturii Catedralei Naționale din București, au declarat, oficiali de la Chișinău pentru Agerpres.
19:35
„Cumpărături de control” – noua metodată de verificare furnizorilor de servicii financiare intră în vigoare de sâmbătă # Radio Chisinau
Comisia Națională a Pieței Financiare va putea verifica direct cum respectă furnizorii de servicii financiare drepturile clienților, prin metoda numită „cumpărături de control”. Prevederea intră în vigoare de sâmbătă, 25 octombrie, și, potrivit CNPF, are menirea de a apăra mai eficient consumatorii și de a spori responsabilitatea băncilor, societăților de asigurări și a altor instituții financiare, transmite IPN.
19:25
Dor de izvor | Virginia Moraru: „Mă frământă dorul de a cânta publicului, de a fi în scenă, de a fi invitată să cânt în spectacole” (Audio) # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
18:50
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță pentru acest sfârșit de săptămână ploi și vânt puternic, care va bate cu intensificări de până la 15-18 metri pe secundă.
18:30
Comisia Europeană acuză Meta și TikTok că nu respectă regulile Uniunii Europene privind moderarea conținutului # Radio Chisinau
Un raport preliminar publicat vineri de Comisia Europeană consemnează că platformele online Facebook, Instagram și TikTok încalcă reglementările UE, ceea ce ar putea fi penalizat cu amenzi foarte mari, transmite agenția de știri dpa, citată de Agerpres.
18:10
Elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale au ieșit astăzi în vacanța de toamnă, care va dura nouă zile. Copiii urmează să revină la lecții luni, 3 noiembrie.
17:50
Igor Grosu: Republica Moldova nu va fi afectată de sancțiunile impuse unor companii petroliere rusești # Radio Chisinau
Republica Moldova nu se va confrunta cu probleme de aprovizionare cu combustibil, chiar și în contextul sancțiunilor internaționale aplicate unor companii mari rusești. Asigurarea vine din partea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, care a declarat că autoritățile au luat măsuri pentru a preveni orice impact asupra pieței energetice, comunică MOLDPRES.
17:35
Un nou record pentru transportul aerian din Republica Moldova: 5 milioane de pasageri deserviți la aeroportul „Eugen Doga” din Chișinău # Radio Chisinau
Republica Moldova a înregistrat un nou record pentru transportul aerian, fiind vorba despre atingerea cifrei de 5 milioane de pasageri deserviți în decursul anului 2025 la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău.
17:05
Monument ridicat la Tălăiești în memoria militarilor căzuți în luptele pentru eliberarea Basarabiei. Cristian-Leon Țurcanu: „Să acționăm în spirit colectiv pentru binele și propășirea neamului românesc” (GALERIE FOTO) # Radio Chisinau
O parcelă de onoare din Cimitirul de Onoare din Tălăiești, raionul Hâncești, dedicată militarilor căzuți în luptele pentru eliberarea Basarabiei în al Doilea Război Mondial, a fost inaugurată și sfințită astăzi, 24 octombrie, după ce a fost restaurată de statul român prin Oficiul Național pentru Cultul Eroilor. Evenimentul, organizat cu o zi înainte de Ziua Armatei Române, a onorat memoria a 29 de militari, marcând eforturile României de a conserva monumentele istorice și memoria celor căzuți în război, transmite Radio Chișinău.
16:45
Maia Sandu a numit-o pe Veronica Mihailov-Moraru în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a semnat astăzi decretul privind numirea ministrei Justiției în exercițiu, Veronica Mihailov-Moraru, în funcția de consilier prezidențial în domeniul justiției.
16:25
Șeful oficiului Bălți al așa-zisului bloc „Pobeda”, reținut într-un dosar de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală și spălare de bani. Riscă până la 15 ani de închisoare # Radio Chisinau
Președintele oficiului teritorial Bălți al așa-zisului bloc „Pobeda” a fost reținut astăzi în cadrul unui dosar de corupere a alegătorilor, finanțare ilegală a partidelor politice și spălare debanilor. Până în prezent, acesta s-ar fi ascuns în regiunea transnistreană, de unde coordona activitatea grupului criminal.
16:05
Trei adjuncți noi la Procuratura Anticorupție. De cine va fi asistat Marcel Dumbrăvan # Radio Chisinau
Procurorii Ion Pripa, Ina Frunză-Bargan și Victor Muntean vor fi numiți în calitate de adjuncți ai șefului de la Procuratura Anticorupție, Marcel Dumbrăvan, ale căror candidaturi au fost aprobate astăzi, 24 octombrie, de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP).
15:50
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat optimizarea produsului de capacitate „Ruta 1” pe conducta Transbalcanică, ce semnifică o reducere cu 50% la tarifele de transport a gazelor, ca urmare a demersului comun înaintat de operatorii sistemelor de transport al gazelor naturale din Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina.
15:30
Curtea de Apel Chișinău i-a dat câștig de cauză lui Anatol Șalaru în procesul cu George Simion # Radio Chisinau
Fostul ministru al Apărării, Anatol Șalaru, anunță că liderul AUR din România, George Simion, a pierdut un nou proces cu el, ce viza acuzațiile privind colaborarea cu Rusia.
15:05
Șeful Senatului român, Mircea Abrudean, în discuții cu Igor Grosu: „Am transmis întreg sprijinul României pentru continuarea parcursului european al Republicii Moldova” # Radio Chisinau
România va continua să ofere întreg sprijinul pentru parcursul european al Republicii Moldova. Asigurările au fost date de președintele Senatului României, Mircea Abrudean, într-o convorbire la telefon cu Igor Grosu, pe care l-a felicitat cu ocazia realegerii în funcția de președinte al Parlamentului de la Chișinău.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.