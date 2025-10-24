„Țară agricolă” fără agricultură. Exporturile scad continuu, iar balanța comercială agricolă a ajuns la un deficit uriaș
Ziua, 24 octombrie 2025 18:10
Republica Moldova se confruntă cu un declin îngrijorător al sectorului agricol și agroalimentar, iar balanța comercială cu producție agricolă devine negativă a doua oară în istoria țării, constată economistul Veaceslav Ioniță, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, transmite IPN. Expertul precizează că în trimestrul al doilea al acestui an, producția agricolă totală […] Articolul „Țară agricolă” fără agricultură. Exporturile scad continuu, iar balanța comercială agricolă a ajuns la un deficit uriaș apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Alte ştiri de Ziua
Acum 30 minute
18:10
„Țară agricolă” fără agricultură. Exporturile scad continuu, iar balanța comercială agricolă a ajuns la un deficit uriaș # Ziua
Republica Moldova se confruntă cu un declin îngrijorător al sectorului agricol și agroalimentar, iar balanța comercială cu producție agricolă devine negativă a doua oară în istoria țării, constată economistul Veaceslav Ioniță, expert la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, transmite IPN. Expertul precizează că în trimestrul al doilea al acestui an, producția agricolă totală […] Articolul „Țară agricolă” fără agricultură. Exporturile scad continuu, iar balanța comercială agricolă a ajuns la un deficit uriaș apare prima dată în ZIUA.md.
Acum o oră
17:50
Directorul Centrului Național Anticorupție (CNA), Alexandr Pînzari, a fost avansat în gradul special de general-locotenent, iar adjunctul acestuia, Alexandru Savca, în gradul de general-maior. Un decret în acest sens a fost semnat de președintele Maia Sandu. Decretul privind acordarea gradelor speciale directorului CNA și adjunctului său a fost semnat pe 24 octombrie 2025. Articolul Directorul și adjunctul CNA, avansați în gradul de general de către Maia Sandu apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 2 ore
17:40
Noul premier al Japoniei reafirmă importanţa relaţiilor cu Washingtonul. Sanae Takaichi se va întâlni cu Donald Trump săptămâna viitoare # Ziua
Noul prim-ministru al Japoniei, Sanae Takaichi, a declarat vineri, în primul său discurs de politică generală rostit în Parlament, că guvernul său va accelera semnificativ consolidarea capacităților de apărare și va finaliza mai devreme actualizarea strategiei naționale de securitate, în contextul tensiunilor tot mai mari cu China, Coreea de Nord și Rusia. Takaichi, care a […] Articolul Noul premier al Japoniei reafirmă importanţa relaţiilor cu Washingtonul. Sanae Takaichi se va întâlni cu Donald Trump săptămâna viitoare apare prima dată în ZIUA.md.
17:40
PSD România în R. Moldova și-a desemnat delegații care vor participa la Congresul de la București, din 7 noiembrie # Ziua
Reprezentanții PSD România în Republica Moldova s-au reunit astăzi la Chișinău, pentru a decide asupra participării la Congresul social-democraților români, care va avea loc în 7 noiembrie, la București. De asemenea, ei au stabilit poziția pe care o va avea organizația locală în legătură cu deciziile care urmează a fi luate de către forul suprem […] Articolul PSD România în R. Moldova și-a desemnat delegații care vor participa la Congresul de la București, din 7 noiembrie apare prima dată în ZIUA.md.
17:10
Angajații CFM au început să primească salariile lunar, dar întreprinderea mai are să le achite restanțe pentru patru luni # Ziua
Angajații de la Calea Ferată din Moldova primesc în prezent salariile lunar, însă întreprinderea de stat mai are datorii pentru patru luni din cele nouă restante anterior. Vicepremierul în exercițiu și ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, a declarat că situația s-a ameliorat datorită creșterii încasărilor companiei. „Odată cu creșterea încasărilor căilor feroviare, […] Articolul Angajații CFM au început să primească salariile lunar, dar întreprinderea mai are să le achite restanțe pentru patru luni apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 4 ore
16:40
Veronica Mihailov-Moraru nu va mai fi ministru al Justiției în Guvernul pe care ar urma să-l conducă Alexandru Munteanu. Aceasta se va muta la Președinție, unde va fi consilier prezidențial pe domeniul justiției. Președintele Maia Sandu a semnat vineri, 24 octombrie, decretul de numire în funcție. Aceasta își va începe activitatea la 11 noiembrie 2025. Articolul Vom avea un alt ministru al Justiției. Veronica Mihailov-Moraru se mută la Președinție apare prima dată în ZIUA.md.
