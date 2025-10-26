Summit istoric în capitala Malaeziei. Thailanda și Cambodgia încheie pacea sub medierea lui Donald Trump
Ziua, 26 octombrie 2025 12:00
Premierii Thailandei și Cambodgiei au semnat duminică un acord extins de încetare a focului, sub privirile președintelui american Donald Trump, în cadrul summitului ASEAN desfășurat în capitala Malaeziei, Kuala Lumpur. Documentul, parafat de Anutin Charnvirakul și Hun Manet, marchează o consolidare a armistițiului încheiat în urmă cu trei luni, după cele mai grave confruntări de
• • •
Acum 30 minute
12:00
Acum o oră
11:40
Corturi pline cu fructe, expoziții și bucate tradiționale la o nouă ediție a Festivalului Național al Mărului de la Soroca # Ziua
Crescătorii de mere, agricultori din R. Moldova și din străinătate, artiști și meșteri populari și-au dat o nouă întâlnire la Soroca, acolo unde azi are loc a 14-a ediție a Festivalului Național al Mărului. În preajma Cetății Soroca au fost amenajate din nou corturi pline cu mere, bucate tradiționale pregătite din aceste fructe, expoziții ale
Acum 2 ore
11:10
Patriarhul Ecumenic de la Constantinopol reafirmă unitatea canonică a Ortodoxiei românești: Basarabia, parte a Bisericii-Mamă # Ziua
Vizita în România a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, din această săptămână, cu prilejul sfințirii picturii Catedralei Naționale, reprezintă nu doar un moment de binecuvântare și comuniune panortodoxă, ci și o reafirmare subtilă a adevărului canonic privind apartenența ecleziastică a spațiului dintre Prut și Nistru. În cuvântul rostit vineri, 24 octombrie, la Catedrala Patriarhală,
10:50
Rusia susține că a încercuit trupele ucrainene la Pokrovsk și Mirnograd. Putin cere „coridoare” pentru predare # Ziua
Statul Major rus i-a raportat președintelui Vladimir Putin că forțele ruse au „finalizat încercuirea" unor unități ale armatei ucrainene în zona Pokrovsk–Mirnograd, afirmând că „31 de batalioane" sunt încercuite, relatează publicația RBC. Șeful Statului Major, Valeri Gherasimov, a susținut în același cadru că peste „70% din Vovceansk" ar fi sub control rusesc. Orașul Kupiansk ar
Acum 4 ore
10:10
Rusia a testat racheta cu propulsie nucleară „Burevestnik”. Subiectul, discutat de Putin și șeful Statului Major, Valeri Gherasimov # Ziua
Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și șeful Armatei Ruse, generalul Valeri Gherasimov, susțin că Rusia a testat racheta cu propulsie nucleară „Burevestnik", cu rază de acțiune nelimitată. Testul ar fi avut loc pe 21 octombrie, atunci când Putin a coordonat un amplu exercițiu al forțelor nucleare. Agențiile ruse, citate de buziday.ro, difuzează imagini de la o
09:10
Un ideal împlinit al tuturor românilor. La București are loc sfințirea Catedralei Naționale, cea mai mare biserică ortodoxă din lume # Ziua
Catedrala Națională, una dintre cele mai mari realizări din istoria modernă a românilor, va fi sfințită azi în cadrul unui șir de evenimente organizate în cea mai mare biserică ortodoxă din lume. De dimineață, în Catedrală a început Sfânta Liturghie, după care, la ora 10.30, va începe și Slujba de sfințire a picturii Catedralei „Mântuirii
08:50
Trei morți și 29 de răniți în urma unui atac cu drone asupra Kievului. Printre victime se numără și șapte copii # Ziua
Cel puțin trei persoane au murit și alte 29 au fost rănite, inclusiv șapte copii, în urma unui atac nocturn cu drone lansat de forțele ruse asupra capitalei Ucrainei, a anunțat Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență. Bombardamentele au zguduit Kievul în jurul orei 2:35. Potrivit autorităților, sistemele de apărare antiaeriană au fost activate
Acum 24 ore
17:50
VIDEO | Lucrările avansează la Podul peste Prut de la Ungheni. Pe ambele maluri sunt puse bazele viitorilor piloni și se fac planșeele de beton # Ziua
Lucrările avansează la Podul peste Prut de la Ungheni, primul pod la nivel de autostradă între România și Republica Moldova. Pe șantierele de pe ambele maluri sunt puse bazele viitorilor piloni ce vor susține construcția și se lucrează asupra planșeelor de beton. Secretarul de stat al Ministerului Infrastructurii de la București, Irinel Ionel Scrioșteanu, a
