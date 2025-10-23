Prins în flagrant în timp ce lua mită. Un bărbat din Chișinău, reținut de CNA
Vocea Basarabiei, 23 octombrie 2025 11:30
Un bărbat din Chișinău a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a Procuraturii municipiului Chișinău, fiind suspectat de trafic de influență. Potrivit datelor preliminare, acesta ar fi pretins și primit bani de la o persoană aflată într-o procedură de executare, susținând că poate influența un executor judecătoresc pentru […] Articolul Prins în flagrant în timp ce lua mită. Un bărbat din Chișinău, reținut de CNA apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Câți deputați debutanți și câți veterani cu multiple mandate sunt în noul Parlament de la Chișinău # Vocea Basarabiei
47 dintre cei 101 deputați din noul Parlament de la Chișinău sunt la primul mandat. De asemenea, 43 de parlamentari sunt la al doilea sau al treilea mandat, alți 11 au fost aleși de cel puțin patru ori. Astfel, din numărul total de deputați aleși pe lista Partidului Politic „Partidul Acțiune și Solidaritate”, 22 sunt […] Articolul Câți deputați debutanți și câți veterani cu multiple mandate sunt în noul Parlament de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Departamentul Trezoreriei al SUA a anunțat miercuri impunerea unor sancțiuni împotriva marilor companii petroliere ale Rusiei, Lukoil și Rosneft, ca răspuns la „lipsa de angajament serios” a Kremlinului față de un proces de pace menit să pună capăt războiului din Ucraina. Măsurile au scopul de a spori presiunea asupra sectorului energetic rus și de a […] Articolul SUA impun sancțiuni împotriva celor mai mari companii petroliere din Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Uniunea Europeană a aprobat cel de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Federației Ruse, ca răspuns la invazia militară a acesteia în Ucraina. Noile măsuri includ, printre altele, interdicția importului de gaz natural lichefiat provenit din Rusia. Înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate al Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat că noul pachet […] Articolul UE a aprobat un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, va efectua o vizită oficială la Chișinău în perioada 6-7 noiembrie, a anunțat președintele legislativului Republicii Moldova, Igor Grosu. Vizita oficialei europene este considerată un moment important pentru relațiile dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, iar principalul subiect al discuțiilor va fi deschiderea negocierilor de aderare. „Roberta Metsola pe 6-7 […] Articolul Roberta Metsola va efectua o vizită oficială la Chișinău pe 6-7 noiembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Vinurile Moldovei triumfă la Montréal: 46 de medalii la competiția Sélections Mondiales des Vins 2025 # Vocea Basarabiei
Republica Moldova continuă să își consolideze reputația internațională în domeniul vinificației. La ediția din acest an a competiției Sélections Mondiales des Vins 2025, desfășurată la Montréal – cel mai mare concurs de vinuri din America de Nord – vinurile moldovenești au obținut 46 de medalii, devenind una dintre cele mai premiate țări ale competiției, transmite […] Articolul Vinurile Moldovei triumfă la Montréal: 46 de medalii la competiția Sélections Mondiales des Vins 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 22.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 22.10.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Banca Mondială, grant de aproape 8 milioane dolari pentru restaurarea ecosistemelor râului Nistru # Vocea Basarabiei
Banca Mondială a aprobat un grant de 7,9 milioane de dolari pentru Republica Moldova, destinat finanțării proiectului RE-MAP – o inițiativă de restaurare a ecosistemelor și prevenire a poluării acvatice. Proiectul, susținut prin Fondul Global de Mediu, vizează aplicarea unor practici durabile în bazinul râului Nistru, o zonă de importanță ecologică și socio-economică majoră pentru […] Articolul Banca Mondială, grant de aproape 8 milioane dolari pentru restaurarea ecosistemelor râului Nistru apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Valeriu Chiveri, a anunțat miercuri, 22 octombrie, că își încheie mandatul. El a subliniat, prin intermediul unei postări publicate pe Facebook, că a fost o onoare să reprezinte Republica Moldova în Ucraina, „Se încheie o etapă deosebită din viața mea. A fost o onoare să reprezint Republica Moldova și să-mi […] Articolul Valeriu Chiveri își încheie mandatul de ambasador al R. Moldova în Ucraina apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Plenul Parlamentului European a votat astăzi un amendament la Bugetul Uniunii Europene pentru anul 2026, care prevede o creștere cu 25 de milioane de euro a fondurilor destinate regiunii Vecinătății Estice, inclusiv Republicii Moldova. Un anunț în acest sens a fost făcut de europarlamentarul Siegfried Mureșan, co-autor al amendamentului. „Considerăm această majorare necesară pentru a […] Articolul Republica Moldova ar putea beneficia de fonduri europene suplimentare apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și cu Alteța Sa Regală, Principele Radu, aflați într-o vizită la Chișinău. Părțile au trecut în revistă proiectele Casei Regale a României din Republica Moldova, în special în domeniile educației, stimulării investițiilor și promovării aderării la Uniunea Europeană. Maia […] Articolul Președinta R. Moldova și Custodele Coroanei Române, o nouă întâlnire la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru al R. Moldova # Vocea Basarabiei
