Ministerul Justiției nu împărtășește opinia Maiei Sandu cu privire la vetting-ul avocaților: Au alte reguli ce țin de modalitatea de organizare
Ziua, 24 octombrie 2025 12:30
Ministrul în exercițiu al Justiției, Viorica Mihailov-Moraru, este mai rezervată în ceea ce privește intenția președintelui Maia Sandu de a-i supune vetting-ului și pe avocați, după modelul procurorilor și judecătorilor. Aceasta susține că sunt necesare anumite ajustări la legislație, dar este nevoie de o abordare aparte. „Trebuie să înțelegem că avocatura este o profesie liberală […] Articolul Ministerul Justiției nu împărtășește opinia Maiei Sandu cu privire la vetting-ul avocaților: Au alte reguli ce țin de modalitatea de organizare apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 5 minute
12:50
„Să fim înțelegători”. Cristina Gherasimov roagă cetățenii să mai aștepte până când vor vedea o creștere economică # Ziua
La începutul unui nou mandat de guvernare, reprezentanții puterii îi cheamă repetat pe cetățenii moldoveni să continue „să fie înțelegători” și să mai aștepte până când vor vedea o creștere economică. Îndemnul a fost făcut de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care precizează că economia va putea fi „ridicată din brânci” doar după încheierea […] Articolul „Să fim înțelegători”. Cristina Gherasimov roagă cetățenii să mai aștepte până când vor vedea o creștere economică apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 30 minute
12:30
Ministerul Justiției nu împărtășește opinia Maiei Sandu cu privire la vetting-ul avocaților: Au alte reguli ce țin de modalitatea de organizare # Ziua
Ministrul în exercițiu al Justiției, Viorica Mihailov-Moraru, este mai rezervată în ceea ce privește intenția președintelui Maia Sandu de a-i supune vetting-ului și pe avocați, după modelul procurorilor și judecătorilor. Aceasta susține că sunt necesare anumite ajustări la legislație, dar este nevoie de o abordare aparte. „Trebuie să înțelegem că avocatura este o profesie liberală […] Articolul Ministerul Justiției nu împărtășește opinia Maiei Sandu cu privire la vetting-ul avocaților: Au alte reguli ce țin de modalitatea de organizare apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
12:00
Trump anunță posibile lovituri terestre împotriva traficanților de droguri: „Pur și simplu îi vom ucide pe cei care aduc droguri în țara noastră” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că administrația sa ar putea extinde în curând operațiunile militare împotriva presupuselor rețele de traficanți de droguri, precizând că acțiunile ar putea include și lovituri terestre. În ultimele săptămâni, armata SUA și-a intensificat prezența în Caraibe, inclusiv prin desfășurarea de distrugătoare cu rachete ghidate, avioane de vânătoare […] Articolul Trump anunță posibile lovituri terestre împotriva traficanților de droguri: „Pur și simplu îi vom ucide pe cei care aduc droguri în țara noastră” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
11:40
Ministerul Mediului va fi condus de un nou ministru. Sergiu Lazarencu rămâne deputat în Parlament # Ziua
Ministerul Mediului nu va mai fi condus de Sergiu Lazarencu, care va rămâne deputat PAS în Parlament. Anunțul a fost făcut de însuși ministru în exercițiu, la conferința de bilanț pentru ultimii patru ani. Sergiu Lazarencu a precizat că în calitate de deputat va continua să fie responsabil de domeniul mediului. Mandatul lui Sergiu Lazarencu […] Articolul Ministerul Mediului va fi condus de un nou ministru. Sergiu Lazarencu rămâne deputat în Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu (82 kg) a devenit pentru a 3-a oară consecutiv campion mondial U23. În finala din Serbia, acesta l-a învins pe ucraineanul Ruslan Abdiiev. Sportivul a luptat în categoria de greutate de până la 82 kg și i-a învins pe reprezentanții Japoniei (10:0), Kazahstanului (9:0) și Belgiei (6:0) în drumul […] Articolul Alexandrin Guțu a devenit pentru a treia oară consecutiv campion mondial U23 apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Alexandru Munteanu, desemnat oficial pentru funcția de prim-ministru. Maia Sandu a semnat decretul # Ziua
