Igor Grosu insistă și el pe evaluarea avocaților: „Breasla are nevoie de curățare”

11:30

Un avion ultrauşor s-a prăbușit, joi, în zona Băcani din județul Vaslui. Ajunşi la faţa locului, pompierii au găsit pilotul decedat. Forţele de intervenţie din Vaslui au fost alertate după ce firma care deţine avionul nu a mai putut lua legătura cu pilotul, relatează News.ro Din primele informații, se pare că acesta nu a putut […] Articolul Accident aviatic în judeţul Vaslui din România. Pilotul a fost găsit mort, după ce avionul său s-a prăbușit apare prima dată în ZIUA.md.