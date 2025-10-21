Fracțiunea PAS s-a întrunit astăzi, înainte de prima ședință a noului Parlament: „Suntem pregătiți, nu este timp de pierdut”
Unica.md, 21 octombrie 2025 22:50
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a reunit marți, 21 octombrie, înainte de prima ședință a noului Parlament, pentru a discuta prioritățile legislative și pașii următori în contextul noii majorități
Acum 30 minute
23:00
Cristian Botgros, externat după o lună de spitalizare. Prima fotografie alături de tatăl său, Corneliu Botgros # Unica.md
Interpretul Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, a fost externat după aproximativ o lună petrecută în spital, unde a fost internat în stare gravă. Tatăl său, Corneliu Botgros, a publicat
Acum o oră
22:50
22:40
Donald Trump ar fi exercitat presiuni asupra lui Zelenski pentru cedarea Donbasului către Rusia: avertizându-l că Ucraina riscă „să înghețe și să fie distrusă” # Unica.md
Întâlnirea de vineri, 17 octombrie, dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă a fost marcată de tensiuni, potrivit unor surse ucrainene citate de
Acum 2 ore
22:20
O cometă, cel mai spectaculos obiect ceresc al anului, vizibilă zilele acestea pe cer: pentru ultima dată în 1.300 de ani # Unica.md
Cea mai luminoasă cometă vizibilă pe cerul emisferei nordice în 2025, C/2025 A6 (Lemmon), poate fi observată în această săptămână, oferind o șansă unică pentru pasionații de astronomie. Cometa Lemmon
22:10
Un tânăr din Chișinău și-a propus să alerge 500 km prin Moldova. Inițiativa are ca scop sprijinirea unei fetițe de 4 ani, după ce mama a abandonat-o # Unica.md
Vitalie Apostol, un atlet originar din Chișinău, și-a propus să alerge 500 de kilometri prin Republica Moldova, în doar trei zile, pentru a strânge fonduri destinate unei familii din raionul
22:10
Două medalii pentru Moldova la Campionatele Mondiale U23 de lupte greco-romane din Serbia: argint pentru Vitalie Eriomenco și bronz pentru Alexandru Solovei # Unica.md
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de tineret „sub 23 de ani", competiție ce are loc la Novi Sad, Serbia. În
22:00
Valoarea bijuteriilor furate din Muzeul Luvru din Paris, estimată la 88 de milioane de euro # Unica.md
Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat marți că valoarea bijuteriilor furate duminică din Muzeul Luvru se ridică la aproximativ 88 de milioane de euro, relatează Associated Press. Printre obiectele
21:40
Consiliul Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat marți, 21 octombrie, formarea oficială a Fracțiunii Socialiștilor în noul Parlament. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului
21:40
”Nu există niciun plan” al unei întâlniri Trump-Putin ”în viitorul apropiat”, anunţă Casa Albă # Unica.md
Președintele american Donald Trump nu intenționează să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, în viitorul apropiat, a anunțat marți un oficial american, la doar câteva zile după ce
Acum 4 ore
20:40
Avocado: Superalimentul verde – Beneficii, curiozități și motive pentru care femeile ar trebui să-l consume mai des # Unica.md
Avocado, supranumit „untul naturii", nu este doar delicios, ci și un veritabil cocktail de nutrienți esențiali pentru sănătate și frumusețe. De ce ar trebui femeile să-l includă în meniul zilnic?
20:00
„Vreau să confirm oficial: Rusia nu și-a schimbat poziția”. Mesaj fără echivoc transmis de la Moscova înaintea summitului de la Budapesta # Unica.md
Moscova a transmis marți că termenii săi pentru pacea în Ucraina rămân neschimbați față de cei stabiliți la summitul din august dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, relatează Reuters.