Președintele Maia Sandu a semnat decretul de desemnare a lui pe Alexandru Munteanu pentru funcția de șef al cabinetului de miniștri. S-a întâmplat în această dimineață, după întâlnirea formală cu reprezentanții PAS, care au anunțat, în seara zilei de ieri că susțin această candidatură, după ce au convocat prin zoom consiliul politic național al formațiunii. […] Articolul Alexandru Munteanu, desemnat oficial pentru funcția de prim-ministru. Maia Sandu a semnat decretul apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Friedrich Merz cere ridicarea sancțiunilor americane pentru filialele „Rosneft” de pe teritoriul Germaniei # Ziua
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că se așteaptă ca Statele Unite să acorde o excepție de la noile sancțiuni pentru filialele Rosneft din Germania. Declarația sa, citată de Bloomberg și Reuters, vine la o zi după ce administrația Trump a introdus un nou pachet de măsuri restrictive vizând Rosneft și Lukoil. „Vom discuta cu […] Articolul Friedrich Merz cere ridicarea sancțiunilor americane pentru filialele „Rosneft” de pe teritoriul Germaniei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
10:40
VIDEO | Atac cu drone ucrainene în regiunea Moscovei. O dronă a intrat în etajul 14 al unui bloc de locuințe, cinci persoane rănite, printre care un copil # Ziua
O dronă a lovit noaptea trecută un bloc de locuințe din orașul Krasnogorsk, în apropiere de Moscova, provocând rănirea a cinci persoane, printre care și un copil. Potrivit guvernatorului regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, drona a intrat direct într-un apartament situat la etajul 14 al unui bloc, avariind trei locuințe. Autoritățile ruse afirmă că atacul a […] Articolul VIDEO | Atac cu drone ucrainene în regiunea Moscovei. O dronă a intrat în etajul 14 al unui bloc de locuințe, cinci persoane rănite, printre care un copil apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
O mașină a luat foc chiar în timpul traficului. Cazul a avut loc joi seara pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei. Șoferul autoturismului a suferit o intoxicație și arsuri ușoare în timp ce încerca să stingă flăcările. După sesizarea pompierilor, la fața locului a fost îndreptat un echipaj de salvatori. Aceștia au […] Articolul O mașină a luat foc în mers pe o stradă din Capitală. Șoferul a suferit arsuri ușoare apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Întru mulți și fericiți ani, Înaltpreasfințite Părinte! Mitropolitul Petru al Basarabiei împlinește astăzi 79 de ani # Ziua
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Cu acest prilej, la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” din Chișinău este oficiată Sfânta Liturghie și un Te Deum, iar ulterior va avea loc un moment festiv și vor fi transmise mesaje de felicitare din partea clericilor, oficialilor și credincioșilor. Părintele […] Articolul Întru mulți și fericiți ani, Înaltpreasfințite Părinte! Mitropolitul Petru al Basarabiei împlinește astăzi 79 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Putin, sfidător după ce SUA a sancționat marile companii petroliere rusești. Trump: „Vom vedea peste șase luni efectul real al restricțiilor” # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a reacționat după ce Statele Unite au impus un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, vizând în special două dintre cele mai mari companii petroliere rusești. Liderul de la Kremlin a declarat joi, 23 octombrie, că aceste măsuri reprezintă „o încercare de a exercita presiune asupra Rusiei”, însă a subliniat că […] Articolul Putin, sfidător după ce SUA a sancționat marile companii petroliere rusești. Trump: „Vom vedea peste șase luni efectul real al restricțiilor” apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Mai mulți angajați ai închisorii din Rezina și ai Administrației Penitenciarelor, vizați în percheziții # Ziua
