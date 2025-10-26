LIVE | Sfințirea Catedralei Mântuirii Neamului. Mii de oameni au venit pentru a asista la inaugurare. Maia Sandu, prezentă la slujbă

17:05

O parcelă de onoare din Cimitirul de Onoare din Tălăiești, raionul Hâncești, dedicată militarilor căzuți în luptele pentru eliberarea Basarabiei în al Doilea Război Mondial, a fost inaugurată și sfințită astăzi, 24 octombrie, după ce a fost restaurată de statul român prin Oficiul Național pentru Cultul Eroilor. Evenimentul, organizat cu o zi înainte de Ziua Armatei Române, a onorat memoria a 29 de militari, marcând eforturile României de a conserva monumentele istorice și memoria celor căzuți în război, transmite Radio Chișinău.