19:50
Autoritățile ruse au anunțat un plan ambițios de a extrage două submarine nucleare, K-27 și K-159, de pe fundul Oceanului Arctic, pe fondul temerilor că acestea ar putea elibera deșeuri
19:40
TikTok publică raportul privind alegerile parlamentare din Republica Moldova: Peste 134.000 de conturi false au fost eliminate # Unica.md
TikTok a prezentat marți, 21 octombrie, raportul privind acțiunile întreprinse pentru protejarea integrității platformei în timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova. În cele trei luni dinaintea scrutinului
19:30
Demisia lui Dmitri Kozak din funcția de șef-adjunct al Administrației prezidențiale a Federației Ruse a survenit pe fondul eșecului său în politica externă, inclusiv în raport cu Republica Moldova, notează
19:30
Procurorii desemnați câștigători ai concursului pentru funcțiile vacante au depus jurământul în fața Consiliului Superior al Procurorilor # Unica.md
În cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor, câștigătorii concursului pentru funcțiile vacante din sistemul procuraturii au depus jurământul solemn. Noii procurori își vor exercita funcțiile în raioanele
Acum 6 ore
19:00
Agricultorii din Moldova, tot mai rezilienți la schimbările climatice datorită sprijinului Japoniei și PNUD # Unica.md
Agricultorii din Republica Moldova devin tot mai rezilienți și mai bine pregătiți să facă față provocărilor climatice, grație sprijinului acordat de Guvernul Japoniei și PNUD Moldova, afirmă reprezentanți ai autorităților
18:50
Percheziții CNA la un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, vizat într-un dosar de trafic de influență # Unica.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Acțiunile
Acum 8 ore
17:10
Judecătorii au prelungit arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc în alte trei dosare de rezonanță # Unica.md
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis astăzi, 21 octombrie, solicitarea procurorilor de a prelungi cu încă 30 de zile arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc în trei cauze aflate în
17:00
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat motivele pentru care autoritățile au decis să renunțe peste noapte la introducerea cotei TVA de 20% la importul de mașini, măsură care urma să
17:00
Mărturia emoționantă a lui Oleg Spînu despre noaptea în care Andreea Cuciuc și-a pierdut viața: „Totul s-a întâmplat într-un moment” # Unica.md
Oleg Spînu, coleg de scenă și prieten apropiat al Andreei Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc, a vorbit pentru prima dată despre noaptea tragediei în care tânăra a decedat. Artistul oferă
17:00
Nicolae Pelin, considerat omul lui Vladimir Plahotniuc, pierde în primă instanță procesul cu SIS în dosarul Metalferos # Unica.md
Nicolae Pelin, considerat omul lui Vladimir Plahotniuc în schema de la Metalferos, a pierdut în primă instanță procesul intentat Serviciului de Informații și Securitate (SIS), după ce această instituție l-a
16:20
Cea mai mare rafinărie din Ungaria, cuprinsă de flăcări. Compania ia în calcul să recurgă la rezervele strategice # Unica.md
Pompierii din Ungaria s-au luptat o noapte întreagă cu un incendiu izbucnit luni seara la principala rafinărie de petrol a țării, Danube, situată în Százhalombatta, la sud de Budapesta. Autoritățile
16:10
Republica Moldova și Ucraina ar putea începe negocierile pe toate cele șase clustere pentru aderarea la UE în noiembrie # Unica.md
Republica Moldova și Ucraina ar putea demara în luna noiembrie negocierile pe toate cele șase clustere pentru aderarea la Uniunea Europeană, a declarat comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în
16:10
Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru permisele de conducere: perioadă de probă, permis digital și controale medicale periodice # Unica.md
Parlamentul European a adoptat marți, 21 octombrie, o revizuire amplă a normelor privind permisele de conducere în Uniunea Europeană, cu scopul de a crește siguranța rutieră și de a reduce