Angajați și foști angajați de la Penitenciarul nr.17 din Rezina și de la Administrația Națională a Penitenciarelor au fost vizați în perchezițiile de azi în ancheta cu privire la aplicarea legii amnistiei. Informații în acest sens au fost confirmate pentru IPN de Procuratura Anticorupție. Sursele PA au adăugat că sunt „inclusiv alte persoane tangențiale”. Potrivit […] Articolul Mai mulți angajați ai închisorii din Rezina și ai Administrației Penitenciarelor, vizați în percheziții apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Putin susține că summitul propus de SUA la Budapesta este amânat, nu anulat. Casa Albă confirmă că întâlnirea „nu este complet exclusă” # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că întâlnirea planificată cu președintele american Donald Trump la Budapesta nu a fost anulată definitiv, ci amânată, după ce Washingtonul a introdus un nou pachet de măsuri restrictive împotriva economiei ruse. Liderul de la Kremlin a precizat că, în cadrul ultimei convorbiri telefonice dintre cei doi, propunerea privind data […] Articolul Putin susține că summitul propus de SUA la Budapesta este amânat, nu anulat. Casa Albă confirmă că întâlnirea „nu este complet exclusă” apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
08:50
UE nu a aprobat împrumutul garantat cu fonduri rusești înghețate pentru Ucraina. Belgia cere garanții și împărțirea riscurilor între statele membre # Ziua
Premierul Belgiei, Bart De Wever, a blocat la summitul Consiliului European planul Uniunii Europene de a acorda Ucrainei un împrumut în valoare de 140 de miliarde de euro, finanțat din activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei, aflate în cea mai mare parte la Euroclear, depozitarul central de valori mobiliare din Bruxelles. Bart De Wever […] Articolul UE nu a aprobat împrumutul garantat cu fonduri rusești înghețate pentru Ucraina. Belgia cere garanții și împărțirea riscurilor între statele membre apare prima dată în ZIUA.md.
07:40
EDITORIAL | Ca la casa de nebuni. Deputații aleși de Maia Sandu i-l vor propune pentru funcția de premier pe candidatul ales de Maia Sandu # Ziua
Lista electorală a PAS a fost elaborată de Maia Sandu. Parțial cel puțin, deoarece o parte importantă din cei plasați în față au recunoscut cu text deschis că au fost contactați personal de către Maia Sandu și invitați să candideze. Altfel spus, e cumva impropriu să zici că aceștia sunt deputați PAS, în condițiile în […] Articolul EDITORIAL | Ca la casa de nebuni. Deputații aleși de Maia Sandu i-l vor propune pentru funcția de premier pe candidatul ales de Maia Sandu apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
21:30
VIDEO | PAS îl înaintează oficial pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. Urmează consultările cu Maia Sandu # Ziua
Este oficial. Alexandru Munteanu este candidatul propus de PAS pentru funcția de prim-ministru. Decizia a fost aprobată astăzi, în cadrul Consiliului Politic Național al partidului de guvernământ, care a avut loc în această seară. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, într-o înregistrare video făcută alături de Munteanu. „S-a sfârșit ședința Consiliului Politic Național, în […] Articolul VIDEO | PAS îl înaintează oficial pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. Urmează consultările cu Maia Sandu apare prima dată în ZIUA.md.
