Biscuiți fragezi cu dovleac și ciocolată neagră
Unica.md, 22 octombrie 2025 06:40
Biscuiții fragezi cu dovleac și ciocolată neagră sunt desertul perfect pentru zilele răcoroase de toamnă: aroma caldă de dovleac, textura moale și bucățelele de ciocolată topită îi fac irezistibili pentru
Alte ştiri de Unica.md
Acum 5 minute
07:10
Tragedie în Sîngerei: două persoane au murit pe loc în urma unui impact frontal devastator între două automobile # Unica.md
Un accident rutier grav a avut loc ieri seara pe drumurile din raionul Sîngerei, soldat cu două victime decedate pe loc. Coliziunea frontală între două automobile a fost atât de
Acum 15 minute
07:00
Astrele îți oferă ghidajul necesar pentru a naviga cu încredere prin provocările și oportunitățile zilei. Descoperă ce te așteaptă în plan personal, profesional și emoțional și cum să profiți la
Acum 30 minute
06:50
Gogoșile pufoase cu piure de dovleac sunt un desert delicios și reconfortant, perfect pentru sezonul rece. Textura lor aerată, combinată cu aroma subtilă și dulce a dovleacului, le face irezistibile
Acum o oră
06:40
Acum 8 ore
01:00
Lasagna de dovleac cu ricotta și spanac este un preparat delicios și elegant, care îmbină dulceața delicată a dovleacului copt cu prospețimea spanacului și cremozitatea ricottei. Această variantă vegetariană a
00:50
Curry-ul vegetarian cu dovleac și năut este un preparat bogat în arome exotice, perfect pentru cei care caută o masă sănătoasă, hrănitoare și plină de culoare. Dovleacul adaugă o notă
00:50
Muffins-urile de dovleac cu scorțișoară și stafide sunt gustarea perfectă pentru toamnă: pufoase, aromate și ușor dulci, ele aduc în fiecare mușcătură savoarea autentică a sezonului. Scorțișoara încălzește și parfumează
00:50
00:40
Dovleacul copt la cuptor cu miere și nuci este un desert simplu, sănătos și plin de arome autentice de toamnă. Dulceața naturală a dovleacului se combină perfect cu mierea fină
00:30
Focaccia cu dovleac, rozmarin și usturoi este o reinterpretare savuroasă a tradiționalei focaccia italiene, care adaugă un plus de aromă și culoare datorită dovleacului copt. Textura pufoasă și crocantă a
00:30
00:30
De la supe cremoase și aromate, la deserturi surprinzător de delicioase și preparate neobișnuite, vei găsi idei pentru orice gust și orice ocazie. Fie că vrei să savurezi o plăcintă
00:20
Salata caldă cu dovleac, quinoa și rodie este o combinație perfectă între dulce și acrișor, cu texturi variate și culori vibrante care încântă privirea și papilele gustative. Dovleacul rumenit oferă
00:20
Budinca de dovleac cu lapte de cocos este un desert rapid, sănătos și surprinzător de gustos, perfect pentru zilele în care vrei ceva dulce, dar ușor și exotic. Textura cremoasă
00:10
Chifteluțele de dovleac la cuptor cu ierburi aromate sunt o alternativă sănătoasă, ușoară și surprinzător de gustoasă la chifteluțele clasice. Au o textură moale la interior, crustă aurie la exterior
00:10
Pastele cu sos cremos de dovleac copt și brânză feta sunt o combinație rafinată și reconfortantă, perfectă pentru toamna în care dovleacul este vedeta. Dulceața naturală a dovleacului copt se
00:00
Checul pufos cu dovleac și nuci caramelizate este desertul ideal pentru toamnă: aromat, moale și cu o textură ușor umedă, care se topește în gură. Dovleacul îi conferă o culoare
00:00
Risotto cremos cu dovleac, parmezan și salvie este un preparat sofisticat și plin de savoare, perfect pentru serile răcoroase de toamnă. Dovleacul copt adaugă o dulceață naturală și o culoare
21 octombrie 2025
23:50
Nimic nu evocă mai bine gustul copilăriei și parfumul toamnei ca o plăcintă tradițională cu dovleac și scorțișoară, proaspăt scoasă din cuptor. Această rețetă clasică, cu foi subțiri și umplutură
23:40