17:20
O colecție valoroasă de bijuterii din Luvru, transferată în seifurile Băncii Centrale a Franței, acolo unde se află și renumitele carnete ale lui da Vinci # Ziua
La aproape o săptămână de la jaful de la Muzeul Luvru din Paris, o parte din valoroasa colecție de bijuterii a instituției a fost transferată la Banca Centrală a Franței din motive de securitate. Bijuteriile au fost transportate sub escorta poliției în seifurile din apropiere ale Băncii Centrale, potrivit postului de radio RTL, citat de
16:50
ATITUDINI | Victor Nichituș: Integrarea europeană nu se face prin decret, nici prin entuziasm, ci prin consens politic și societal # Ziua
Integrarea europeană nu se face prin decret, nici prin entuziasm de partid. Se face prin consens, politic și societal. Miza politică a acestor zile nu este învestirea Cabinetului condus de Alexandru Munteanu, Partidul Acțiune și Solidaritate are suficiente voturi pentru a realiza singur această învestire. Adevărata miză ține de necesitatea modificării Constiuției Republicii Moldova. Constituția
16:20
Barajul unui lac de acumulare din Belgorod, atacat de forțele ucrainene. Există risc de inundații a mai multor localități # Ziua
Forțele ucrainene au atacat cu trei rachete Himars barajul unui lacul de acumulare din orașul rusesc Belgorod, aflat la frontieră cu Ucraina. Guvernatorul regiunii, Veaceslav Gladkov a avertizat asupra riscului de inundare a zeci de case în cazul ruperii barajului, motiv pentru care autoritățile regionale au început evacuarea din zona cu posibil risc de inundații. Infrastructura
15:40
PAS revine la inițiativa de a reglementa rețelele de socializare. Igor Grosu spune că a avut deja unele discuții cu șefa Consiliului Audiovizualului # Ziua
Partidul de la putere anunță că a revenit, după alegerile parlamentare, la subiectul legat de reglementarea rețelelor de socializare. Liderul PAS, Igor Grosu, spune că după încheierea campaniei electorale a abordat deja câteva aspecte cu Liliana Vițu, președintele Consiliului Audiovizualului. „Trebuie să avem niște reglementări pentru acest spațiu informațional. Noi ne adresăm sau avem niște așteptări
14:50
Românii îi aduc azi un omagiu regelui Mihai I. Se împlinesc 104 ani de la nașterea ultimului monarh al României, cel care a fost suveran al țării în două rânduri. Regele Mihai I s-a născut la 25 octombrie 1921, la Sinaia. A fost fiul Regelui Carol al II-lea și al Reginei-Mamă Elena și primul principe
14:30
Ministerul de Externe anunță că a încheiat o nouă operațiune de evacuare a patru palestinieni din Fîșia Gaza. Este vorba de patru bărbați, soți ai unor moldovence, care au fost evacuați din zona afectată și au ajuns în siguranță pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit MAE, operațiunea de evacuare a fost realizată în strânsă cooperare cu
13:50
Premierul desemnat își pregătește programul. Alexandru Munteanu s-a întâlnit cu oamenii de afaceri # Ziua
Premierul desemnat, economistul Alexandru Munteanu, a anunțat că a început consultările publice, având prima discuție cu aproximativ 100 de reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova. „Scopul acestor discuții este să înțelegem care sunt provocările și prioritățile în domeniul economic, pentru ca viitorul program de guvernare să fie construit pe soluții reale și în
13:20
Toți românii marchează azi, 25 octombrie, Ziua Armatei Naționale. Cu acest prilej, Ministerul Apărării din România organizează sâmbătă o serie de ceremonii militare și religioase dedicate eroilor neamului și celor care poartă astăzi uniforma militară. La București vor avea loc sâmbătă, între orele 08:00 și 16:00, mai multe ceremonii militare și religioase dedicate eroilor neamului. Manifestările se vor
12:50
Republica Moldova se pregătește să treacă, la noapte, la ora de iarnă. Ceasul va fi dat cu o oră înapoi, astfel că ora 04:00 va deveni ora 03:00, iar ultima zi de duminică din luna octombrie va fi cea mai lungă din acest an, având 25 de ore. Specialiștii atrag atenția asupra unor efecte negative pe care
