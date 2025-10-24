Își încheie cariera de ministru al Mediului și o începe pe cea de deputat. Lazarencu: „Va fi o continuare a eforturilor depuse la minister”

Își încheie cariera de ministru al Mediului și o începe pe cea de deputat. Lazarencu: „Va fi o continuare a eforturilor depuse la minister”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md