16:30
Vizită surpriză la Washington. Emisarul economic al Rusiei a ajuns în SUA, la doar două zile după ce Trump a impus sancțiuni Moscovei # Ziua
După virajul brusc al președintelui american Donald Trump, care în această săptămână a impus sancțiuni împotriva companiilor petroliere ruse Rosneft și Lukoil și a „amânat” summitul cu Vladimir Putin programat la Budapesta, Kremlinul a trimis de urgență la Washington unul dintre cei mai influenți emisari ai săi. Potrivit CNN, șeful Fondului Rus de Investiții Directe […] Articolul Vizită surpriză la Washington. Emisarul economic al Rusiei a ajuns în SUA, la doar două zile după ce Trump a impus sancțiuni Moscovei apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Consiliul Superior al Procurorilor a aprobat candidaturile a trei adjuncți ai șefului Procuraturii Anticorupție, Marcel Dumbrăvan. Este vorba despre procurorii Ion Pripa, Ina Frunză-Bargan și Victor Muntean. Potrivit CSP, toți cei trei candidați au activat anterior în cadrul Procuraturii Anticorupție, „acumulând experiența necesară pentru funcțiile date”. În conformitate cu normele legale, adjunctul procurorului-șef al procuraturii […] Articolul Șeful Procuraturii Anticorupție are trei adjuncți noi. Candidaturile, aprobate de CSP apare prima dată în ZIUA.md.
15:50
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat vineri încetarea imediată a tuturor negocierilor comerciale cu Canada, după difuzarea unui spot publicitar anti-tarife finanțat de guvernul provinciei canadiene Ontario. Reclama, difuzată pe canalele americane de televiziune, cita un fragment dintr-un discurs al fostului președinte Ronald Reagan, simbol al conservatorismului american, în care acesta avertiza că taxele […] Articolul Deranjat de un spot publicitar, Trump anunţă că pune capăt negocierilor comerciale cu Canada apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Președintele Parlamentului și liderul PAS, Igor Grosu, susține ideea evaluării integrității avocaților. Potrivit lui, această profesie are nevoie de „o analiză internă onestă”. „Acum doi ani, nimeni nu credea că evaluarea judecătorilor și procurorilor poate fi realizată. Și totuși, am demonstrat că se poate. Acum este momentul ca și avocații să aibă o discuție sinceră […] Articolul Igor Grosu insistă și el pe evaluarea avocaților: „Breasla are nevoie de curățare” apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
O explozie puternică a avut loc vineri la gara din orașul Ovruci, situat în nordul regiunii Jitomir, Ucraina. Potrivit presei ucrainene, patru persoane au murit și alte 12 au fost rănite. Printre victime se află o angajată a Serviciului de Grăniceri al Ucrainei și trei femei cu vârste de 29, 58 și 82 de ani. […] Articolul Atac cu grenadă la o gară din regiunea Jitomir, Ucraina. Patru morți și 12 răniți apare prima dată în ZIUA.md.
15:10
Politico: „Catastrofă pentru Lukoil”. Trump face ceea ce Bruxelles-ul n-a reușit – elimină petrolul rusesc din Europa # Ziua
Președintele american Donald Trump a anunțat un nou pachet de sancțiuni „majore” împotriva companiilor petroliere Lukoil și Rosneft, marcând prima rundă de măsuri economice impuse Moscovei de la începutul mandatului său. Decizia, menită să lovească veniturile de război ale Kremlinului, are însă efecte directe asupra operațiunilor Lukoil din Europa, inclusiv în România, notează Politico. Potrivit […] Articolul Politico: „Catastrofă pentru Lukoil”. Trump face ceea ce Bruxelles-ul n-a reușit – elimină petrolul rusesc din Europa apare prima dată în ZIUA.md.