Ieri
12:20
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că lista noii echipe guvernamentale va fi făcută publică la începutul săptămânii viitoare. Potrivit lui, premierul desemnat, Alexandru Munteanu, își finalizează discuțiile cu potențialii membri ai cabinetului de miniștri. Liderul PAS a precizat că mulți membri ai actualului Guvern își vor păstra funcțiile, dar vor fi și nume noi,
12:00
ATITUDINI | George Damian: „Boierii minții”, în disprețul lor superior față de „mahalaua ineptă”, își cam dau seama că au rămas singuri # Ziua
Mihnea Măruță spune că avem nevoie de o nouă identitate națională pentru secolul XXI, care ar trebui să fie așaaa, căldicică, să fie ceva cu Europa, dar și românii, sunt și ei puțin eroi prin Europa – nu mult! – dar și ei pe acolo. Adică mă-nțelegi, să nu fie cu protocronism, să fie o
11:30
Apartament distrus de o explozie la Florești. Proprietarul locuinței a suferit arsuri, iar 51 de locatari au fost evacuați # Ziua
Un apartament dintr-un bloc din orașul Florești a fost distrus în urma unei deflagrații, care, cel mai probabil, a fost provocată de o scurgere de gaz sau din cauza centralei defecte. La fața locului au intervenit de urgență echipaje ale IGSU și specialiștii de la „Gaz Florești". În urma exploziei, proprietarul locuinței, în vârstă de
11:00
VIDEO | Tragedie cu doi morți pe o șosea din județul Suceava. Un camion a derapat de pe drum și a spulberat o mașină de pe sens opus # Ziua
Un accident teribil a avut loc vineri seara pe un drum național dintre Suceava și Iași. Doi bărbați au murit, după ce mașina în care se aflau a fost spulberată de un camion care a derapat de pe șoseaua umedă. Accidentul a avut loc între satele Cristești, județul Iași, și Drăgușeni, județul Suceava. O cameră
10:10
Episcopia de Bălți a Mitropoliei Basarabiei a adus, printr-un nou gest de solidaritate, bucurie în 70 de familii nevoiașe din satul Egorovca, raionul Fălești. PS Antonie, episcopul de Bălţi, însoţit de protoiereul Andrian Agapi, a făcut o vizită în satul Egorovca, Fălești. Clericii au dus în dar pentru 70 de familii cu venituri modeste pachete cu
09:40
Un accident le-a dat peste cap planul unor ucraineni de a ajunge ilegal în R. Moldova. Mașina acestora s-a răsturnat lângă frontieră # Ziua
Șapte ucraineni au încercat să ajungă în regiunea transnistreană prin traversarea ilegală a frontierei moldo-ucrainene cu o mașină. Planurile acestora au fost date peste cap de grănicerii ucraineni, care au descoperit automobilul care se deplasa în direcția graniței cu Republica Moldova. Incidentul a avut loc în preajma unei localități de frontieră din raionul Razdelnaia din
09:10
Nouă răniți în Kiev după un atac nocturn cu rachete balistice. În două sectoare au loc incendii puternice # Ziua
În dimineața de sâmbătă, forțele ruse au lansat un nou atac cu rachete balistice asupra Kievului. În oraș s-a auzit o serie de explozii puternice, în urma cărora au izbucnit incendii în sectoarele Darnița și Desna. Autoritățile anunță despre nouă răniți, dintre care trei au fost transportați la spital. „Conform informațiilor preliminare, în urma atacului
24 octombrie 2025
18:10
„Țară agricolă” fără agricultură. Exporturile scad continuu, iar balanța comercială agricolă a ajuns la un deficit uriaș # Ziua
Republica Moldova se confruntă cu un declin îngrijorător al sectorului agricol și agroalimentar, iar balanța comercială cu producție agricolă devine negativă a doua oară în istoria țării, constată economistul Veaceslav Ioniță, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul", transmite IPN. Expertul precizează că în trimestrul al doilea al acestui an, producția agricolă totală
17:50
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a fost avansat în gradul special de general-locotenent, iar adjunctul acestuia, Alexandru Savca, în gradul de general-maior. Un decret în acest sens a fost semnat de președintele Maia Sandu. Decretul privind acordarea gradelor speciale directorului CNA și adjunctului său a fost semnat pe 24 octombrie 2025.