19:10
Inițiativele europarlamentarului român Victor Negrescu, incluse în poziția Parlamentului European privind bugetul UE pentru 2026 # Ziua
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, care este și membru al Comisiei pentru Bugete, a reușit să introducă în poziția privind bugetul UE pentru 2026, adoptată în plenul de la Strasbourg, o serie de proiecte esențiale pentru România și regiunea Mării Negre, cu impact strategic asupra securității, dezvoltării economice și protejării patrimoniului cultural. Printre acestea se […] Articolul Inițiativele europarlamentarului român Victor Negrescu, incluse în poziția Parlamentului European privind bugetul UE pentru 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
17:50
Uzina Metalurgică din Râbnița și-a reluat ilegal activitatea, fără autorizație din partea Agenției de Mediu # Ziua
Uzina Metalurgică din Râbnița și-a reluat activitatea fără autorizație valabilă pentru gestionarea deșeurilor, după ce aceasta a expirat la 20 octombrie. Despre acest lucru anunță membrul Consiliului de Administrație al Energocom, Alexandr Slusari, citat de IPN, care susține că Agenția de Mediu nu a eliberat o nouă autorizație, ceea ce înseamnă că întreprinderea funcționează ilegal. […] Articolul Uzina Metalurgică din Râbnița și-a reluat ilegal activitatea, fără autorizație din partea Agenției de Mediu apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Seceta a compromis 33 000 ha de culturi agricole. Cele mai afectate sunt regiunile de sud ale Republicii Moldova # Ziua
Circa 16 mii de hectare de floarea-soarelui și 17 mii de hectare de porumb au fost afectate de secetă în mai multe raioane, potrivit datelor prezentate de ministrul în exercițiu al Agriculturii, Ludmila Catlabuga, citată IPN. Cele mai afectate sunt raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul și Anenii Noi, unde seceta a compromis parțial sau total […] Articolul Seceta a compromis 33 000 ha de culturi agricole. Cele mai afectate sunt regiunile de sud ale Republicii Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Ungaria comemorează victimele Revoluției anticomuniste din 1956. Acum 69 de ani începea o amplă revoltă, înăbușită dur de forțele sovietice # Ziua
Astăzi, Ungaria își comemorează victimele Revoluției anticomuniste din 1956. Se împlinesc 69 de ani de la începutul unei ample revolte, considerată una din marile tragedii ale țării. Revoluția a fost îndreptată împotriva abuzurilor Partidului Comunist aflat la putere și a politicii sovietice care adusese Ungaria în pragul dezastrului. Revolta a început cu un protest studențesc desfășurat […] Articolul Ungaria comemorează victimele Revoluției anticomuniste din 1956. Acum 69 de ani începea o amplă revoltă, înăbușită dur de forțele sovietice apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Autoritățile ucrainene au anunțat joi desfășurarea unei ample operațiuni de repatriere a 1.000 de trupuri, despre care partea rusă afirmă că aparțin militarilor ucraineni căzuți în luptă. În schimb, partea rusă a confirmat că a primit cadavrele a 31 de militari ruși, care vor fi înhumați pe teritoriul Federației Ruse. Potrivit unui comunicat oficial al […] Articolul Rusia și Ucraina au făcut schimb de cadavre. Moscova a predat corpurile a 1.000 de militari apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Trump neagă că ar fi aprobat utilizarea rachetelor cu rază lungă de acțiune de către Ucraina: „SUA nu au nimic de-a face cu aceste arme” # Ziua
Președintele american Donald Trump a respins miercuri informațiile potrivit cărora Statele Unite ar fi autorizat Ucraina să folosească rachete cu rază lungă de acțiune pentru atacuri asupra teritoriului rus, calificând știrea drept „falsă”. Declarația vine după ce publicația The Wall Street Journal (WSJ) a relatat, citând surse anonime din administrația de la Washington, că restricțiile […] Articolul Trump neagă că ar fi aprobat utilizarea rachetelor cu rază lungă de acțiune de către Ucraina: „SUA nu au nimic de-a face cu aceste arme” apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Renato Usatîi i-a propus Maiei Sandu ca din viitorul Guvern să facă parte și miniștri propuși de opoziție # Ziua