14:50
Agenția de Mediu a prelungit din oficiu autorizația de mediu pentru Uzina Metalurgică din Râbnița până pe 20 octombrie 2026, în baza prevederilor Legii privind emisiile industriale. Informația a fost confirmată într-un răspuns oficial oferit de Agenție pentru IPN. Precizările au fost făcute după ce în spațiul public au apărut informații cu privire la reluarea […] Articolul Agenția de Mediu a prelungit din oficiu autorizația Uzinei Metalurgice din Râbnița apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 6 ore
14:30
Compania Romgaz, cel mai mare producător și operator de înmagazinare de gaze naturale din România și totodată producător de energie electrică, și-a înființat o subsidiară de trading angro de gaze în Republica Moldova, scrie publicația Profit.ro, citată de IPN. Este vorba despre Societatea cu răspundere limitată Romgaz Trading, care a fost înregistrată la Chișinău pe […] Articolul Compania de stat Romgaz din România și-a înființat o subsidiară în Republica Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
14:10
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a ajuns la București. Liderul Bisericii Ortodoxe de la Constantinopol va oficia slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale # Ziua
Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului a ajuns vineri la București, unde va participa, alături de Patriarhul Daniel, la slujba de sfințire a picturii în mozaic a Catedralei Naționale, programată pentru duminică, 26 octombrie. Sanctitatea Sa a fost întâmpinat la coborârea din avion de Patriarhul Daniel, de membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române […] Articolul Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I a ajuns la București. Liderul Bisericii Ortodoxe de la Constantinopol va oficia slujba de sfințire a picturii Catedralei Naționale apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
VIDEO | „Nu este războiul nostru”. Zeci de mii de oameni au mărșăluit la Budapesta alături de Viktor Orban în cadrul „Marșului Păcii” # Ziua
Zeci de mii de oameni au participat joi la Budapesta, la „Marșul Păcii”, o manifestație organizată de susținătorii premierului Viktor Orban, dedicată comemorării revoltei anticomuniste din 1956. Evenimentul s-a transformat însă într-o amplă demonstrație politică împotriva războiului din Ucraina și a politicii Bruxelles-ului față de Rusia. „Aceasta nu este războiul nostru”, a declarat Orban, criticând […] Articolul VIDEO | „Nu este războiul nostru”. Zeci de mii de oameni au mărșăluit la Budapesta alături de Viktor Orban în cadrul „Marșului Păcii” apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Maratonul scăderilor a ajuns la finiș. ANRE anunță scumpiri pentru carburanți după sancțiunile impuse companiilor ruse # Ziua
Se încheie „maratonul scăderilor” pentru carburanți anunțat în ultima perioadă de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică. Benzina și motorina se scumpesc din nou, după patru săptămâni de ieftiniri. Se întâmplă din cauza sancțiunilor americane asupra companiei ruse Lukoil, care deține o rețea de benzinării în R. Moldova, precum și a întreprinderii Rosneft. Astfel, pentru […] Articolul Maratonul scăderilor a ajuns la finiș. ANRE anunță scumpiri pentru carburanți după sancțiunile impuse companiilor ruse apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
„Să fim înțelegători”. Cristina Gherasimov roagă cetățenii să mai aștepte până când vor vedea o creștere economică # Ziua
La începutul unui nou mandat de guvernare, reprezentanții puterii îi cheamă repetat pe cetățenii moldoveni să continue „să fie înțelegători” și să mai aștepte până când vor vedea o creștere economică. Îndemnul a fost făcut de vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, care precizează că economia va putea fi „ridicată din brânci” doar după încheierea […] Articolul „Să fim înțelegători”. Cristina Gherasimov roagă cetățenii să mai aștepte până când vor vedea o creștere economică apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 8 ore
12:30
Ministerul Justiției nu împărtășește opinia Maiei Sandu cu privire la vetting-ul avocaților: Au alte reguli ce țin de modalitatea de organizare # Ziua
Ministrul în exercițiu al Justiției, Viorica Mihailov-Moraru, este mai rezervată în ceea ce privește intenția președintelui Maia Sandu de a-i supune vetting-ului și pe avocați, după modelul procurorilor și judecătorilor. Aceasta susține că sunt necesare anumite ajustări la legislație, dar este nevoie de o abordare aparte. „Trebuie să înțelegem că avocatura este o profesie liberală […] Articolul Ministerul Justiției nu împărtășește opinia Maiei Sandu cu privire la vetting-ul avocaților: Au alte reguli ce țin de modalitatea de organizare apare prima dată în ZIUA.md.
