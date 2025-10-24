Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a ajuns la București. Liderul Bisericii Ortodoxe de la Constantinopol va oficia slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale

11:00

Radu Dutcovici, un susținător activ al actualei guvernări, a pierdut procesul intentat de activistul civic Vlad Bilețchi. Acesta trebuie să șteargă o postare de pe Facebook și exprime scuze publice, după ce l-a acuzat că ar fi luat bani de la Șor. Magistrata Tatiana Sîrcu de la Judecătoria Chișinău l-a mai obligat să achite un […]