Tot consumul de gaze al R. Moldova este acoperit, în prezent, de livrările din România
Agora.md, 23 octombrie 2025 09:40
Tot consumul de gaze al R. Moldova este acoperit, în prezent, de livrările din România
• • •
Alte ştiri de Agora.md
Acum 5 minute
09:50
Acum 10 minute
09:40
Acum 30 minute
09:30
Acum o oră
09:10
08:50
Acum 2 ore
08:50
08:40
Acum 12 ore
22:00
21:00
Acum 24 ore
20:10
20:00
19:20
18:40
18:40
18:10
18:00
18:00
17:50
17:40
17:00
17:00
16:40
16:30
16:20
16:00
16:00
15:40
15:40
15:30
15:20
15:10
15:00
14:40
14:30
14:20
14:10
14:10
14:10
13:50
13:50
13:40
13:30
13:30
13:20
13:00
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.