12:00
Trump anunță posibile lovituri terestre împotriva traficanților de droguri: „Pur și simplu îi vom ucide pe cei care aduc droguri în țara noastră” # Ziua
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat joi că administrația sa ar putea extinde în curând operațiunile militare împotriva presupuselor rețele de traficanți de droguri, precizând că acțiunile ar putea include și lovituri terestre. În ultimele săptămâni, armata SUA și-a intensificat prezența în Caraibe, inclusiv prin desfășurarea de distrugătoare cu rachete ghidate, avioane de vânătoare […] Articolul Trump anunță posibile lovituri terestre împotriva traficanților de droguri: „Pur și simplu îi vom ucide pe cei care aduc droguri în țara noastră” apare prima dată în ZIUA.md.
11:40
Ministerul Mediului va fi condus de un nou ministru. Sergiu Lazarencu rămâne deputat în Parlament # Ziua
Ministerul Mediului nu va mai fi condus de Sergiu Lazarencu, care va rămâne deputat PAS în Parlament. Anunțul a fost făcut de însuși ministru în exercițiu, la conferința de bilanț pentru ultimii patru ani. Sergiu Lazarencu a precizat că în calitate de deputat va continua să fie responsabil de domeniul mediului. Mandatul lui Sergiu Lazarencu […] Articolul Ministerul Mediului va fi condus de un nou ministru. Sergiu Lazarencu rămâne deputat în Parlament apare prima dată în ZIUA.md.
11:20
Luptătorul de stil greco-roman Alexandrin Guțu (82 kg) a devenit pentru a 3-a oară consecutiv campion mondial U23. În finala din Serbia, acesta l-a învins pe ucraineanul Ruslan Abdiiev. Sportivul a luptat în categoria de greutate de până la 82 kg și i-a învins pe reprezentanții Japoniei (10:0), Kazahstanului (9:0) și Belgiei (6:0) în drumul […] Articolul Alexandrin Guțu a devenit pentru a treia oară consecutiv campion mondial U23 apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Alexandru Munteanu, desemnat oficial pentru funcția de prim-ministru. Maia Sandu a semnat decretul # Ziua
Președintele Maia Sandu a semnat decretul de desemnare a lui pe Alexandru Munteanu pentru funcția de șef al cabinetului de miniștri. S-a întâmplat în această dimineață, după întâlnirea formală cu reprezentanții PAS, care au anunțat, în seara zilei de ieri că susțin această candidatură, după ce au convocat prin zoom consiliul politic național al formațiunii. […] Articolul Alexandru Munteanu, desemnat oficial pentru funcția de prim-ministru. Maia Sandu a semnat decretul apare prima dată în ZIUA.md.
11:10
Friedrich Merz cere ridicarea sancțiunilor americane pentru filialele „Rosneft” de pe teritoriul Germaniei # Ziua
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a declarat că se așteaptă ca Statele Unite să acorde o excepție de la noile sancțiuni pentru filialele Rosneft din Germania. Declarația sa, citată de Bloomberg și Reuters, vine la o zi după ce administrația Trump a introdus un nou pachet de măsuri restrictive vizând Rosneft și Lukoil. „Vom discuta cu […] Articolul Friedrich Merz cere ridicarea sancțiunilor americane pentru filialele „Rosneft” de pe teritoriul Germaniei apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 12 ore
10:40
VIDEO | Atac cu drone ucrainene în regiunea Moscovei. O dronă a intrat în etajul 14 al unui bloc de locuințe, cinci persoane rănite, printre care un copil # Ziua
O dronă a lovit noaptea trecută un bloc de locuințe din orașul Krasnogorsk, în apropiere de Moscova, provocând rănirea a cinci persoane, printre care și un copil. Potrivit guvernatorului regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, drona a intrat direct într-un apartament situat la etajul 14 al unui bloc, avariind trei locuințe. Autoritățile ruse afirmă că atacul a […] Articolul VIDEO | Atac cu drone ucrainene în regiunea Moscovei. O dronă a intrat în etajul 14 al unui bloc de locuințe, cinci persoane rănite, printre care un copil apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
O mașină a luat foc chiar în timpul traficului. Cazul a avut loc joi seara pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei. Șoferul autoturismului a suferit o intoxicație și arsuri ușoare în timp ce încerca să stingă flăcările. După sesizarea pompierilor, la fața locului a fost îndreptat un echipaj de salvatori. Aceștia au […] Articolul O mașină a luat foc în mers pe o stradă din Capitală. Șoferul a suferit arsuri ușoare apare prima dată în ZIUA.md.
