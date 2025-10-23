Un albastru de 18 milioane de euro: Suma record pentru un tablou monocrom semnat de Yves Klein
Agora.md, 23 octombrie 2025 23:40
Un albastru de 18 milioane de euro: Suma record pentru un tablou monocrom semnat de Yves Klein
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 15 minute
23:40
Acum 4 ore
21:40
21:00
20:20
Acum 6 ore
19:30
19:10
18:50
18:10
Acum 8 ore
17:30
17:20
17:10
16:10
16:00
Acum 12 ore
15:50
15:20
15:20
15:10
14:20
14:10
13:30
13:20
13:20
13:00
12:40
12:30
12:00
12:00
11:50
11:00
Acum 24 ore
10:40
09:50
09:40
09:30
09:10
08:50
08:50
08:40
Ieri
22:00
21:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.