Transformă o zi răcoroasă de toamnă într-o adevărată experiență de răsfăț culinar cu această supă cremă de dovleac cu ghimbir și smântână! Catifelată, aromată și plină de culoare, supa combină
Acum 12 ore
23:00
Cristian Botgros, externat după o lună de spitalizare. Prima fotografie alături de tatăl său, Corneliu Botgros # Unica.md
Interpretul Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, a fost externat după aproximativ o lună petrecută în spital, unde a fost internat în stare gravă. Tatăl său, Corneliu Botgros, a publicat
22:50
Fracțiunea PAS s-a întrunit astăzi, înainte de prima ședință a noului Parlament: „Suntem pregătiți, nu este timp de pierdut” # Unica.md
Fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) s-a reunit marți, 21 octombrie, înainte de prima ședință a noului Parlament, pentru a discuta prioritățile legislative și pașii următori în contextul noii majorități
22:40
Donald Trump ar fi exercitat presiuni asupra lui Zelenski pentru cedarea Donbasului către Rusia: avertizându-l că Ucraina riscă „să înghețe și să fie distrusă” # Unica.md
Întâlnirea de vineri, 17 octombrie, dintre președintele american Donald Trump și omologul său ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă a fost marcată de tensiuni, potrivit unor surse ucrainene citate de
22:20
O cometă, cel mai spectaculos obiect ceresc al anului, vizibilă zilele acestea pe cer: pentru ultima dată în 1.300 de ani # Unica.md
Cea mai luminoasă cometă vizibilă pe cerul emisferei nordice în 2025, C/2025 A6 (Lemmon), poate fi observată în această săptămână, oferind o șansă unică pentru pasionații de astronomie. Cometa Lemmon
22:10
Un tânăr din Chișinău și-a propus să alerge 500 km prin Moldova. Inițiativa are ca scop sprijinirea unei fetițe de 4 ani, după ce mama a abandonat-o # Unica.md
Vitalie Apostol, un atlet originar din Chișinău, și-a propus să alerge 500 de kilometri prin Republica Moldova, în doar trei zile, pentru a strânge fonduri destinate unei familii din raionul
22:10
Două medalii pentru Moldova la Campionatele Mondiale U23 de lupte greco-romane din Serbia: argint pentru Vitalie Eriomenco și bronz pentru Alexandru Solovei # Unica.md
Luptătorul moldovean de stil greco-roman Vitalie Eriomenco a obținut medalia de argint la Campionatele Mondiale de tineret „sub 23 de ani", competiție ce are loc la Novi Sad, Serbia. În
22:00
Valoarea bijuteriilor furate din Muzeul Luvru din Paris, estimată la 88 de milioane de euro # Unica.md
Procurorul din Paris, Laure Beccuau, a declarat marți că valoarea bijuteriilor furate duminică din Muzeul Luvru se ridică la aproximativ 88 de milioane de euro, relatează Associated Press. Printre obiectele
21:40
Consiliul Republican al Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat marți, 21 octombrie, formarea oficială a Fracțiunii Socialiștilor în noul Parlament. Decizia a fost luată în cadrul ședinței Consiliului
21:40
”Nu există niciun plan” al unei întâlniri Trump-Putin ”în viitorul apropiat”, anunţă Casa Albă # Unica.md
Președintele american Donald Trump nu intenționează să se întâlnească cu omologul său rus, Vladimir Putin, în viitorul apropiat, a anunțat marți un oficial american, la doar câteva zile după ce
20:40
Avocado: Superalimentul verde – Beneficii, curiozități și motive pentru care femeile ar trebui să-l consume mai des # Unica.md
Avocado, supranumit „untul naturii", nu este doar delicios, ci și un veritabil cocktail de nutrienți esențiali pentru sănătate și frumusețe. De ce ar trebui femeile să-l includă în meniul zilnic?
20:00
„Vreau să confirm oficial: Rusia nu și-a schimbat poziția”. Mesaj fără echivoc transmis de la Moscova înaintea summitului de la Budapesta # Unica.md
Moscova a transmis marți că termenii săi pentru pacea în Ucraina rămân neschimbați față de cei stabiliți la summitul din august dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, relatează Reuters.