10:20
Întru mulți și fericiți ani, Înaltpreasfințite Părinte! Mitropolitul Petru al Basarabiei împlinește astăzi 79 de ani # Ziua
Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Cu acest prilej, la Paraclisul Mitropolitan „Sf. Ioan Teologul” din Chișinău este oficiată Sfânta Liturghie și un Te Deum, iar ulterior va avea loc un moment festiv și vor fi transmise mesaje de felicitare din partea clericilor, oficialilor și credincioșilor. Părintele […] Articolul Întru mulți și fericiți ani, Înaltpreasfințite Părinte! Mitropolitul Petru al Basarabiei împlinește astăzi 79 de ani apare prima dată în ZIUA.md.
10:10
Putin, sfidător după ce SUA a sancționat marile companii petroliere rusești. Trump: „Vom vedea peste șase luni efectul real al restricțiilor” # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a reacționat după ce Statele Unite au impus un nou pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, vizând în special două dintre cele mai mari companii petroliere rusești. Liderul de la Kremlin a declarat joi, 23 octombrie, că aceste măsuri reprezintă „o încercare de a exercita presiune asupra Rusiei”, însă a subliniat că […] Articolul Putin, sfidător după ce SUA a sancționat marile companii petroliere rusești. Trump: „Vom vedea peste șase luni efectul real al restricțiilor” apare prima dată în ZIUA.md.
09:40
Mai mulți angajați ai închisorii din Rezina și ai Administrației Penitenciarelor, vizați în percheziții # Ziua
Angajați și foști angajați de la Penitenciarul nr.17 din Rezina și de la Administrația Națională a Penitenciarelor au fost vizați în perchezițiile de azi în ancheta cu privire la aplicarea legii amnistiei. Informații în acest sens au fost confirmate pentru IPN de Procuratura Anticorupție. Sursele PA au adăugat că sunt „inclusiv alte persoane tangențiale”. Potrivit […] Articolul Mai mulți angajați ai închisorii din Rezina și ai Administrației Penitenciarelor, vizați în percheziții apare prima dată în ZIUA.md.
09:30
Putin susține că summitul propus de SUA la Budapesta este amânat, nu anulat. Casa Albă confirmă că întâlnirea „nu este complet exclusă” # Ziua
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat că întâlnirea planificată cu președintele american Donald Trump la Budapesta nu a fost anulată definitiv, ci amânată, după ce Washingtonul a introdus un nou pachet de măsuri restrictive împotriva economiei ruse. Liderul de la Kremlin a precizat că, în cadrul ultimei convorbiri telefonice dintre cei doi, propunerea privind data […] Articolul Putin susține că summitul propus de SUA la Budapesta este amânat, nu anulat. Casa Albă confirmă că întâlnirea „nu este complet exclusă” apare prima dată în ZIUA.md.
08:50
UE nu a aprobat împrumutul garantat cu fonduri rusești înghețate pentru Ucraina. Belgia cere garanții și împărțirea riscurilor între statele membre # Ziua
Premierul Belgiei, Bart De Wever, a blocat la summitul Consiliului European planul Uniunii Europene de a acorda Ucrainei un împrumut în valoare de 140 de miliarde de euro, finanțat din activele înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei, aflate în cea mai mare parte la Euroclear, depozitarul central de valori mobiliare din Bruxelles. Bart De Wever […] Articolul UE nu a aprobat împrumutul garantat cu fonduri rusești înghețate pentru Ucraina. Belgia cere garanții și împărțirea riscurilor între statele membre apare prima dată în ZIUA.md.