Formațiunea politică „Partidul Nostru” a propus, în cadrul consultărilor de la Președinție, crearea unui guvern, care să includă și reprezentanți ai mai multor partide, inclusiv extraparlamentare Renato Usatîi a declarat, după întrevederea cu Maia Sandu, că fracțiunea sa nu a înaintat un candidat propriu la funcția de premier, întrucât nu dispune în prezent de o […] Articolul Renato Usatîi i-a propus Maiei Sandu ca din viitorul Guvern să facă parte și miniștri propuși de opoziție apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Șeful SIS, la o întâlnire fulger cu deputați locali de la Comrat. Alexandru Musteață ar fi discutat despre legăturile unor funcționari cu Ilan Șor # Ziua
Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, a mers azi la Comrat, acolo unde a avut o întâlnire cu deputații și funcționarii locali în sediul executivului Găgăuziei. La ieșire, șeful SIS a evitat să facă declarații pentru jurnaliștii din regiune, însă după încheierea întâlnirii, președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov, a declarat că oficialul s-a […] Articolul Șeful SIS, la o întâlnire fulger cu deputați locali de la Comrat. Alexandru Musteață ar fi discutat despre legăturile unor funcționari cu Ilan Șor apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Problemele școlilor cu predare în limba română din Sudul Basarabiei, aduse în atenția președintelui României # Ziua
Asociația „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa a transmis un Memoriu adresat șefului statului român, prin care atrage atenția asupra situației dramatice a comunității românești din Sudul Basarabiei. Demersul a fost făcut în contextul vizitei în Ucraina a președintelui României, Nicușor Dan, care ar urma să aibă loc în această toamnă, în urma invitației făcută […] Articolul Problemele școlilor cu predare în limba română din Sudul Basarabiei, aduse în atenția președintelui României apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Ministerul Energiei, prima reacție după sancțiunile SUA asupra Lukoil: Nu va afecta siguranța alimentării cu carburanți a R. Moldova # Ziua
Ministerul Energiei al Republicii Moldova anunță că sancționarea de către Trezoreria SUA a celor mai mari companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, nu va afecta siguranța alimentării cu benzină și motorină a Republicii Moldova. Într-o declarație pentru Ziua.md, Ministerul Energiei declară că situația „este, în prezent, analizată atent de minister, dar și alte instituții ale […] Articolul Ministerul Energiei, prima reacție după sancțiunile SUA asupra Lukoil: Nu va afecta siguranța alimentării cu carburanți a R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Mai multe licee cu predare în limba română din Cernăuți vor fi închise. Comunitatea românească cere intervenția autorităților # Ziua
Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învățământ, a declarat, marți, pentru Agerpres, secretarul responsabil al Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu. Potrivit sursei citate, Consiliul Regional Cernăuți a aprobat noua rețea de licee din […] Articolul Mai multe licee cu predare în limba română din Cernăuți vor fi închise. Comunitatea românească cere intervenția autorităților apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Centrala Zaporojie revine la rețeaua electrică externă. AIEA: „Un pas crucial pentru siguranța nucleară” # Ziua
Alimentarea externă cu energie electrică a Centralei Nucleare Zaporojie a fost restabilită după aproape o lună de întrerupere, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Directorul general al agenției, Rafael Grossi, a precizat că lucrările de reparație la una dintre liniile de înaltă tensiune au fost efectuate în condițiile unui „regim local de încetare […] Articolul Centrala Zaporojie revine la rețeaua electrică externă. AIEA: „Un pas crucial pentru siguranța nucleară” apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Deputații PDA, în dezacord după consultările cu Maia Sandu: Modul cum a fost propus viitorul premier e o bătaie de joc # Ziua
Deputații Partidului „Democrația Acasă” au fost primii care au ajuns azi la Președinție, acolo unde Maia Sandu a anunțat azi consultări cu opoziția privind desemnarea viitorului premier. Liderul PDA, Vasile Costiuc, a precizat că a dat curs invitației doar pentru a respecta legislația și că a anunțat-o pe șefa statului că este în dezacord cu […] Articolul Deputații PDA, în dezacord după consultările cu Maia Sandu: Modul cum a fost propus viitorul premier e o bătaie de joc apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