16:00
Blocul Alternativa își prezintă prioritățile parlamentare: „Nu vor fi admise abuzuri, încălcări sau votarea la pachet a proiectelor de lege în interese politice înguste # Unica.md
Liderii Blocului Alternativa și-au prezentat agenda parlamentară, punând accent pe domeniile economie și justiție, și au mulțumit cetățenilor pentru încrederea acordată la alegerile din 28 septembrie. Ei au subliniat necesitatea
16:00
Sergiu Prodan își încheie mandatul la Ministerul Culturii: „Plec cu mândrie pentru realizările echipei” # Unica.md
Ministrul culturii în exercițiu, Sergiu Prodan, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că își încheie mandatul cu sentimentul datoriei împlinite și cu mândrie pentru reușitele echipei sale. Prodan
16:00
O tânără în vârstă de 15 ani din Dondușeni a dispărut de câteva zile, iar poliția împreună cu rudele solicită ajutorul comunității pentru a o găsi. Colaj: Stiri.md Mama fetei,
15:50
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a oferit detalii despre modul în care fostul lider politic își petrece timpul în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Potrivit acestuia, Plahotniuc studiază zilnic
15:50
În ultimii ani, țigările electronice au câștigat popularitate, mai ales în rândul tinerilor, fiind adesea considerate o alternativă „inofensivă" la fumatul clasic. Oxana Munteanu, medic pneumolog, doctor în științe medicale
15:50
Trei suspecți reținuți în Bălți pentru escrocherie prin metoda „ruda implicată în accident” # Unica.md
Trei persoane, suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat specializat în escrocherii, au fost reținute de polițiștii din Bălți, după ce au înșelat o femeie în vârstă de 85
Acum 12 ore
14:10
De astăzi și până la 23 octombrie, între orele 08:00 și 17:00, circulația rutieră va fi suspendată pe strada Doina și Ion Aldea-Teodorovici, tronsonul cuprins între străzile Ion Pelivan și
14:10
Alexandru Munteanu: Moldova nu va accepta necondiționat toate cerințele FMI. Reforma justiției și reintegrarea, priorități pentru noul Guvern # Unica.md
Candidatul desemnat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) la funcția de prim-ministru, Alexandru Munteanu, a declarat că Republica Moldova nu trebuie să accepte automat toate cerințele impuse de Fondul Monetar
13:30
Nicolas Sarkozy, primul fost președinte francez încarcerat după al Doilea Război Mondial, întâmpinat cu urale de deținuți # Unica.md
Nicolas Sarkozy, în vârstă de 70 de ani, fost președinte al Franței între 2007 și 2012, a început marți să-și ispășească pedeapsa de cinci ani de închisoare, după ce a
13:10
Președintele american Donald Trump a revenit luni cu precizări privind declarația sa anterioară în care susținea că Ucraina și-ar putea recupera toate teritoriile ocupate de Rusia. „Încă e posibil să
13:10
Șeful Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), Victor Furtuna, a promovat evaluarea externă a integrității, potrivit raportului Comisiei de evaluare a procurorilor, aprobat astăzi de Consiliul Superior
13:00
Serghei Narișkin acuză țările europene din NATO de pregătiri deschise pentru un război cu Rusia # Unica.md
Directorul Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), Serghei Narișkin, a declarat că țările europene membre NATO desfășoară pregătiri deschise pentru un război împotriva Rusiei. El a afirmat că a
13:00
26 din 27 de țări UE s-au angajat să participe la tribunalul special pentru crima de agresiune a Rusiei împotriva Ucrainei # Unica.md
Șefa diplomației europene, Kaja Kallas, a anunțat că 26 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene și-au exprimat angajamentul de a participa la tribunalul special creat pentru a
13:00
Schemă de falsificare a adeverințelor medicale pentru permisele auto: Un polițist și un medic din Hâncești, cercetați # Unica.md