07:40
EDITORIAL | Ca la casa de nebuni. Deputații aleși de Maia Sandu i-l vor propune pentru funcția de premier pe candidatul ales de Maia Sandu # Ziua
Lista electorală a PAS a fost elaborată de Maia Sandu. Parțial cel puțin, deoarece o parte importantă din cei plasați în față au recunoscut cu text deschis că au fost contactați personal de către Maia Sandu și invitați să candideze. Altfel spus, e cumva impropriu să zici că aceștia sunt deputați PAS, în condițiile în […] Articolul EDITORIAL | Ca la casa de nebuni. Deputații aleși de Maia Sandu i-l vor propune pentru funcția de premier pe candidatul ales de Maia Sandu apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 24 ore
21:30
VIDEO | PAS îl înaintează oficial pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. Urmează consultările cu Maia Sandu # Ziua
Este oficial. Alexandru Munteanu este candidatul propus de PAS pentru funcția de prim-ministru. Decizia a fost aprobată astăzi, în cadrul Consiliului Politic Național al partidului de guvernământ, care a avut loc în această seară. Anunțul a fost făcut de Igor Grosu, într-o înregistrare video făcută alături de Munteanu. „S-a sfârșit ședința Consiliului Politic Național, în […] Articolul VIDEO | PAS îl înaintează oficial pe Alexandru Munteanu pentru funcția de prim-ministru. Urmează consultările cu Maia Sandu apare prima dată în ZIUA.md.
19:10
Inițiativele europarlamentarului român Victor Negrescu, incluse în poziția Parlamentului European privind bugetul UE pentru 2026 # Ziua
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, care este și membru al Comisiei pentru Bugete, a reușit să introducă în poziția privind bugetul UE pentru 2026, adoptată în plenul de la Strasbourg, o serie de proiecte esențiale pentru România și regiunea Mării Negre, cu impact strategic asupra securității, dezvoltării economice și protejării patrimoniului cultural. Printre acestea se […] Articolul Inițiativele europarlamentarului român Victor Negrescu, incluse în poziția Parlamentului European privind bugetul UE pentru 2026 apare prima dată în ZIUA.md.
Ieri
17:50
Uzina Metalurgică din Râbnița și-a reluat ilegal activitatea, fără autorizație din partea Agenției de Mediu # Ziua
Uzina Metalurgică din Râbnița și-a reluat activitatea fără autorizație valabilă pentru gestionarea deșeurilor, după ce aceasta a expirat la 20 octombrie. Despre acest lucru anunță membrul Consiliului de Administrație al Energocom, Alexandr Slusari, citat de IPN, care susține că Agenția de Mediu nu a eliberat o nouă autorizație, ceea ce înseamnă că întreprinderea funcționează ilegal. […] Articolul Uzina Metalurgică din Râbnița și-a reluat ilegal activitatea, fără autorizație din partea Agenției de Mediu apare prima dată în ZIUA.md.
17:20
Seceta a compromis 33 000 ha de culturi agricole. Cele mai afectate sunt regiunile de sud ale Republicii Moldova # Ziua
Circa 16 mii de hectare de floarea-soarelui și 17 mii de hectare de porumb au fost afectate de secetă în mai multe raioane, potrivit datelor prezentate de ministrul în exercițiu al Agriculturii, Ludmila Catlabuga, citată IPN. Cele mai afectate sunt raioanele Căușeni, Ștefan Vodă, Cahul și Anenii Noi, unde seceta a compromis parțial sau total […] Articolul Seceta a compromis 33 000 ha de culturi agricole. Cele mai afectate sunt regiunile de sud ale Republicii Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Ungaria comemorează victimele Revoluției anticomuniste din 1956. Acum 69 de ani începea o amplă revoltă, înăbușită dur de forțele sovietice # Ziua
Astăzi, Ungaria își comemorează victimele Revoluției anticomuniste din 1956. Se împlinesc 69 de ani de la începutul unei ample revolte, considerată una din marile tragedii ale țării. Revoluția a fost îndreptată împotriva abuzurilor Partidului Comunist aflat la putere și a politicii sovietice care adusese Ungaria în pragul dezastrului. Revolta a început cu un protest studențesc desfășurat […] Articolul Ungaria comemorează victimele Revoluției anticomuniste din 1956. Acum 69 de ani începea o amplă revoltă, înăbușită dur de forțele sovietice apare prima dată în ZIUA.md.
16:50
Autoritățile ucrainene au anunțat joi desfășurarea unei ample operațiuni de repatriere a 1.000 de trupuri, despre care partea rusă afirmă că aparțin militarilor ucraineni căzuți în luptă. În schimb, partea rusă a confirmat că a primit cadavrele a 31 de militari ruși, care vor fi înhumați pe teritoriul Federației Ruse. Potrivit unui comunicat oficial al […] Articolul Rusia și Ucraina au făcut schimb de cadavre. Moscova a predat corpurile a 1.000 de militari apare prima dată în ZIUA.md.