19:50
Autoritățile ruse au anunțat un plan ambițios de a extrage două submarine nucleare, K-27 și K-159, de pe fundul Oceanului Arctic, pe fondul temerilor că acestea ar putea elibera deșeuri
19:40
TikTok publică raportul privind alegerile parlamentare din Republica Moldova: Peste 134.000 de conturi false au fost eliminate # Unica.md
TikTok a prezentat marți, 21 octombrie, raportul privind acțiunile întreprinse pentru protejarea integrității platformei în timpul alegerilor parlamentare din 28 septembrie din Republica Moldova. În cele trei luni dinaintea scrutinului
19:30
Demisia lui Dmitri Kozak din funcția de șef-adjunct al Administrației prezidențiale a Federației Ruse a survenit pe fondul eșecului său în politica externă, inclusiv în raport cu Republica Moldova, notează
19:30
Procurorii desemnați câștigători ai concursului pentru funcțiile vacante au depus jurământul în fața Consiliului Superior al Procurorilor # Unica.md
În cadrul ședinței de astăzi a Consiliului Superior al Procurorilor, câștigătorii concursului pentru funcțiile vacante din sistemul procuraturii au depus jurământul solemn. Noii procurori își vor exercita funcțiile în raioanele
19:00
Agricultorii din Moldova, tot mai rezilienți la schimbările climatice datorită sprijinului Japoniei și PNUD # Unica.md
Agricultorii din Republica Moldova devin tot mai rezilienți și mai bine pregătiți să facă față provocărilor climatice, grație sprijinului acordat de Guvernul Japoniei și PNUD Moldova, afirmă reprezentanți ai autorităților
18:50
Percheziții CNA la un fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț, vizat într-un dosar de trafic de influență # Unica.md
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat percheziții la domiciliul, automobilul și biroul unui fost președinte interimar al Judecătoriei Edineț. Acțiunile
Acum 24 ore
17:10
Judecătorii au prelungit arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc în alte trei dosare de rezonanță # Unica.md
Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, a admis astăzi, 21 octombrie, solicitarea procurorilor de a prelungi cu încă 30 de zile arestul preventiv al lui Vladimir Plahotniuc în trei cauze aflate în
17:00
Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a explicat motivele pentru care autoritățile au decis să renunțe peste noapte la introducerea cotei TVA de 20% la importul de mașini, măsură care urma să
17:00
Mărturia emoționantă a lui Oleg Spînu despre noaptea în care Andreea Cuciuc și-a pierdut viața: „Totul s-a întâmplat într-un moment” # Unica.md
Oleg Spînu, coleg de scenă și prieten apropiat al Andreei Cuciuc, fiica interpretului Igor Cuciuc, a vorbit pentru prima dată despre noaptea tragediei în care tânăra a decedat. Artistul oferă
17:00
Nicolae Pelin, considerat omul lui Vladimir Plahotniuc, pierde în primă instanță procesul cu SIS în dosarul Metalferos # Unica.md
Nicolae Pelin, considerat omul lui Vladimir Plahotniuc în schema de la Metalferos, a pierdut în primă instanță procesul intentat Serviciului de Informații și Securitate (SIS), după ce această instituție l-a
16:20
Cea mai mare rafinărie din Ungaria, cuprinsă de flăcări. Compania ia în calcul să recurgă la rezervele strategice # Unica.md
Pompierii din Ungaria s-au luptat o noapte întreagă cu un incendiu izbucnit luni seara la principala rafinărie de petrol a țării, Danube, situată în Százhalombatta, la sud de Budapesta. Autoritățile
16:10
Republica Moldova și Ucraina ar putea începe negocierile pe toate cele șase clustere pentru aderarea la UE în noiembrie # Unica.md
Republica Moldova și Ucraina ar putea demara în luna noiembrie negocierile pe toate cele șase clustere pentru aderarea la Uniunea Europeană, a declarat comisarul european pentru extindere, Marta Kos, în
16:10
Parlamentul European a aprobat noi reguli pentru permisele de conducere: perioadă de probă, permis digital și controale medicale periodice # Unica.md
Parlamentul European a adoptat marți, 21 octombrie, o revizuire amplă a normelor privind permisele de conducere în Uniunea Europeană, cu scopul de a crește siguranța rutieră și de a reduce
16:00
Blocul Alternativa își prezintă prioritățile parlamentare: „Nu vor fi admise abuzuri, încălcări sau votarea la pachet a proiectelor de lege în interese politice înguste # Unica.md
Liderii Blocului Alternativa și-au prezentat agenda parlamentară, punând accent pe domeniile economie și justiție, și au mulțumit cetățenilor pentru încrederea acordată la alegerile din 28 septembrie. Ei au subliniat necesitatea
16:00
Sergiu Prodan își încheie mandatul la Ministerul Culturii: „Plec cu mândrie pentru realizările echipei” # Unica.md
Ministrul culturii în exercițiu, Sergiu Prodan, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă, că își încheie mandatul cu sentimentul datoriei împlinite și cu mândrie pentru reușitele echipei sale. Prodan
16:00
O tânără în vârstă de 15 ani din Dondușeni a dispărut de câteva zile, iar poliția împreună cu rudele solicită ajutorul comunității pentru a o găsi. Colaj: Stiri.md Mama fetei,
15:50
Avocatul lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, a oferit detalii despre modul în care fostul lider politic își petrece timpul în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Potrivit acestuia, Plahotniuc studiază zilnic
15:50
În ultimii ani, țigările electronice au câștigat popularitate, mai ales în rândul tinerilor, fiind adesea considerate o alternativă „inofensivă" la fumatul clasic. Oxana Munteanu, medic pneumolog, doctor
15:50
Trei suspecți reținuți în Bălți pentru escrocherie prin metoda „ruda implicată în accident” # Unica.md
Trei persoane, suspectate că fac parte dintr-un grup criminal organizat specializat în escrocherii, au fost reținute de polițiștii din Bălți, după ce au înșelat o femeie în vârstă de 85 ... Post-ul Trei suspecți reținuți în Bălți pentru escrocherie prin metoda „ruda implicată în accident” apare prima dată în Unica.md.