Un conducător al Inspectoratului de Poliție din Hâncești și un medic din același raion sunt bănuiți pentru implicarea într-o schemă de falsificare a adeverințelor medicale necesare pentru permisele auto. Sursa
13:00
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat efectuarea unor acțiuni de urmărire penală în privința unui fost judecător, suspectat de fapte de corupție și infracțiuni conexe corupției. imagine ilustrativă
12:50
Poetul Juraj Cintula, condamnat la 21 de ani de închisoare pentru atacul asupra premierului slovac Robert Fico # Unica.md
Poetul Juraj Cintula a fost condamnat la 21 de ani de închisoare după ce, în mai 2024, a atacat și a rănit grav premierul naționalist slovac Robert Fico, relatează agențiile
12:50
Incident violent în baschetul italian: Șoferul echipei Pistoia a murit după ce autocarul cu suporteri a fost atacat # Unica.md
Baschetul italian a fost zguduit sâmbătă seara de un incident tragic, în urma căruia Raffaele Marianella, șoferul echipei Pistoia, în vârstă de 65 de ani, și-a pierdut viața. Autocarul care
12:50
UE pregătește cadrul legal pentru folosirea a 140 de miliarde de euro din activele rusești înghețate în sprijinul Ucrainei # Unica.md
Liderii țărilor din Uniunea Europeană vor solicita Comisiei Europene să elaboreze un cadru legal care să permită utilizarea a 140 de miliarde de euro din activele înghețate ale Rusiei pentru
12:40
Moldovenii se îneacă în datorii. Rata creditelor neperformante a crescut la 4,5% în trimestrul II 2025, anunță BNM # Unica.md
Banca Națională a Moldovei (BNM) a raportat o creștere ușoară a ratei creditelor neperformante (NPL) în sectorul bancar în trimestrul II 2025, aceasta ajungând la 4,5%, cu 0,3 puncte procentuale
12:00
Rusia începe naționalizarea locuințelor și terenurilor fără proprietari în regiunile ocupate din Ucraina # Unica.md
Locuințele, apartamentele și camerele cu „semne de proprietate fără stăpân" din regiunile Lugansk, Donețk, Zaporojie și Herson, ocupate de armata rusă, vor fi recunoscute drept proprietate a statului rus. Inițiativa
12:00
Incendiu de proporții în satul Căpriana: anexă mistuită, acoperișul casei parțial distrus # Unica.md
Un incendiu de proporții a izbucnit pe 19 octombrie în satul Căpriana, raionul Strășeni, unde o locuință a fost afectată semnificativ de flăcări. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență
12:00
Peste 18.000 de persoane au fost angajate în 2025 cu ajutorul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă # Unica.md
De la începutul acestui an, peste 18.000 de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă au fost angajate prin intermediul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM). Ministrul
11:50
După ce Vlad Plahotniuc a primit încă 30 de zile de arest în dosarul privind frauda bancară, magistrații urmează să examineze astăzi celelalte cauze în care acesta este vizat. Capură
11:50
Întâlnirea dintre Serghei Lavrov și Marco Rubio, amânată. Summitul Trump-Putin ar putea fi pus sub semnul întrebării # Unica.md
Întâlnirea așteptată în această săptămână dintre ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a fost
11:40
În localitatea Ghiliceni, raionul Telenești, a avut loc inaugurarea cimitirului eroilor români căzuți în cel de-Al Doilea Război Mondial, eveniment organizat cu prilejul Zilei Armatei Române, sărbătorită anual pe 25 ... Post-ul Inaugurarea cimitirului eroilor români din Ghiliceni, la preajma Zilei Armatei Române apare prima dată în Unica.md.
11:40
Republica Moldova aderă la rețeaua vamală unică europeană prin implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) # Unica.md
Începând cu 1 noiembrie, Republica Moldova va face parte din rețeaua vamală unică europeană, prin aplicarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) – o platformă digitală modernă care permite gestionarea ... Post-ul Republica Moldova aderă la rețeaua vamală unică europeană prin implementarea Noului Sistem Computerizat de Tranzit (NCTS) apare prima dată în Unica.md.
