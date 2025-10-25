Apartament distrus de o explozie la Florești. Proprietarul locuinței a suferit arsuri, iar 51 de locatari au fost evacuați

16:10

Formațiunea politică „Partidul Nostru" a propus, în cadrul consultărilor de la Președinție, crearea unui guvern, care să includă și reprezentanți ai mai multor partide, inclusiv extraparlamentare Renato Usatîi a declarat, după întrevederea cu Maia Sandu, că fracțiunea sa nu a înaintat un candidat propriu la funcția de premier, întrucât nu dispune în prezent de o […]