VIDEO | „Nicio concesie teritorială”: Zelenski reafirmă poziția Ucrainei la summitul UE de la Bruxelles # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi, la sosirea la summitul Consiliului European de la Bruxelles, că nu va accepta nicio concesie teritorială în cadrul eventualelor negocieri de pace cu Rusia, subliniind că obiectivul Kievului rămâne „o pace dreaptă și durabilă”. Declarația a fost făcută în contextul în care liderii Uniunii Europene s-au reunit pentru […] Articolul VIDEO | „Nicio concesie teritorială”: Zelenski reafirmă poziția Ucrainei la summitul UE de la Bruxelles apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Percheziții în cauza penală inițiată după scandalul legat de amendamentele la Legea Amnistiei, aprobate și ulterior anulate de PAS # Ziua
Centrul Național Anticorupție anunță că, împreună cu procurorii anticorupție și Inspectoratul Național de Investigații, a organizat un șir de percheziții în mai multe localități în cauza penală inițiată după scandalul de la începutul acestui an legat de amendamentele la Legea Amnistiei, în urma cărora mai mulți deținuți pe viață au fost eliberați din închisoare. „Acțiunile […] Articolul Percheziții în cauza penală inițiată după scandalul legat de amendamentele la Legea Amnistiei, aprobate și ulterior anulate de PAS apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Tragedie în Italia. O familie din R. Moldova a fost găsită moartă în propria locuință, intoxicată cu monoxid de carbon # Ziua
O familie originară din Republica Moldova, stabilită de aproape 20 de ani în Italia, a fost găsită fără viață în locuința sa din localitatea Paviole di Canaro, în provincia Rovigo. Victimele sunt un bărbat de 51 de ani, soția sa de 47 de ani și fiica lor de 28 de ani. Descoperirea tragică a fost […] Articolul Tragedie în Italia. O familie din R. Moldova a fost găsită moartă în propria locuință, intoxicată cu monoxid de carbon apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
12:50
Aproape o jumătate din deputații noului Parlament sunt la primul mandat. Cel mai „vechi” este Vladimir Voronin # Ziua
47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43 de parlamentari – la al doilea sau al treilea mandat. Alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori. Astfel, din numărul total de deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, 22 sunt la primul mandat. […] Articolul Aproape o jumătate din deputații noului Parlament sunt la primul mandat. Cel mai „vechi” este Vladimir Voronin apare prima dată în ZIUA.md.
12:40
Incident grav în Germania. Un soldat german, împușcat din greșeală de poliție în timpul unui exercițiu militar # Ziua
Un soldat al forțelor armate ale Germaniei a fost rănit după ce a fost împușcat din greșeală de polițiști germani în timpul unui amplu exercițiu militar desfășurat miercuri în orașul Erding, landul Bavaria, potrivit agenției dpa. Reprezentanții comandamentului operațional al Bundeswehr au declarat că incidentul a fost provocat de o neînțelegere între trupele militare participante […] Articolul Incident grav în Germania. Un soldat german, împușcat din greșeală de poliție în timpul unui exercițiu militar apare prima dată în ZIUA.md.
12:30
Majestatea Sa Margareta și Principele Radu, în vizită la Președinție: Casa Regală își intensifică proiectele în economie, educație și cultură # Ziua
Custodele Coroanei Române, Majestatea Sa Margareta, și Principele Radu anunță consolidarea proiectelor în economie, educație și cultură în stânga Prutului, inițiative ce vor fi promovate de Familia Regală a României. Altețele lor regale au organizat miercuri o vizită la Președinție, unde s-au întâlnit cu șefa statului, Maia Sandu, iar Principele Radu a participat și la […] Articolul Majestatea Sa Margareta și Principele Radu, în vizită la Președinție: Casa Regală își intensifică proiectele în economie, educație și cultură apare prima dată în ZIUA.md.
11:50
Nicuşor Dan, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles: Discutăm despre începerea procesului formal de aderare al R. Moldova la UE # Ziua
Președintele Nicuşor Dan participă joi la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles. La sosirea la eveniment, șeful statului român a declarat că unul dintre principalele subiecte aflate pe agenda de lucru este demararea procesului de aderare a R. Moldova la Uniunea Europeană. „Se va discuta despre Moldova și procesul de aderare la UE, cuplarea cu […] Articolul Nicuşor Dan, la reuniunea Consiliului European de la Bruxelles: Discutăm despre începerea procesului formal de aderare al R. Moldova la UE apare prima dată în ZIUA.md.