17:40
Noul premier al Japoniei reafirmă importanţa relaţiilor cu Washingtonul. Sanae Takaichi se va întâlni cu Donald Trump săptămâna viitoare # Ziua
Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat vineri, în primul său discurs de politică generală rostit în Parlament, că guvernul său va accelera semnificativ consolidarea capacităților de apărare și va finaliza mai devreme actualizarea strategiei naționale de securitate, în contextul tensiunilor tot mai mari cu China, Coreea de Nord și Rusia. Takaichi, care a
17:40
PSD România în R. Moldova și-a desemnat delegații care vor participa la Congresul de la București, din 7 noiembrie # Ziua
Reprezentanții PSD România în Republica Moldova s-au reunit astăzi la Chișinău, pentru a decide asupra participării la Congresul social-democraților români, care va avea loc în 7 noiembrie, la București. De asemenea, ei au stabilit poziția pe care o va avea organizația locală în legătură cu deciziile care urmează a fi luate de către forul suprem
17:10
Angajații CFM au început să primească salariile lunar, dar întreprinderea mai are să le achite restanțe pentru patru luni # Ziua
Angajații de la Calea Ferată din Moldova primesc în prezent salariile lunar, însă întreprinderea de stat mai are datorii pentru patru luni din cele nouă restante anterior. Vicepremierul în exercițiu și ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a declarat că situația s-a ameliorat datorită creșterii încasărilor companiei. „Odată cu creșterea încasărilor căilor feroviare,
16:40
Veronica Mihailov-
16:30
Vizită surpriză la Washington. Emisarul economic al Rusiei a ajuns în SUA, la doar două zile după ce Trump a impus sancțiuni Moscovei # Ziua
După virajul brusc al președintelui american Donald Trump, care în această săptămână a impus sancțiuni împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil și a „amânat” summitul cu Vladimir Putin programat la Budapesta, Kremlinul a trimis de urgență la Washington unul dintre cei mai influenți emisari ai săi. Potrivit CNN, șeful Fondului Rus de Investiții Directe […] Articolul Vizită surpriză la Washington. Emisarul economic al Rusiei a ajuns în SUA, la doar două zile după ce Trump a impus sancțiuni Moscovei apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat candidaturile a trei adjuncți ai șefului Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan. Este vorba despre procurorii Ion Pripa, Ina Frunză-Bargan și Victor Muntean. Potrivit CSP, toți cei trei candidați au activat anterior în cadrul Procuraturii Anticorupție, „acumulând experiența necesară pentru funcțiile date”. În conformitate cu normele legale, adjunctul procurorului-șef al procuraturii […] Articolul Șeful Procuraturii Anticorupție are trei adjuncți noi. Candidaturile, aprobate de CSP apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri încetarea imediată a tuturor negocierilor comerciale cu Canada, după difuzarea unui spot publicitar anti-tarife finanțat de guvernul provinciei canadiene Ontario. Reclama, difuzată pe canalele americane de televiziune, cita un fragment dintr-un discurs al fostului președinte Ronald Reagan, simbol al conservatorismului american, în care acesta avertiza că taxele […] Articolul Deranjat de un spot publicitar, Trump anunţă că pune capăt negocierilor comerciale cu Canada apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, susține ideea evaluării integrității avocaților. Potrivit lui, această profesie are nevoie de „o analiză internă onestă”. „Acum doi ani, nimeni nu credea că evaluarea judecătorilor și procurorilor poate fi realizată. Și totuși, am demonstrat că se poate. Acum este momentul ca și avocații să aibă o discuție sinceră […] Articolul Igor Grosu insistă și el pe evaluarea avocaților: „Breasla are nevoie de curățare” apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
O explozie puternică a avut loc vineri la gara din orașul Ovruci, situat în nordul regiunii Jitomir, Ucraina. Potrivit presei ucrainene, patru persoane au murit și alte 12 au fost rănite. Printre victime se află o angajată a Serviciului de Grăniceri al Ucrainei și trei femei cu vârste de 29, 58 și 82 de ani. […] Articolul Atac cu grenadă la o gară din regiunea Jitomir, Ucraina. Patru morți și 12 răniți apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Politico: „Catastrofă pentru Lukoil”. Trump face ceea ce Bruxelles-ul n-a reușit – elimină petrolul rusesc din Europa # Ziua
Președintele american Donald Trump a anunțat un nou pachet de sancțiuni „majore” împotriva companiilor petroliere Lukoil și Rosneft, marcând prima rundă de măsuri economice impuse Moscovei de la începutul mandatului său. Decizia, menită să lovească veniturile de război ale Kremlinului, are însă efecte directe asupra operațiunilor Lukoil din Europa, inclusiv în România, notează Politico. Potrivit […] Articolul Politico: „Catastrofă pentru Lukoil”. Trump face ceea ce Bruxelles-ul n-a reușit – elimină petrolul rusesc din Europa apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Agenția de Mediu a prelungit din oficiu autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică din Râbnița până pe 20 octombrie 2026, în baza prevederilor Legii privind emisiile industriale. Informația a fost confirmată într-un răspuns oficial oferit de Agenție pentru IPN. Precizările au fost făcute după ce în spațiul public au apărut informații cu privire la reluarea […] Articolul Agenția de Mediu a prelungit din oficiu autorizația Uzinei Metalurgice din Râbnița apare prima dată în ZIUA.md.
