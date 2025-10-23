PSRM nu va susține candidatul la funcția de premier. Dodon și Greceanîi, în dialog cu Sandu: „Suntem în opoziție” (UPDATE. VIDEO)
Agora.md, 23 octombrie 2025 18:50
PSRM nu va susține candidatul la funcția de premier. Dodon și Greceanîi, în dialog cu Sandu: „Suntem în opoziție” (UPDATE. VIDEO)
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
19:10
Acum 30 minute
18:50
Acum 2 ore
18:10
17:30
17:20
Acum 4 ore
17:10
16:10
16:00
15:50
15:20
15:20
Acum 6 ore
15:10
14:20
14:10
13:30
13:20
13:20
Acum 8 ore
13:00
12:40
12:30
12:00
12:00
11:50
Acum 12 ore
11:00
10:40
09:50
09:40
09:30
09:10
08:50
08:50
08:40
Acum 24 ore
22:00
21:00
20:10
20:00
19:20
Ieri
18:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.