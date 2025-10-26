LIVE | Catedrala Națională, în ziua sfințirii: Slujba a început, mii de persoane sunt deja lângă lacaș. Patriarhul Daniel și Patriarhul Bartolomeu sfințesc azi catedrala, după 15 ani de construcție

09:05

La 25 octombrie, în fiecare an, este marcată Ziua Armatei Române. La 25 octombrie 1944, după lupte grele purtate de militarii corpului Armata a 4-a Română, în cooperare cu unitățile sovietice, erau eliberate orașele Carei și Satu Mare, ultimele localități de pe teritoriul național rămase sub ocupația hitleristo-horthystă, eveniment care a încununat astfel lupta și jertfa zecilor de mii de combatanți pentru eliberarea Ardealului, luptă începută în Carpații Orientali, în noaptea de 23/24 august 1944. Astfel s-a eliberat întreg teritoriul de 44.492 km pătrați ocupat prin „Dictatul de la Viena”, refăcându-se în partea de vest adevăratele hotare de stat ale României.