11:30
Accident aviatic în judeţul Vaslui din România. Pilotul a fost găsit mort, după ce avionul său s-a prăbușit # Ziua
Un avion ultrauşor s-a prăbușit, joi, în zona Băcani din județul Vaslui. Ajunşi la faţa locului, pompierii au găsit pilotul decedat. Forţele de intervenţie din Vaslui au fost alertate după ce firma care deţine avionul nu a mai putut lua legătura cu pilotul, relatează News.ro Din primele informații, se pare că acesta nu a putut […] Articolul Accident aviatic în judeţul Vaslui din România. Pilotul a fost găsit mort, după ce avionul său s-a prăbușit apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Atac masiv asupra Kievului, pentru a doua noapte consecutivă. Șapte persoane rănite și clădiri distruse # Ziua
Șapte persoane au fost rănite în urma atacului cu drone lansat de armata rusă în noaptea de miercuri spre joi asupra capitalei ucrainene, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență. Peste 100 de salvatori și 28 de autospeciale au fost mobilizați pentru stingerea incendiilor și înlăturarea consecințelor bombardamentului. În sectorul Podolsk, pompierii au reușit […] Articolul Atac masiv asupra Kievului, pentru a doua noapte consecutivă. Șapte persoane rănite și clădiri distruse apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Slujba de Sfințire a Catedralei Naționale din București: detalii cu privire la program și accesul pelerinilor în Altar # Ziua
Consilierul patriarhal Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, împreună cu reprezentanții forțelor de ordine, a oferit detalii referitoare la condițiile de acces și măsurile de siguranță, în cadrul evenimentului de sfințire a Catedralei Naționale din București, care va avea loc duminică, 26 octombrie. El a clarificat pentru publicul larg conceptul, numele și istoricul […] Articolul Slujba de Sfințire a Catedralei Naționale din București: detalii cu privire la program și accesul pelerinilor în Altar apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
VIDEO | Donald Trump se va întâlni săptămâna viitoare cu Xi Jinping: „Vom vorbi cu siguranță despre Rusia și Ucraina” # Ziua
Președintele american Donald Trump a declarat miercuri că omologul său chinez, Xi Jinping, ar putea avea o influență semnificativă asupra președintelui rus Vladimir Putin în privința conflictului din Ucraina. Afirmația vine cu o săptămână înainte de întâlnirea planificată între cei doi lideri, care va avea loc în marja summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC) din Coreea […] Articolul VIDEO | Donald Trump se va întâlni săptămâna viitoare cu Xi Jinping: „Vom vorbi cu siguranță despre Rusia și Ucraina” apare prima dată în ZIUA.md.
11:00
Un activist PAS, obligat de instanță să șteargă o postare despre Vlad Bilețchi și să exprime scuze publice, după ce l-a acuzat că ar fi plătit de Șor # Ziua
Radu Dutcovici, un susținător activ al actualei guvernări, a pierdut procesul intentat de activistul civic Vlad Bilețchi. Acesta trebuie să șteargă o postare de pe Facebook și exprime scuze publice, după ce l-a acuzat că ar fi luat bani de la Șor. Magistrata Tatiana Sîrcu de la Judecătoria Chișinău l-a mai obligat să achite un […] Articolul Un activist PAS, obligat de instanță să șteargă o postare despre Vlad Bilețchi și să exprime scuze publice, după ce l-a acuzat că ar fi plătit de Șor apare prima dată în ZIUA.md.
10:40
Ion Chicu susține că blocul „Alternativa” va propune o declarație privind depolitizarea instituțiilor statului # Ziua
Prima inițiativă legislativă pe care o va înainta fracțiunea Blocului Alternativa va fi o declarație privind depolitizarea instituțiilor statului. Anunțul a fost făcut de deputatul Ion Chicu, care a adăugat că, prin această inițiativă, opoziția își propune să scoată instituțiile-cheie de sub influența partidului de guvernământ. Deputatul Ion Chicu a criticat modul în care instituțiile […] Articolul Ion Chicu susține că blocul „Alternativa” va propune o declarație privind depolitizarea instituțiilor statului apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Trupa rock americană Bon Jovi va susține în 2026 un nou turneu, intitulat „Forever Tour”, care marchează revenirea sa în concerte live după intervenția chirurgicală suportată de solistul Jon Bon Jovi în 2022 la nivelul coardelor vocale, informează revista Variety, citată de Agerpres. Turneul, produs de Live Nation, va începe în iulie 2026 cu patru […] Articolul VIDEO | Trupa Bon Jovi va susține un nou turneu în 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Deținătorii de trotinete și biciclete electrice din România vor fi obligați să-și perfecteze Asigurarea RCA. Un proiect de lege cu noile condiții a fost adoptat de Camera Deputaților și urmează să fie promulgat. Măsura vizează toate vehiculele care pot depăși viteza de 25 de kilometri pe oră sau au o greutate mai mare de 25 […] Articolul În România, asigurarea RCA va fi obligatorie și pentru trotinete și biciclete electrice apare prima dată în ZIUA.md.