Președinta Maia Sandu a invitat fracțiunile și grupurile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru. Conform unui anunț oficial, consultările vor avea loc joi, 23 octombrie, și vineri, 24 octombrie, la Președinția Republicii Moldova. Programul consultărilor:Joi, 23 octombrie:– 13:00 – Partidul Politic „Democrația Acasă”– 14:00 – Partidul Politic „Partidul Nostru”– 15:00 – […] Articolul Maia Sandu inițiază consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru al R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Igor Grosu, liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), este noul președinte al Parlamentului de la Chișinău. Candidatura lui Grosu a fost susținută de 55 de deputați. În timp ce pentru Alexandr Stoianoglo, candidat propus de Blocul „Alternativa”, au votat 32 de deputați. Știre în curs de actualizare… Articolul Igor Grosu, ales în funcția de președinte al Parlamentului de la Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ioana Nicolaie la „Realitatea românească”: despre poezie, citit și puterea de a transforma lumea prin literatură # Vocea Basarabiei
Invitata unei noi ediții a emisiunii „Realitatea românească” este una dintre cele mai apreciate voci ale literaturii contemporane românești – Ioana Nicolaie. Prozatoare și poetă, autoare a șase romane, cinci volume de versuri și unsprezece cărți pentru copii, ea se numără printre scriitorii care și-au transformat universul interior într-o punte de legătură între cititor, emoție […] Articolul Ioana Nicolaie la „Realitatea românească”: despre poezie, citit și puterea de a transforma lumea prin literatură apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Igor Grosu, în plenul Parlamentului de la Chișinău: „Ne angajăm să semnăm Tratatul de aderare la UE până în 2028” # Vocea Basarabiei
Republica Moldova își propune să semneze Tratatul de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028. Declarația a fost făcută de Igor Grosu, candidatul PAS la funcția de președinte al noului Parlament de la Chișinău. El a subliniat, într-un discurs susținut în fața deputaților înainte de alegerea președintelui Parlamentului, că votul de la scrutinul din […] Articolul Igor Grosu, în plenul Parlamentului de la Chișinău: „Ne angajăm să semnăm Tratatul de aderare la UE până în 2028” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova, medalii de argint și bronz la Campionatul Mondial de Lupte U-23 # Vocea Basarabiei
Luptătorii de stil greco-roman au obținut rezultate remarcabile la Campionatul Mondial U-23 desfășurat la Novi Sad (Serbia). Astfel, Vitalie Eriomenco a devenit vicecampion mondial la categoria de 63 kg, obținând medalia de argint după o finală disputată cu azerul Ziya Babashov, scor 6-3. Pe parcursul competiției, luptătorul din Republica Moldova a înregistrat patru victorii și […] Articolul Republica Moldova, medalii de argint și bronz la Campionatul Mondial de Lupte U-23 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Siegfried Mureșan: Parlamentul European, pregătit să sprijine deputații de la Chișinău în procesul de aderare la UE # Vocea Basarabiei
Europarlamentarul Siegfried Mureșan a urat succes noului Parlament al Republicii, subliniind că Legislativul European va continua să ofere sprijin în procesul de aderare la Uniunea Europeană. El a mai precizat că este pentru prima dată în istoria Republicii Moldova când există o majoritate absolută pro-europeană pentru două mandate consecutive ale Parlamentului. „Parlamentul Republicii Moldova a […] Articolul Siegfried Mureșan: Parlamentul European, pregătit să sprijine deputații de la Chișinău în procesul de aderare la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Președintele României, Nicușor Dan, a conferit Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler pentru Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova. Un decret în acest sens a fost semnat miercuri, 22 octombrie 2025. Distincția a fost acordată cu prilejul aniversării a 105 ani de la fondarea Societății scriitorilor români din Basarabia, predecesoare a Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova. „În semn […] Articolul Uniunea Scriitorilor din Republica Moldova, decorată de președintele României apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ambasadoarea UE la Chișinău a transmis un mesaj de felicitare pentru noii parlamentari ai R. Moldova # Vocea Basarabiei
Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, a participat astăzi la ședința solemnă de constituire a noului Parlament al Republicii Moldova. Ulterior, aceasta a transmis un mesaj de felicitare pe rețele sociale pentru noii parlamentari de la Chișinău. „Am fost onorată să reprezint Uniunea Europeană la sesiunea solemnă de deschidere a celei de-a XII-a legislaturi […] Articolul Ambasadoarea UE la Chișinău a transmis un mesaj de felicitare pentru noii parlamentari ai R. Moldova apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Cinci bărbați din Bălți și Ungheni, reținuți pentru comiterea unui furt de proporții # Vocea Basarabiei
Cinci bărbați din Bălți și Ungheni au fost reținuți de polițiști, fiind suspectați de comiterea unui furt în proporții considerabile. Infracțiunea a fost săvârșită la sfârșitul lunii august în localitatea Zagarancea din raionul Ungheni. Atunci, mai multe persoane necunoscute au pătruns în locuința unei femei de 61 de ani și au furat 490.000 de lei […] Articolul (VIDEO) Cinci bărbați din Bălți și Ungheni, reținuți pentru comiterea unui furt de proporții apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Șase fracțiuni au fost constituite astăzi, 22 octombrie, în noul Parlament de la Chișinău, după ce reprezentanții Blocului electoral „Patriotic” au decis să meargă separat. Astfel, fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate are 55 de deputați și deține majoritatea parlamentară. Aceasta va fi condusă de Doina Gherman, președinta Fracțiunii PAS. În calitate de vicepreședinți au fost […] Articolul Noul Parlament de la Chișinău va avea șase fracțiuni apare prima dată în Vocea Basarabiei.
(VIDEO) Maia Sandu, în plenul Parlamentului: Pacea este bunul nostru cel mai de preț. Avem datoria de a o proteja # Vocea Basarabiei
„Ne aflăm la un început de drum – într-un Parlament nou-ales, căruia cetățenii i-au încredințat soarta țării pentru următorii patru ani dar, mai presus de orice, i-au încredințat misiunea de a păstra pacea în Republica Moldova”. Declarația a fost făcută de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, în plenul Parlamentului de la Chișinău. Șefa statului a […] Articolul (VIDEO) Maia Sandu, în plenul Parlamentului: Pacea este bunul nostru cel mai de preț. Avem datoria de a o proteja apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Monica Babuc: „Rolul României în parcursul european al Republicii Moldova este uriaș” # Vocea Basarabiei
Monica Babuc, directoarea Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chișinău, a subliniat, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei, importanța crucială a României în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Potrivit acesteia, numărul celor care sprijină ideea unirii Republicii Moldova cu România variază, întrucât, la etapa actuală, cel mai important obiectiv strategic […] Articolul Monica Babuc: „Rolul României în parcursul european al Republicii Moldova este uriaș” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Deputații aleși în urma alegerilor din 28 septembrie s-au întrunit astăzi, 22 octombrie, în prima ședință plenară, marcând astfel constituirea oficială a Parlamentului de legislatura a XII-a. Ședința a fost deschisă de decanul supleant de vârstă, socialista Zinaida Greceanîi, care a declarat că astăzi este un moment solemn, care marchează începutul unei legislaturi, „un moment […] Articolul (VIDEO) Noul Parlament al Republicii Moldova a fost constituit apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Eveniment istoric la USM: Lansarea cărții „Slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române din Oltenia sub regim comunist (1944–1989)” # Vocea Basarabiei
Universitatea de Stat din Moldova va găzdui mâine, 22 octombrie, lansarea volumului „Slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române din Oltenia sub regim comunist (1944–1989)”, semnat de Ionuț I. Enache și apărut la Editura Lexon-Prim, scrie deschide.md Evenimentul va fi moderat de decanul Facultății de Istorie și Filosofie a USM, Igor Bercu. Cartea va fi prezentată de […] Articolul Eveniment istoric la USM: Lansarea cărții „Slujitori ai Bisericii Ortodoxe Române din Oltenia sub regim comunist (1944–1989)” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Poliția din Sîngerei a fost sesizată aseară, în jurul orei 22:00, despre producerea unui accident rutier pe traseul R-6, între localitățile Copăceni și Mihailovca. Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit că impactul s-a produs între un Volkswagen și un VAZ, care se deplasau din direcții opuse. În urma coliziunii frontale, șoferul automobilului VAZ, […] Articolul Accident grav, la Sângerei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comisia Europeană lansează Forumul Extinderii UE: Republica Moldova, invitată să participe la prima ediție de la Bruxelles # Vocea Basarabiei