14:30
Compania Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România și totodată producător de energie electrică, și-a înființat o subsidiară de trading angro de gaze în Republica Moldova, scrie publicația Profit.ro, citată de IPN. Este vorba despre Societatea cu răspundere limitată Romgaz Trading, care a fost înregistrată la Chișinău pe […] Articolul Compania de stat Romgaz din România și-a înființat o subsidiară în Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a ajuns la București. Liderul Bisericii Ortodoxe de la Constantinopol va oficia slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale # Ziua
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a ajuns vineri la București, unde va participa, alături de Patriarhul Daniel, la slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale, programată pentru duminică, 26 octombrie. Sanctitatea Sa a fost întâmpinat la coborârea din avion de Patriarhul Daniel, de membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române […] Articolul Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a ajuns la București. Liderul Bisericii Ortodoxe de la Constantinopol va oficia slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
VIDEO | „Nu este războiul nostru”. Zeci de mii de oameni au mărșăluit la Budapesta alături de Viktor Orban în cadrul „Marșului Păcii” # Ziua
Zeci de mii de oameni au participat joi la Budapesta, la „Marșul Păcii”, o manifestație organizată de susținătorii premierului Viktor Orban, dedicată comemorării revoltei anticomuniste din 1956. Evenimentul s-a transformat însă într-o amplă demonstrație politică împotriva războiului din Ucraina și a politicii Bruxelles-ului față de Rusia. „Aceasta nu este războiul nostru”, a declarat Orban, criticând […] Articolul VIDEO | „Nu este războiul nostru”. Zeci de mii de oameni au mărșăluit la Budapesta alături de Viktor Orban în cadrul „Marșului Păcii” apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Maratonul scăderilor a ajuns la finiș. ANRE anunță scumpiri pentru carburanți după sancțiunile impuse companiilor ruse # Ziua
Se încheie „maratonul scăderilor” pentru carburanți anunțat în ultima perioadă de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Benzina și motorina se scumpesc din nou, după patru săptămâni de ieftiniri. Se întâmplă din cauza sancțiunilor americane asupra companiei ruse Lukoil, care deține o rețea de benzinării în R. Moldova, precum și a întreprinderii Rosneft. Astfel, pentru […] Articolul Maratonul scăderilor a ajuns la finiș. ANRE anunță scumpiri pentru carburanți după sancțiunile impuse companiilor ruse apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
„Să fim înțelegători”. Cristina Gherasimov roagă cetățenii să mai aștepte până când vor vedea o creștere economică # Ziua
La începutul unui nou mandat de guvernare, reprezentanții puterii îi cheamă repetat pe cetățenii moldoveni să continue „să fie înțelegători” și să mai aștepte până când vor vedea o creștere economică. Îndemnul a fost făcut de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care precizează că economia va putea fi „ridicată din brânci” doar după încheierea […] Articolul „Să fim înțelegători”. Cristina Gherasimov roagă cetățenii să mai aștepte până când vor vedea o creștere economică apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Ministerul Justiției nu împărtășește opinia Maiei Sandu cu privire la vetting-ul avocaților: Au alte reguli ce țin de modalitatea de organizare # Ziua
Ministrul în exercițiu al Justiției, Viorica Mihailov-Moraru, este mai rezervată în ceea ce privește intenția președintelui Maia Sandu de a-i supune vetting-ului și pe avocați, după modelul procurorilor și judecătorilor. Aceasta susține că sunt necesare anumite ajustări la legislație, dar este nevoie de o abordare aparte. „Trebuie să înțelegem că avocatura este o profesie liberală […] Articolul Ministerul Justiției nu împărtășește opinia Maiei Sandu cu privire la vetting-ul avocaților: Au alte reguli ce țin de modalitatea de organizare apare prima dată în ZIUA.