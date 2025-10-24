Două autospeciale de pompieri, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. S-a declanșat alarma de incendiu (VIDEO)

Două autospeciale de pompieri, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. S-a declanșat alarma de incendiu (VIDEO)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md