10:00
Uniunea Europeană a adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizate bănci, burse cripto și entități din India și China # Ziua
Uniunea Europeană a adoptat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care include măsuri ce vizează bănci rusești, platforme de criptomonede, precum și entități din India și China implicate în sprijinirea economiei de război a Moscovei. De asemenea, Bruxellesul a decis restricționarea circulației diplomaților ruși în spațiul european, pentru a contracara tentativele de destabilizare […] Articolul Uniunea Europeană a adoptat al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Sunt vizate bănci, burse cripto și entități din India și China apare prima dată în ZIUA.md.
09:50
Peste un milion de pagini din manualele școlare din R. Moldova și România vor fi digitalizate # Ziua
Peste 1 milion de pagini din cărțile incluse în programa școlară a Republicii Moldova și României vor fi digitalizate în cadrul unui proiect comun derulat de Biblioteca Națională a Republicii Moldova și Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” din Iași, cu sprijin european. Inițiativa „School Library” face parte din proiectul BiblioTech, care prevede dezvoltarea a două […] Articolul Peste un milion de pagini din manualele școlare din R. Moldova și România vor fi digitalizate apare prima dată în ZIUA.md.
09:20
VIDEO | Cel puțin 12 morți și mai mulți răniți după o explozie la o fabrică de armament din Rusia. Autoritățile exclud un atac cu dronă # Ziua
O explozie puternică s-a produs noaptea trecută la uzina militară „Plastmass” din orașul Kopeisk, regiunea Celeabinsk, urmată de o a doua deflagrație în zona afectată de incendiu. Fabrica este specializată în producerea și neutralizarea munițiilor și materialelor explozive. Potrivit presei ruse, cel puțin 12 persoane au murit, iar alte șapte au fost rănite. Informațiile au […] Articolul VIDEO | Cel puțin 12 morți și mai mulți răniți după o explozie la o fabrică de armament din Rusia. Autoritățile exclud un atac cu dronă apare prima dată în ZIUA.md.
09:10
Un bărbat drogat a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei din București. Au intervenit trupele antitero # Ziua
Un bărbat de 53 de ani, aflat sub influența drogurilor, a fost oprit în noaptea de miercuri spre joi, după ce a încercat să lovească cu mașina poarta Ambasadei Rusiei din București, aflată pe Șoseaua Kiseleff. Incidentul a avut loc în jurul orei 03:15, potrivit autorităților. Un jandarm aflat în serviciul de pază a observat […] Articolul Un bărbat drogat a încercat să intre cu mașina în Ambasada Rusiei din București. Au intervenit trupele antitero apare prima dată în ZIUA.md.
09:00
Exportul de gaze către Republica Moldova a crescut în ultima săptămână și acoperă în prezent întreaga capacitate a interconectorului Iași – Ungheni, precum și întregul consum de gaz din stânga Prutului. 5,6 milioane de metri cubi au trecut miercuri, 22 octombrie pe sub Prut, în condițiile în care capacitatea gazoductului este de 1,5 miliarde metri […] Articolul Tot consumul de gaze al Republicii Moldova este acoperit în prezent de România apare prima dată în ZIUA.md.
08:40
Meteorologii anunță că, începând de astăzi, vremea se va încălzi simțitor. Temperaturile pe timp de zi vor urca până la +20 de grade Celsius. Noaptea și dimineața, în anumite regiuni, se va lăsa ceață slabă. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, noaptea, termometrele vor indica între +6 și +11 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul […] Articolul De astăzi, vremea se încălzește. Temperaturile vor urca joi până la 20 de grade apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.