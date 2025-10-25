Ziua Armatei Române. În țară au loc ceremonii militare și religioase

12:00

Mihnea Măruță spune că avem nevoie de o nouă identitate națională pentru secolul XXI, care ar trebui să fie așaaa, căldicică, să fie ceva cu Europa, dar și românii, sunt și ei puțin eroi prin Europa – nu mult! – dar și ei pe acolo. Adică mă-nțelegi, să nu fie cu protocronism, să fie o […] Articolul ATITUDINI | George Damian: „Boierii minții”, în disprețul lor superior față de „mahalaua ineptă”, își cam dau seama că au rămas singuri apare prima dată în ZIUA.md.