16:20
Trump neagă că ar fi aprobat utilizarea rachetelor cu rază lungă de acțiune de către Ucraina: „SUA nu au nimic de-a face cu aceste arme” # Ziua
Președintele american Donald Trump a respins miercuri informațiile potrivit cărora Statele Unite ar fi autorizat Ucraina să folosească rachete cu rază lungă de acțiune pentru atacuri asupra teritoriului rus, calificând știrea drept „falsă”. Declarația vine după ce publicația The Wall Street Journal (WSJ) a relatat, citând surse anonime din administrația de la Washington, că restricțiile […] Articolul Trump neagă că ar fi aprobat utilizarea rachetelor cu rază lungă de acțiune de către Ucraina: „SUA nu au nimic de-a face cu aceste arme” apare prima dată în ZIUA.md.
16:10
Renato Usatîi i-a propus Maiei Sandu ca din viitorul Guvern să facă parte și miniștri propuși de opoziție # Ziua
Formațiunea politică „Partidul Nostru” a propus, în cadrul consultărilor de la Președinție, crearea unui guvern, care să includă și reprezentanți ai mai multor partide, inclusiv extraparlamentare Renato Usatîi a declarat, după întrevederea cu Maia Sandu, că fracțiunea sa nu a înaintat un candidat propriu la funcția de premier, întrucât nu dispune în prezent de o […] Articolul Renato Usatîi i-a propus Maiei Sandu ca din viitorul Guvern să facă parte și miniștri propuși de opoziție apare prima dată în ZIUA.md.
16:00
Șeful SIS, la o întâlnire fulger cu deputați locali de la Comrat. Alexandru Musteață ar fi discutat despre legăturile unor funcționari cu Ilan Șor # Ziua
Directorul Serviciului de Informații și Securitate, Alexandru Musteață, a mers azi la Comrat, acolo unde a avut o întâlnire cu deputații și funcționarii locali în sediul executivului Găgăuziei. La ieșire, șeful SIS a evitat să facă declarații pentru jurnaliștii din regiune, însă după încheierea întâlnirii, președintele Adunării Populare, Dmitri Constantinov, a declarat că oficialul s-a […] Articolul Șeful SIS, la o întâlnire fulger cu deputați locali de la Comrat. Alexandru Musteață ar fi discutat despre legăturile unor funcționari cu Ilan Șor apare prima dată în ZIUA.md.
15:40
Problemele școlilor cu predare în limba română din Sudul Basarabiei, aduse în atenția președintelui României # Ziua
Asociația „Basarabia” a românilor din regiunea Odesa a transmis un Memoriu adresat șefului statului român, prin care atrage atenția asupra situației dramatice a comunității românești din Sudul Basarabiei. Demersul a fost făcut în contextul vizitei în Ucraina a președintelui României, Nicușor Dan, care ar urma să aibă loc în această toamnă, în urma invitației făcută […] Articolul Problemele școlilor cu predare în limba română din Sudul Basarabiei, aduse în atenția președintelui României apare prima dată în ZIUA.md.
15:20
Ministerul Energiei, prima reacție după sancțiunile SUA asupra Lukoil: Nu va afecta siguranța alimentării cu carburanți a R. Moldova # Ziua
Ministerul Energiei al Republicii Moldova anunță că sancționarea de către Trezoreria SUA a celor mai mari companii petroliere rusești, Rosneft și Lukoil, nu va afecta siguranța alimentării cu benzină și motorină a Republicii Moldova. Într-o declarație pentru Ziua.md, Ministerul Energiei declară că situația „este, în prezent, analizată atent de minister, dar și alte instituții ale […] Articolul Ministerul Energiei, prima reacție după sancțiunile SUA asupra Lukoil: Nu va afecta siguranța alimentării cu carburanți a R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
15:00
Mai multe licee cu predare în limba română din Cernăuți vor fi închise. Comunitatea românească cere intervenția autorităților # Ziua
Numeroase licee cu predare în limba română din regiunea Cernăuți, Ucraina, vor dispărea începând de la 1 septembrie 2027, ca urmare a reorganizării sistemului de învățământ, a declarat, marți, pentru Agerpres, secretarul responsabil al Uniunii Inter-regionale „Comunitatea Românească din Ucraina”, Aurica Bojescu. Potrivit sursei citate, Consiliul Regional Cernăuți a aprobat noua rețea de licee din […] Articolul Mai multe licee cu predare în limba română din Cernăuți vor fi închise. Comunitatea românească cere intervenția autorităților apare prima dată în ZIUA.md.
