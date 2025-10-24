Un nou pod rutier urmează să fie construit între Bumbăta - Leova. Memorandumul, aprobat de Guvernul României

Un nou pod rutier urmează să fie construit între Bumbăta - Leova. Memorandumul, aprobat de Guvernul României

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md