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Trump anunță posibile lovituri terestre împotriva traficanților de droguri: „Pur și simplu îi vom ucide pe cei care aduc droguri în țara noastră” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că administrația sa ar putea extinde în curând operațiunile militare împotriva presupuselor rețele de traficanți de droguri, precizând că acțiunile ar putea include și lovituri terestre. În ultimele săptămâni, armata SUA și-a intensificat prezența în Caraibe, inclusiv prin desfășurarea de distrugătoare cu rachete ghidate, avioane de vânătoare […] Articolul Trump anunță posibile lovituri terestre împotriva traficanților de droguri: „Pur și simplu îi vom ucide pe cei care aduc droguri în țara noastră” apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Ministerul Mediului va fi condus de un nou ministru. Sergiu Lazarencu rămâne deputat în Parlament # Ziua
Ministerul Mediului nu va mai fi condus de Sergiu Lazarencu, care va rămâne deputat PAS în Parlament. Anunțul a fost făcut de însuși ministru în exercițiu, la conferința de bilanț pentru ultimii patru ani. Sergiu Lazarencu a precizat că în calitate de deputat va continua să fie responsabil de domeniul mediului. Mandatul lui Sergiu Lazarencu […] Articolul Ministerul Mediului va fi condus de un nou ministru. Sergiu Lazarencu rămâne deputat în Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu (82 kg) a devenit pentru a 3-a oară consecutiv campion mondial U23. În finala din Serbia, acesta l-a învins pe ucraineanul Ruslan Abdiiev. Sportivul a luptat în categoria de greutate de până la 82 kg și i-a învins pe reprezentanții Japoniei (10:0), Kazahstanului (9:0) și Belgiei (6:0) în drumul […] Articolul Alexandrin Guțu a devenit pentru a treia oară consecutiv campion mondial U23 apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Alexandru Munteanu, desemnat oficial pentru funcția de prim-ministru. Maia Sandu a semnat decretul # Ziua
Președintele Maia Sandu a semnat decretul de desemnare a lui pe Alexandru Munteanu pentru funcția de șef al cabinetului de miniștri. S-a întâmplat în această dimineață, după întâlnirea formală cu reprezentanții PAS, care au anunțat, în seara zilei de ieri că susțin această candidatură, după ce au convocat prin zoom consiliul politic național al formațiunii. […] Articolul Alexandru Munteanu, desemnat oficial pentru funcția de prim-ministru. Maia Sandu a semnat decretul apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Friedrich Merz cere ridicarea sancțiunilor americane pentru filialele „Rosneft” de pe teritoriul Germaniei # Ziua
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că se așteaptă ca Statele Unite să acorde o excepție de la noile sancțiuni pentru filialele Rosneft din Germania. Declarația sa, citată de Bloomberg și Reuters, vine la o zi după ce administrația Trump a introdus un nou pachet de măsuri restrictive vizând Rosneft și Lukoil. „Vom discuta cu […] Articolul Friedrich Merz cere ridicarea sancțiunilor americane pentru filialele „Rosneft” de pe teritoriul Germaniei apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
VIDEO | Atac cu drone ucrainene în regiunea Moscovei. O dronă a intrat în etajul 14 al unui bloc de locuințe, cinci persoane rănite, printre care un copil # Ziua
O dronă a lovit noaptea trecută un bloc de locuințe din orașul Krasnogorsk, în apropiere de Moscova, provocând rănirea a cinci persoane, printre care și un copil. Potrivit guvernatorului regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, drona a intrat direct într-un apartament situat la etajul 14 al unui bloc, avariind trei locuințe. Autoritățile ruse afirmă că atacul a […] Articolul VIDEO | Atac cu drone ucrainene în regiunea Moscovei. O dronă a intrat în etajul 14 al unui bloc de locuințe, cinci persoane rănite, printre care un copil apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
O mașină a luat foc chiar în timpul traficului. Cazul a avut loc joi seara pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei. Șoferul autoturismului a suferit o intoxicație și arsuri ușoare în timp ce încerca să stingă flăcările. După sesizarea pompierilor, la fața locului a fost îndreptat un echipaj de salvatori. Aceștia au […] Articolul O mașină a luat foc în mers pe o stradă din Capitală. Șoferul a suferit arsuri ușoare apare prima dată în ZIUA.md.