14:20
Centrala Zaporojie revine la rețeaua electrică externă. AIEA: „Un pas crucial pentru siguranța nucleară” # Ziua
Alimentarea externă cu energie electrică a Centralei Nucleare Zaporojie a fost restabilită după aproape o lună de întrerupere, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA). Directorul general al agenției, Rafael Grossi, a precizat că lucrările de reparație la una dintre liniile de înaltă tensiune au fost efectuate în condițiile unui „regim local de încetare […] Articolul Centrala Zaporojie revine la rețeaua electrică externă. AIEA: „Un pas crucial pentru siguranța nucleară” apare prima dată în ZIUA.md.
14:00
Deputații PDA, în dezacord după consultările cu Maia Sandu: Modul cum a fost propus viitorul premier e o bătaie de joc # Ziua
Deputații Partidului „Democrația Acasă” au fost primii care au ajuns azi la Președinție, acolo unde Maia Sandu a anunțat azi consultări cu opoziția privind desemnarea viitorului premier. Liderul PDA, Vasile Costiuc, a precizat că a dat curs invitației doar pentru a respecta legislația și că a anunțat-o pe șefa statului că este în dezacord cu […] Articolul Deputații PDA, în dezacord după consultările cu Maia Sandu: Modul cum a fost propus viitorul premier e o bătaie de joc apare prima dată în ZIUA.md.
13:30
VIDEO | „Nicio concesie teritorială”: Zelenski reafirmă poziția Ucrainei la summitul UE de la Bruxelles # Ziua
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi, la sosirea la summitul Consiliului European de la Bruxelles, că nu va accepta nicio concesie teritorială în cadrul eventualelor negocieri de pace cu Rusia, subliniind că obiectivul Kievului rămâne „o pace dreaptă și durabilă”. Declarația a fost făcută în contextul în care liderii Uniunii Europene s-au reunit pentru […] Articolul VIDEO | „Nicio concesie teritorială”: Zelenski reafirmă poziția Ucrainei la summitul UE de la Bruxelles apare prima dată în ZIUA.md.
13:20
Percheziții în cauza penală inițiată după scandalul legat de amendamentele la Legea Amnistiei, aprobate și ulterior anulate de PAS # Ziua
Centrul Național Anticorupție anunță că, împreună cu procurorii anticorupție și Inspectoratul Național de Investigații, a organizat un șir de percheziții în mai multe localități în cauza penală inițiată după scandalul de la începutul acestui an legat de amendamentele la Legea Amnistiei, în urma cărora mai mulți deținuți pe viață au fost eliberați din închisoare. „Acțiunile […] Articolul Percheziții în cauza penală inițiată după scandalul legat de amendamentele la Legea Amnistiei, aprobate și ulterior anulate de PAS apare prima dată în ZIUA.md.
13:10
Tragedie în Italia. O familie din R. Moldova a fost găsită moartă în propria locuință, intoxicată cu monoxid de carbon # Ziua
O familie originară din Republica Moldova, stabilită de aproape 20 de ani în Italia, a fost găsită fără viață în locuința sa din localitatea Paviole di Canaro, în provincia Rovigo. Victimele sunt un bărbat de 51 de ani, soția sa de 47 de ani și fiica lor de 28 de ani. Descoperirea tragică a fost […] Articolul Tragedie în Italia. O familie din R. Moldova a fost găsită moartă în propria locuință, intoxicată cu monoxid de carbon apare prima dată în ZIUA.md.
12:50
Aproape o jumătate din deputații noului Parlament sunt la primul mandat. Cel mai „vechi” este Vladimir Voronin # Ziua
47 de deputați din Parlamentul de legislatura a XII-a sunt la primul mandat, iar 43 de parlamentari – la al doilea sau al treilea mandat. Alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori. Astfel, din numărul total de deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, 22 sunt la primul mandat. […] Articolul Aproape o jumătate din deputații noului Parlament sunt la primul mandat. Cel mai „vechi” este Vladimir Voronin apare prima dată în ZIUA.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.