Comisia Europeană va organiza, pe 18 noiembrie 2025, la Bruxelles, prima ediție a Forumul Extinderii Uniunii Europene, un eveniment de amploare dedicat viitorului procesului de lărgire al Uniunii. La forum vor participa lideri europeni, reprezentanți ai țărilor candidate, experți și tineri din întreaga Europă, potrivit unui comunicat al Executivului european. Scopul reuniunii este de a […] Articolul Comisia Europeană lansează Forumul Extinderii UE: Republica Moldova, invitată să participe la prima ediție de la Bruxelles apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Putin mizează pe influența lui Trump pentru a obține concesii în Ucraina: „Bătălia se mută din tranșee la masa negocierilor” # Vocea Basarabiei
Într-un context în care linia frontului din Ucraina rămâne tensionată, dar fără schimbări strategice majore, Kremlinul își reorientează speranțele de câștig de pe câmpul de luptă către birourile negocierilor diplomatice. O analiză recentă publicată de Financial Times, citată de Adevărul, arată că Moscova nu mai pariază pe superioritatea militară, ci pe influența fostului președinte american […] Articolul Putin mizează pe influența lui Trump pentru a obține concesii în Ucraina: „Bătălia se mută din tranșee la masa negocierilor” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 21.10.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 21.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 21.10.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Serviciul Vamal și Asociația Națională Vamală, angajament comun pentru performanță și integritate # Vocea Basarabiei
Serviciul Vamal al Republicii Moldova și Asociația Națională Vamală au semnat un acord de colaborare, prin care sunt reafirmate obiectivele de consolidare a culturii profesionale și de promovare a unei imagini demne a funcționarului vamal. Documentul stabilește direcții clare de cooperare în domeniul instruirii, formării continue și promovării valorilor etice și profesionale, prin activități comune […] Articolul Serviciul Vamal și Asociația Națională Vamală, angajament comun pentru performanță și integritate apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Traficul rutier va fi suspendat pe strada Doina și Ion Aldea-Teodorovici, tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și Ion Luca Caragiale din municipiul Chișinău. Interdicția va fi valabilă zilnic, în perioada 21–23 octombrie, între orele 08:00–17:00. Măsura este instituită în baza dispoziției Primăriei Chișinău, în legătură cu executarea unor lucrări planificate. În context, autoritățile îndeamnă […] Articolul Atenție, șoferi! Trafic suspendat pe o stradă din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Școlile românești din regiunea transnistreană, subiect de discuție între oficiali de la Chișinău și București # Vocea Basarabiei
Situația celor opt școli cu predare în limba română din regiunea transnistreană a fost discută astăzi în cadrul unei întrevederi între vicepremierul pentru Reintegrare de la Chișinău, Roman Roșca și director general cu atribuții de secretar de stat al Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova, Constantin-Valentin Răducanu. În acest context, vicepremierul pentru Reintegrare de la […] Articolul Școlile românești din regiunea transnistreană, subiect de discuție între oficiali de la Chișinău și București apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Sergiu Prodan, ministrul Culturii în exercițiu, a lăsat să se înțeleagă astăzi, 21 octombrie, că nu va face parte din noul Guvern de la Chișinău. El a subliniat, în cadrul conferinței de totalizare a celor patru ani de activitate, că își dorește să revină la munca de creație. „Vă spun cu mare entuziasm că îmi […] Articolul Sergiu Prodan: Îmi doresc să revin la munca de creație apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Comisarul european pentru extindere: R. Moldova și Ucraina ar putea începe negocierile de aderare pe clustere în noiembrie # Vocea Basarabiei
Republica Moldova și Ucraina ar putea începe în luna noiembrie negocierile pe toate cele șase clustere pentru aderarea la Uniunea Europeană. Declarația îi aparține comisarului european pentru extindere, Marta Kos, și a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă în marja Consiliului Afacerilor Externe al blocului comunitar. Marta Kos a menționat că executivul european […] Articolul Comisarul european pentru extindere: R. Moldova și Ucraina ar putea începe negocierile de aderare pe clustere în noiembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un spațiu dedicat valorilor culturale românești, inaugurat la Chișinău cu sprijinul DRRM # Vocea Basarabiei
