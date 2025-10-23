PeScurt // Strada Maria Drăgan reparată. Lucrările de reparație a carosabilului au fost finalizate pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana.

PeScurt // Strada Maria Drăgan reparată. Lucrările de reparație a carosabilului au fost finalizate pe tronsonul cuprins între străzile Vadul lui Vodă și Ciocana.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md