Usatîi, la consultările de la Președinție: „Avem propuneri de mai mulți candidați” (VIDEO)
Agora.md, 23 octombrie 2025 14:20
Usatîi, la consultările de la Președinție: „Avem propuneri de mai mulți candidați” (VIDEO)
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
Acum 15 minute
14:20
Acum 30 minute
14:10
Acum 2 ore
13:30
13:20
13:20
13:00
12:40
Acum 4 ore
12:30
12:00
12:00
11:50
11:00
10:40
Acum 6 ore
09:50
09:40
09:30
09:10
08:50
08:50
08:40
Acum 24 ore
22:00
21:00
20:10
20:00
19:20
18:40
18:40
18:10
18:00
18:00
17:50
17:40
17:00
17:00
16:40
16:30
16:20
16:00
16:00
15:40
15:40
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.