Biblioteca Națională a Republicii Moldova a inaugurat astăzi un spațiu modern și multifuncțional, destinat promovării valorilor culturale românești. Sala „Mihai Eminescu” a fost complet modernizată grație sprijinului Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) din cadrul Guvernului României. Proiectul, finanțat de DRRM, a avut ca obiectiv crearea unui spațiu multifuncțional modern, adaptabil pentru organizarea conferințelor, […] Articolul Un spațiu dedicat valorilor culturale românești, inaugurat la Chișinău cu sprijinul DRRM apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Zilele Universității 2025: Un program special pentru aniversarea a 80 de ani de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu” # Vocea Basarabiei
Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova celebrează opt decenii de activitate prodigioasă în domeniul învățământului superior medical, cercetării și practicii medicale. Potrivit reprezentațiilor instituției de studii superioare, cu acest prilej, în perioada 20-25 octombrie vor fi desfășurate un șir de evenimente științifice, socioculturale și sportive organizate cadrul Zilelor Universității […] Articolul Zilele Universității 2025: Un program special pentru aniversarea a 80 de ani de la fondarea USMF „Nicolae Testemițanu” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Republica Moldova a fost invitată pentru prima dată să participe la Consiliul Energiei TTE al Uniunii Europene. Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a reprezentat statul în cadrul acestei reuniuni, care s-a desfășurat luni, 20 octombrie, la Luxemburg. Miniștrii Energiei din statele membre ale UE au discutat, în cadrul reuniunii, despre securitatea energetică a Republicii Moldova și […] Articolul Republica Moldova, în premieră la Consiliul Energiei TTE al Uniunii Europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
CSM aprobă solicitarea procurorului general interimar pentru urmărirea penală a unui fost judecător # Vocea Basarabiei
Membrii Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), întruniți marți, 21 octombrie, într-o ședință extraordinară, au aprobat solicitarea procurorului general interimar, Alexandru Machidon, pentru demararea unor acțiuni de urmărire penală împotriva unui fost judecător. „În urma examinării materialelor prezentate, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a admis solicitarea procurorului general interimar cu privire la percheziția și aducerea silită […] Articolul CSM aprobă solicitarea procurorului general interimar pentru urmărirea penală a unui fost judecător apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Un incendiu a izbucnit în această noapte într-un apartament dintr-un bloc locativ din orașul Bălți. Douăzeci de persoane, inclusiv 5 copii, au fost evacuate de pompieri, iar proprietarul a ajuns la spital cu fracturi și arsuri grave, după ce a sărit de pe geam pentru a se salva de flăcări. Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de […] Articolul Incendiu la Bălți: Zeci de persoane evacuate din blocul afectat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Impozitărea sub formă de TVA la importul autoturismelor în Republica Moldova va fi amânată # Vocea Basarabiei
Intrarea în vigoare a impozitării sub formă de TVA la importul autoturismelor în Republica Moldova va fi amânată. Anunțul a fost făcut de deputatul PAS Radu Marian, care a precizat că noul regim fiscal va intra în vigoare abia la aderarea țării la Uniunea Europeană.Inițial, aplicarea TVA-ului pentru autoturismele importate era programată pentru 1 ianuarie […] Articolul Impozitărea sub formă de TVA la importul autoturismelor în Republica Moldova va fi amânată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Începând cu 1 noiembrie 2025, Republica Moldova va deveni parte a rețelei vamale unice europene, prin aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS). Noul instrument digital permite gestionarea și monitorizarea în timp real a tranzitului de mărfuri între statele membre ale Uniunii Europene, țările AELS și celelalte părți la Convenția privind regimul de tranzit comun. […] Articolul Republica Moldova devine parte a rețelei vamale unice europene apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ce spune Alexei Buzu despre un nou mandat în fruntea Ministerului Muncii și Protecției Sociale # Vocea Basarabiei
Alexei Buzu, ministrul în exercițiu al Muncii și Protecției Sociale, nu a confirmat dacă va rămâne în fruntea instituției, dar a subliniat că, indiferent cine va prelua portofoliul, este esențial ca reformele deja începute în domeniu să continue. El a declarat, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei, că viitorul premier al Republicii Moldova […] Articolul Ce spune Alexei Buzu despre un nou mandat în fruntea Ministerului Muncii și Protecției Sociale apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Ministra în exercițiu a Sănătății, Ala Nemerenco, a anunțat astăzi că nu va face parte din echipa următorului Guvern de la Chișinău, după ce ieri a prezentat într-o conferință de presă bilanțul ultimilor patru ani de activitate a ministerului pe care l-a condus. „Nu mă regăsesc în lista noului guvern”, a scris Ala Nemerenco într-o […] Articolul Ala Nemerenco nu va face parte din noul Guvern apare prima dată în Vocea Basarabiei.
